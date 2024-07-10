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vizir47
Naval Group ищет решения для снижения электромагнитной сигнатуры военных кораблей
Главное Управление вооружений Франции поручило Национальному центру научных исследований (CNRS) и французской оборонной компании Naval Group проведение исследования DISCRELEC по снижению опасности от морских мин.

Морские мины, называемые «ударными», вероятно, наиболее опасны, поскольку они срабатывают против судна на основе определенного элемента: шума, создаваемого механизмами и/или гребными винтами, изменения давления воды, вызванного ее прохождением, или даже ее магнитной массы. Важность снижения этих факторов для уменьшения минной опасности особенно ясно стала понятной со времен Второй мировой войны. Известная как «иммунизация», эта задача заключается в компенсации локализованной магнитной аномалии, возникающей из-за взаимодействия ферромагнитных частей судна с магнитным полем Земли с помощью электрических цепей, называемых «контурами иммунизации».

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Во Франции, например, как сообщают военные эксперты этой страны, в мае 2021 года, чтобы еще больше снизить электрическую сигнатуру надводных кораблей для защиты от морских мин, Главное Управление вооружений (DGA) поручило проведение  исследования DISCRELE Национальному центру научных исследований (CNRS) и французской оборонной компании Naval Group.

Одним из решений проекта DISCRELEC для уменьшения этой электрической сигнатуры предлагалось осуществить оптимизацию катодной защиты с помощью промежуточных токов (PCCI), в частности, путем увеличения количества активных анодов, чтобы уменьшить сигнатуру при сохранении катодной защиты на достаточном уровне. Возможность контролировать PCCI, как указывалось, позволила бы на театре военных действий иметь несколько режимов их использования в зависимости от возникшей ситуации: номинальный PCCI (антикоррозийный по мере необходимости, с контролируемой сигнатурой), скрытный PCCI (минимальный, без требований по антикоррозионной защите).

В рамках этого проекта Naval Group заключила контракт на 42 месяца с целью разработки трех специализированных систем на борту судов: конфигурация PCCI, оптимизированная для управления питанием с помощью искусственного интеллекта, чтобы гарантировать защиту от коррозии, минимальную электрическую сигнатуру или разумный баланс между ними; адаптация к надводным кораблям технологии активного заземления линий подводного вала (переход от одной к двум линиям вала) для снижения электрической сигнатуры переменного тока; покрытие гребных винтов новыми материалами для электрической изоляции силовой установки от остальной части корабля и предотвращения ее влияния на электрическую сигнатуру.

В рамках проекта DISCRELEC электротехническая лаборатория Гренобля (G2Elab) и Лаборатория электрохимии и физико-химической обработки материалов и интерфейсов (LEPMI) были привлечены для проведения исследований в области подводного электромагнетизма (электрохимическая характеристика материалов, разработка программного кода для расчета поведения структуры под катодной защитой, анализ и изучение электрической сигнатуры по морским измерениям и т. д.).

Для проведения углубленных исследований Naval Group объединила усилия вместе с электротехнической лабораторией Гренобля (CNRS / университет Гренобля в Альпах) и лабораторией «Гренобльские изображения автоматических речевых сигналов» (CNRS / университет Гренобля в Альпах), чтобы создать лабораторию Nel (военно-морская лаборатория электромагнетизма) для изучения электромагнитных сигнатур военных кораблей. «Судно своим присутствием создает локальную электромагнитную аномалию, которая может привести к его обнаружению. Источниками этой аномалии или "электромагнитной сигнатуры" могут быть ферромагнетизм корпуса, поле, излучаемое бортовым электрооборудованием, или коррозионные токи, возникающие в воде вблизи корпуса. Таким образом, контроль над этой электромагнитной сигнатурой имеет решающее значение для обеспечения скрытности военных кораблей, особенно во враждебной среде», - объясняет Naval Group.

Таким образом, перед объединенной лабораторией (LABCOM) NEL поставлена задача разработать новые решения для обеспечения скрытности военных кораблей «перед лицом меняющихся средств обнаружения», которые, в частности, могут быть реализованы авианосцем следующего поколения PANG.

«Настоящая научная проблема, проблема электромагнитных и акустических сигнатур судов является предметом важных исследований и разработки многих технологий», - подчеркнули в Naval Group, для которой эта амбициозная исследовательская программа является важным активом в улучшении контроля электромагнитных сигнатур ее судов, тем самым обеспечивая их безопасность и технологическое превосходство в бою.

#вмс франции #naval group #discrelec #электромагнитные сигнатуры военных кораблей
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