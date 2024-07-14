Япония намеревается построить транспортную ленту протяженностью 500 км между Токио и Осакой для перевозки покупок и посылок. Власти Японии нацелены на завершение этого проекта к 2034 году.

У Министерства транспорта и туризма Японии появилась безумная идея повысить эффективность логистики, сократить дорожное движение и избежать все более острого кризиса нехватки рабочей силы, с которым сталкивается азиатская страна: построить полностью автоматизированную подземную транспортную ленту протяженностью 500 км, предназначенную для доставки посылок из Токио в Осаку и обратно.

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К этой мысли Японию подвел анализ ситуации в ряде аспектов жизни японского общества.

Во-первых, это нехватка рабочих рук уже сегодня. По словам премьер-министра Фумио Кисиды, Япония “находится на грани того, что вскоре не сможет выполнять социальные функции”. Это обусловлено тем, что численность населения Японии трудоспособного возраста существенно сокращается. По прогнозам, к 2030 году общая численность населения сократится до 119 миллионов, что усугубит нехватку рабочей силы в различных секторах, включая логистику.

Между тем, за последние 30 лет количество доставок посылок удвоилось из-за роста онлайн-покупок. Существующая логистическая инфраструктура с трудом справляется с поставленными задачами, и ситуация будет только ухудшаться. Согласно прогнозам, 30% отправлений в 2030 году не будут в Японии доставлены из-за нехватки рабочей силы, вызванной сокращением численности населения.

Кроме того, логистическая связь между этими японскими городами дает ряд основных преимущества. Во-первых, это сокращение транспортных заторов на некоторых из самых оживленных автомагистралей страны. По оценкам министерства, эта новая транспортная система будет обрабатывать грузы, эквивалентные 25 000 грузовиков в день, что снизит загрязнение окружающей среды.

По заявлениям правительства Японии, самая большая проблема, которую решает этот конвейер, заключается в том, что у страны больше нет людей, которые могли бы управлять всеми логистическими грузовиками. Согласно последним данным японского правительства, за год, предшествовавший 1 октября 2023 года, страна потеряла 837 000 человек, что является самым большим ежегодным сокращением населения с момента начала регистрации в 1950 году. Это эквивалентно сокращению примерно на 2293 человека в день.

Неудивительно, что японские власти волнуются, а министерство продвигает план, нацеленный на завершение проекта Токио-Осака к 2034 году. “Мы хотели бы как можно скорее приступить к обсуждению этого вопроса”, - сказал министр транспорта и туризма Тецуо Сиаго в интервью Japan News.

Согласно разработанному Японией проекту подземной транспортной ленты, в системе будут использоваться полностью автоматизированные поддоны с электроприводом, способные перевозить до тонны груза каждый. Первоначально предполагалось, что они будут курсировать по рельсам, расположенным посередине существующих автомагистралей, но теперь правительство склоняется к созданию туннелей под этими трассами. Поддоны будут предназначены для перевозки всех видов товаров, которые могут поместиться внутри этих умных поддонов, - от упаковок Amazon и сельскохозяйственных товаров до свежей рыбы и предметов первой необходимости.

Планируемая протяженность маршрута между Токио и Осакой составляет около 500 км, а стоимость строительства оценивается в 26 миллиардов долларов (из расчета стоимости от 48 до 550 миллионов долларов на каждые шесть миль туннеля, в зависимости от местоположения).

Как указывается, реализовать проект будет непросто, учитывая обычные структурные и экологические проблемы, которые возникают при строительстве мега-инфраструктур такого типа. План Министерства предусматривает обсуждение вопроса о финансировании с привлечением частного сектора, а также создание специализированной организации для создания новой транспортной системы и управления ею.

Япония - не единственная страна, рассматривающая высокотехнологичное решение своей логистической проблемы, но ее проект на сегодняшний день является самым амбициозным и сложным из-за плотности населения в японских городах.

Так, швейцарский проект Cargo Sous Terrain предусматривает создание к 2045 году сети подземных туннелей протяженностью 310 миль для грузовых перевозок, хотя и распределенных по туннелям меньшего размера, которые соединят все крупные швейцарские города, включая Цюрих, Базель и Женеву. В системе будут использоваться автоматизированные электромобили без водителя, передвигающиеся на колесах по трехполосным туннелям с постоянной скоростью 19 миль в час.

Китай разрабатывает городские подземные логистические системы в нескольких крупных городах, включая Пекин и Шанхай, где будут использоваться автоматизированные транспортные средства и конвейерные ленты для транспортировки грузов по обширной сети подземных туннелей. Этот проект был разработан правительством Китая в середине 2010-х годов, и ожидается, что на начальном этапе его эксплуатации он будет запущен в эксплуатацию к 2025 году, а к 2035 году сети будут постепенно расширяться. Этот проект меньше по масштабам, его предполагаемая стоимость составляет от 3 до 4,5 миллиардов долларов.

Нидерланды также изучают системы подземного грузового транспорта, уделяя особое внимание туннелям большого диаметра, соединяющим городские распределительные центры с ключевыми транспортными узлами, такими как аэропорты и морские порты. В этих проектах также будут использоваться автоматизированные системы, подобные ленточным конвейерам и беспилотникам. Ожидается, что первоначальные пилотные проекты стоимостью от 11 до 16 миллиардов долларов будут реализованы к 2030 году, а полномасштабная реализация намечена на 2040 год.