ВМС США намереваются впервые разместить на подлодке Delaware беспилотный модуль TTL&R, который будет запускаться и извлекаться из торпедного аппарата подлодки.

Согласно сообщению Naval News, Военно-морские силы США намерены впервые разместить на борту действующей подводной лодки класса "Вирджиния" USS Delaware взаимозаменяемый беспилотный подводный аппарат, который будет запускаться и извлекаться из торпедного аппарата подводной лодки - так называемый модуль TTL&R.

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Оперативное развертывание этой подлодки должно начаться к концу 2024 года и будет происходить на Европейском театре военных действий. Как сообщается, в то время как подводные лодки в прошлом уже применяли подводные беспилотники, новая их опция TTL&R увеличивает возможности и эффективность подлодок в военных операциях.

В конце мая с.г. вице-адмирал Роб Гоше, командующий подводными силами ВМС США, выступил на конференции о будущем и проблемах военно-морского флота CNE 24 в Фарнборо, и отметил по этому поводу: “Мы собираемся установить беспилотные подводные аппараты на подводную лодку Delaware, уже через пару недель, и они будут развернуты к концу года”. “Мы уже рассматриваем, какая подводная лодка будет следующей, кто приступит к установке, чтобы у нас постоянно была в наличии подлодка с таким беспилотником”, - добавил вице-адмирал Гоше.

USS Delaware - это ударная атомная подводная лодка класса "Вирджиния", введенная в строй в апреле 2020 года. Она является 18-й по счету из запланированного Пентагоном состава в 66 кораблей типа "Вирджиния".

Вице-адмирал Гоше объяснил, что оснащение полностью интегрированного беспилотного подводного аппарата на подводных лодках является ключевым приоритетом развития в рамках формирования будущих оперативных возможностей подводных сил США. “С моей точки зрения, мы недостаточно используем беспилотные аппараты в подводных силах”, - добавил он и отметил, что в 2024 году этот процесс развития возможностей ускорится. В частности, на подлодке Delaware будет задействована модифицированная версия легкого автономного подводного аппарата HII REMUS 600 UUV. Подводный беспилотный аппарат этого типа был установлен на борту американской подлодки Delaware во время учений “Yellow Moray” в декабре 2023 года. Сообщается, что, когда позднее в 2024 году Delaware будет развернут по другую сторону Атлантики, региональное командование ВМС США планирует найти возможность дополнительной проверки возможностей этого беспилотника. “Планируется, что мы начнем его установку примерно через месяц, Delaware будет развернут примерно через шесть месяцев, а затем, когда судно прибудет на европейский театр военных действий, мы будем искать возможности для проведения учений", – сказал вице–адмирал Гоше. После развертывания беспилотник получит задание от оперативного командования в регионе. “Оно будет основываться на тематике учений или на том, какие проблемы можно было бы решить с использованием таких беспилотников”, - добавил вице-адмирал. Им также было указано, что в планах ВМС США добиться широкого применения такого беспилотного аппарата.

Вице–адмирал Гоше объяснил на прошедшей в мае конференции о будущем и проблемах военно-морского флота CNE 24, что модуль TTL&R является неотъемлемой частью внедрения подводных беспилотников – новой технологии, разрабатываемой в основном в коммерческом мире, - в более широкое использование в военно-морских силах.

Как подчеркнул на CNE 24 вице-адмирал, возможности модуля TTL&R являются примером новых концепций и технологий, разрабатываемых в рамках второго компонента трехстороннего стратегического партнерства AUKUS (Австралия/Великобритания/США). По словам Гоше, развитие этого потенциала демонстрирует, как три военно-морских флота в настоящее время начинают продвигаться к достижению результатов в рамках "Компонента 2".

Как известно, на сегодняшний день заявлены два приоритетных направления AUKUS, названные "Компонент 1" и "Компонент 2". "Компонент 1" включает разработку и поставку ударной атомной подводной лодки для Королевских ВМС Австралии и Королевских ВМС Великобритании. "Компонент 2" направлен на развитие целого ряда возможностей для дальнейшего улучшения функциональной совместимости между членами AUKUS. Сфера охвата "Компонента 2" продолжает расширяться и в настоящее время включает в себя искусственный интеллект, киберпространство, радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые технологии, обмен информацией, инновации, квантовые технологии и подводные возможности.

Что же касается модуля TTL&R для беспилотных подводных аппаратов, то планируется, что он поможет атомным подводным лодкам внести свой вклад в боевые действия под водой и на морском дне. “Боевые действия на морском дне - это развивающаяся область... Все признают необходимость защиты нашей подводной инфраструктуры”, - сказал вице-адмирал Гоше. Беспилотные средства, такие как дистанционно управляемые транспортные средства, являются основным вариантом для защиты или нападения на инфраструктуру морского дна. “Это еще один приоритет, над которым мы собираемся работать, и начнем создавать структуру, чтобы иметь возможность охватить этот район военных миссий", - добавил он.