Пентагон намерен возобновить в этом месяце прием новых F-35 без полной модернизации конфигурации TR-3. Модернизация новых F-35 запланирована на более поздний срок

Согласно появившимся сообщениям в СМИ, Пентагон намерен возобновить в этом месяце прием новых F-35 без полной модернизации конфигурации TR-3, после того как компания Lockheed Martin столкнулась с проблемами стабильности программного обеспечения этого самолета.

В июне прошлого года Пентагон прекратил прием новых истребителей F-35 из-за проблем с модификаций истребителя в современной конфигурации Refresh-3 (TR-3), включая, в частности, обновление программного обеспечения, которое предусматривает замену части радиоэлектронного и вычислительного оборудования.

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В рамках этого обновления был разработан и внедрен новый центральный компьютер, блок памяти и связанная с ними электроника, за счёт чего должен обеспечиваться прирост быстродействия при решении всех основных задач, что положительно скажется на боевых качествах самолёта.

По словам генерала Кеннета Уилсбаха, который является командующим воздушно-боевым командованием, усилия последнего года были сосредоточены на решении проблем с обновлением программного обеспечения TR-3 для истребителей F-35. Он признал, что у Lockheed Martin возникли проблемы со стабильностью программного обеспечения и это привело к приостановке поставок реактивных самолетов военно-воздушным силам в последние месяцы (первые самолеты F-35 TR-3 должны были поступить в ВВС США к апрелю 2023 г.).

“Мы задерживали передачу самолетов военно-воздушным силам в течение последних нескольких месяцев. И поэтому мы очень сосредоточены на том, чтобы устранить эту задержку. Я надеюсь, что поставки этих реактивных самолетов начнутся в этом месяце”, - сказал Кеннет Уилсбах во время виртуальной конференции, организованной Институтом аэрокосмических исследований Митчелла в мае с.г. В частности, он указал, что военно-воздушные силы рассматривают несколько вариантов решения застарелых проблем с системами питания и охлаждения F-35. Эти варианты варьируются от дорогостоящих исправлений, которые расширяют возможности, до более простых решений, отвечающих основным требованиям. Уилсбах подчеркнул, что решение этих проблем является первоочередной задачей на ближайшее будущее.

Объединенный программный офис модернизации F-35 (JPO) объявил в начале июля, что они решили продолжить реализацию плана сокращения программного обеспечения TR-3. После тщательной координации с различными заинтересованными сторонами, включая службы, исполнительный совет Joint Strike Fighter, пилотов, обслуживающий персонал и промышленность, поставки F-35 вскоре возобновятся, сообщает Defense One.

По сообщению Шейлы Кахьяоглу - управляющего директора по исследованиям акционерного капитала компании Jefferies, работающей в аэрокосмическом, оборонном и авиационном секторах, Пентагон удерживал около 7 миллионов долларов в качестве окончательных платежей за каждый недоставленный самолет. Кахьяоглу отметила, что Lockheed планирует поставить от 75 до 100 самолетов к 31 декабря с.г., что потенциально принесет компании 700 миллионов долларов в течение этого периода. Первоначальные поставки самолетов будут включать модели F-35A для ВВС, а также версии для ВМС и корпуса морской пехоты, которые появятся после того, как эти самолеты пройдут испытания на летную пригодность с промежуточной модернизацией, пишет Bloomberg. Этот план согласуется с предложением исполнительного директора программы JPO генерал-лейтенанта Майка Шмидта, выступившего в апреле в Конгрессе с докладом, в котором он предложил двухэтапный подход к поставке: первоначально самолеты оснащаются оборудованием и программным обеспечением, которые не полностью отвечают требованиям боевых действий, но могут использоваться для обучения, а модернизация запланирована на более поздний срок.

“Это важная веха в нашем продолжающемся развитии возможностей TR-3. Мы с нетерпением ожидаем поставки первых истребителей TR-3 F-35 с возможностями боевой подготовки в ближайшее время”, - заявили в Lockheed. Самолеты ВВС будут приниматься с программным обеспечением для промежуточной подготовки, а не с полной боевой готовностью. Для достижения полной боевой готовности им потребуются обновления программного обеспечения, как только эта часть программного обеспечения будет завершена, что ожидается в следующем году.

Как сообщается, ожидаемое обновление увеличит вычислительную мощность истребителей в 37 раз, а объем памяти - в 20 раз по сравнению с нынешними возможностями F-35.