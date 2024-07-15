Стартап Savor, поддерживаемый Биллом Гейтсом, обещает сократить наш углеродный след с помощью удивительной пищевой инновации и приготовить масло без участия коров.





реклама

Сливочное масло, к которому привержены многие жители и кухни Земли, производится, как известно, из коровьего молока. Оно очень вкусное и порой бывает очень жирное. Тем не менее, в эпоху технологического прогресса стали появляться отдельные инновационные предложения его приготовления из жиров, не связанных с коровьим молоком. Например, из воздуха.

Несмотря на явную скандальность таких предложении, Билл Гейтс верит в это, в связи с чем он вложил значительные средства в калифорнийский стартап Savor, который планирует выпускать молоко, мороженое, сыр, тропические масла и даже мясо, приготовленные исключительно из углекислого газа и водорода. Идея этого процесса заключается в том, чтобы найти альтернативу использованию продуктов животного происхождения. Другими словами, поскольку коровы являются животными, загрязняющими окружающую среду, особенно своими газами, исследователи хотели бы обойтись без их обслуживания.

Как указывают эксперты-климатологи, огромное количество продовольствия, производимого мировым сельским хозяйством, влечет за собой, соответственно, уменьшение обширных площадей земель, недоступных для природных экосистем, использование и загрязнение водных ресурсов и выброс в атмосферу парниковых газов. Усилия по уменьшению такого отрицательного воздействия, несмотря на растущее население мира, были сосредоточены на ограничении спроса на наиболее ресурсоемкие и загрязняющие продукты питания, снижении затрат на сельскохозяйственное производство (и, следовательно, воздействий на него) и на более эффективном использовании произведенных продуктов питания, на их производстве без ведения сельского хозяйства.

В последнее время все большее число научных исследований и коммерческих предприятий демонстрируют, что съедобные молекулы могут быть синтезированы с помощью химических и биологических процессов без использования сельскохозяйственного сырья. В то время как белки на основе растений, клеток или грибов и заменители мяса, изготовленные из переработанных сельскохозяйственных продуктов, становятся все более доступными, синтетически произведенные пищевые продукты могут содержать углерод из ископаемого топлива, отходов или атмосферы, то есть сырье, которое не является продуктом сельскохозяйственного фотосинтеза.

Как бы футуристично это ни звучало, идея такого несельскохозяйственного продукта питания не нова. В условиях нехватки продовольствия во время Второй мировой войны немецкие химики успешно синтезировали маргарин на основе угля, который потреблялся гражданами Германии и военнослужащими. После войны немецкая компания начала синтезировать аминокислоту метионин в промышленных количествах, первоначально для лечения недоедания, а затем в качестве добавки к кормам для животных. В 1960-х и 1970-х годах американский химик Арчибальд Макферсон предложил синтетическую пищу в ответ на неомальтузианские демографические прогнозы.

Тем не менее, перспективы производства продуктов питания таким способом поднимают много вопросов, среди которых выделяются следующие: какие продукты питания реально можно синтезировать и с какими преимуществами по сравнению с сельскохозяйственными продуктами?

Билл Гейтс считает этот процесс революционным до такой степени, что вкладывает много денег в американский стартап Savor. Кстати, он сам объясняет этот процесс в своем блоге gatesnotes.com.

Исследователи начали с того, что подумали, что «все жиры состоят из цепочек различных атомов углерода и водорода». Обходиться без животных для производства обычного сырья, молока, - вот идея Savor. Инженеры стартапа «в конечном итоге разработали процесс, который включает в себя извлечение углекислого газа из воздуха и водорода из воды, нагревание и окисление их, чтобы вызвать расщепление жирных кислот, а затем образование жира». Это стало простым рецептом Билла Гейтса и решением для сокращения углеродного следа, связанного с молочным животноводством.

Американский миллиардер прекрасно понимает, что сливочное масло, изготовленное из CO2, с трудом убедит потребителей. Но упор им делается на то, что такое производство не выделяет парниковых газов, чего нельзя сказать о коровах. Следовательно, он помогает ограничить глобальное потепление. Билл Гейтс уверяет, что это действительно вкусно и что нет никакой разницы с маслом, приготовленным на ферме традиционными методами.

Результаты исследований и инновация стартапа Savor опубликованы в журнале Nature.