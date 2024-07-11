10 июля южнокорейская Hanwha Aerospace Group объявила, что Бухарест заключил контракт на сумму в один миллиард долларов на поставку румынской армии 54 самоходных гусеничных гаубиц K-9 Thunder и ряда другого вооружения.

Несмотря на то, что израильская компания Elbit Systems заключила партнерское соглашение с румынской Uzina Automecanica Moreni (UAM), чтобы открыть сборочный конвейер для своей колесной самоходной гаубицы ATMOS в Румынии, выбор, только что сделанный Бухарестом, не оставил места для сомнений.

Информация о намерения Бухареста вооружиться южнокорейскими гаубицами вместо израильских и тем самым сменить вектор своего военного сотрудничества в этой области стала активно циркулировать с июня с.г. И немаловажной причиной тому стал визит в Бухарест 19 июня министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика, которому румынский министр заявил о рассмотрении возможности закупки самоходных 155-мм гаубиц К9 у этой страны.

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И вот наконец эта интрига разрешилась после объявления 10 июля южнокорейской Hanwha Aerospace Group, что Бухарест заключил контракт на сумму в один миллиард долларов на поставку румынской армии 54 самоходных гусеничных гаубиц K-9 Thunder, 36 транспортных средств для перевозки боеприпасов K-10, боеприпасов и различных вспомогательных машины, как гусеничных, так и колесных. Благодаря этому соглашению Румыния стала 10-й страной, приобретшей самоходную гаубицу K9, и шестой страной НАТО, присоединившись к Турции, Польше, Норвегии, Финляндии и Эстонии. Кроме того, K9 экспортируется в Австралию и Египет. До этого румынская армия не имела 155-мм самоходных гаубиц, ее артиллерия в основном базировалась на 122-мм и 152-мм буксируемых гаубицах.

Чтобы выиграть этот рынок, Hanwha Aerospace выдвинула два аргумента: соотношение цены и качества K-9, которое убедило пять стран-членов НАТО, и очень короткие сроки поставки. Кроме того, южнокорейская группа подписала меморандум о взаимопонимании с румынской государственной компанией ROMARM с целью установления «глобального партнерства», касающегося не только гаубиц K-9, но и боевых машин пехоты K-21 «Redback».

Как сообщила Hanwha Aerospace, K-9 Thunder и K-10 будут «в основном» собираться в Румынии «местными компаниями». Ожидается, что первые гаубицы будут переданы румынской армии в начале 2027 года. «Hanwha Aerospace стремится максимизировать выгоды для румынской оборонной промышленности с помощью различных типов программ локализации, которые включают местное производство оборонного оборудования, местную занятость, передачу технологий и создание Центра MRO передового опыта по техническому обслуживанию и ремонту на новых предприятиях в Румынии», - подчеркнул южнокорейский промышленник.

Как отмечают западные венные обозреватели, двусторонние контакты между Южной Кореей и Румынией особенно участились с начала 2024 года, когда министр обороны Румынии трижды посещал Южную Корею.

Принятая на вооружение в 1999 году, гаубица K9 Thunder имеет улучшенную дальнобойность, огневую мощь и мобильность по сравнению с предыдущими артиллерийскими системами, такими как самоходные гаубицы K55. С момента начала ее разработки в 1989 году было произведено около 1800 155-мм самоходных гаубиц K9 Thunder. K9 Thunder оснащена пушкой, способной стрелять различными боеприпасами стандарта НАТО, с максимальной дальностью стрельбы от 18 до 50 км, в зависимости от типа боеприпасов. Она может произвести три выстрела за 15 секунд и поддерживать скорострельность 6-8 выстрелов в минуту. Гаубица бронирована сталью MIL-12560H, что обеспечивает защиту от осколков 155-мм снарядов, 14,5-мм бронебойных пуль и противопехотных мин. Оснащенный двигателем STX-MTU MT881, лафет Ka-500 мощностью 1000 лошадиных сил развивает скорость 67 км/ч и имеет запас хода около 480 км. Усовершенствованные системы навигации и управления огнем повышают эффективность работы гаубицы. Что касается транспортного средства для перевозки боеприпасов K10, то он оснащен автоматизированной системой передачи боеприпасов, которая сокращает время пополнения запасов и численность персонала, обеспечивая передачу до 12 выстрелов в минуту и полную перезарядку за 37 минут. Он рассчитан на экипаж из трех человек и также защищен от осколков 155-мм снарядов и 14,5-мм пуль.

По состоянию на начало 2024 года 155-мм самоходная гаубица K9 Thunder занимает более 50 % мирового рынка самоходных гаубиц.

С началом спецоперации на Украине, южнокорейских производитель оружия Hanwha Aerospace стал активно заключать контракты со странами НАТО, наиболее важные из которых были подписаны с Польшей. По состоянию на март прошлого года объем невыполненных заказов Hanwha Aerospace составил более 20 миллиардов евро, согласно сведениям южнокорейского агентства по вооружениям DAPA. "Южная Корея планирует дальнейшее сотрудничество с Румынией в таких областях, как боевая машина пехоты Redback, основной боевой танк K2 и другие системы наземного вооружения», - говорится в сообщении DAPA, упоминая в том числе и совместные проекты в области противовоздушной обороны и управляемых ракет.