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vizir47
ВМС Германии экстренно ищут беспилотники для сопровождения P-8A Poseidon
По поступающим сведениям, в условиях пробуксовки задуманного Францией и Германией еще в 2018 году проекта совместной морской воздушно-десантной боевой системы MAWS, Германия экстренно ищет беспилотники для сопровождения P-8A Poseidon.

Задуманный Францией и Германией еще в 2018 году проект MAWS (морская воздушно-десантная боевая система) должен был позволить разработать «автономный и высокопроизводительный» европейский морской патрульный дрон, основанный на специализированном самолете нового поколения в сочетании с набором датчиков (дроны, семафоры, спутники и т. д.). Именно поэтому в последнее время обеими странами велась активная работа по определению направлений наиболее эффективного использования радаров, радиоэлектронной борьбы, акустических буев, а также по противолодочному вооружению.

После того, как Берлин решил ускорить замену морских патрульных самолетов P-3C Orion, заказав у Boeing восемь P-8A Poseidon, этот проект активизировался, однако каждая из двух стран теперь идет своим путем.

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В частности, Главное управление вооружений Франции (DGA) уведомило Dassault Aviation и Airbus о намерении произвести замену прежней архитектуры на основе патрульных самолетов ВМС США Atlantic Sea 2. В этой связи во Франции начались  исследования по использованию самолетов компаний Airbus Defence and Space и Dassault Aviation. В обоих случаях предлагается адаптация уже имеющейся гражданской платформы к задачам морского патрулирования: A320neo для Airbus и новый Falcon 10x от Dassault.

Со своей стороны, в мае три немецкие компании, а именно ESG, Hensoldt Sensors GmbH и Diehl Defence GmbH & Co., сообщили, что они только что объединились в группу MAWS GbR для проведения технико-экономического обоснования «облачного» решения на основе искусственного интеллекта для анализа собираемых данных различными датчиками. Причем годом ранее ВМС Германии обнародовали свой план «ВМФ 2035+» («Marine 2035+»), в котором обсуждался вопрос о соединении своих будущих P-8A Poseidon с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для противолодочной борьбы (ASM) в 2035 году.

 В целевой картине «ВМФ 2035+» разработчики проекта пишут, что в будущем Германии понадобятся шесть беспилотных летательных аппаратов в дополнение к восьми морским разведчикам типа P–8A Poseidon. Они должны быть способны вести подводную / надводную войну на море, а также вести разведку.

Однако теперь Германия, как сообщается, намерена обзавестись такой возможностью «как можно скорее».

В январе командующий ВМС Германии адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что испытания совместимости беспилотника MQ-9 «Sea Guardian» американской компании General Atomics с P-8A Poseidon будут проведены уже в этом году. Об этом же на днях заявило  Министерство обороны в письменном ответе на парламентский вопрос, не указав причин и деталей этого решения. Тем не менее, там было указано, что Бундесвер поддерживает «планирование, направленное на то, чтобы как можно скорее начать приобретение подходящей системы, доступной на рынке». Однако де-факто исключается использование EuroDrone (или MALE RPAS), учитывая, что это устройство все еще находится в стадии разработки, и первые его образцы будут поставлены не раньше 2030 года.

Что касается вопроса о том, будет ли окончательно отклонена идея заказа MQ-9 «Sea Guardian», то Министерство обороны Германии зашло в тупик. 

Ситуацию попытался разъяснить специализированный немецкий сайт-монитор по вопросам обороны  Hartpubkt, который сообщил, что первоначально запланированная кампания испытаний и оценки, в ходе которой изучалось взаимодействие беспилотника MQ-9 SeaGuardian с новым морским разведчиком P-8A Poseidon, была отменена по согласованию между Бундесвером, инспектором ВМФ и Федеральным управлением оборудования, информационных технологий и эксплуатации Бундесвера (BAAINBw).

В настоящее время в немецких военных кругах ведутся споры о том, какую модель следует приобрести. «Рассматриваются различные системы для своевременной и доступной на рынке закупок подходящей системы для беспилотной морской разведки над и под водой», - сказал сайту Hartpubkt представитель Министерства обороны. Окончательный выбор продукта еще не сделан. Вместе с тем, на этом фоне наблюдатели предполагают, что планировавшиеся закупки MQ-9B SeaGuardian американской группы General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) могут быть прекращены.

Имеется беспилотник MALE (Medium Altitude Long Endurance), который  был разработан производителем в последние годы специально для использования на море и уже прошел испытания в сочетании с P-8 Poseidon. По данным GA-ASI, беспилотный летательный аппарат может передавать различные данные, от акустических до целевых, на морской разведчик Poseidon в различных форматах. Уже установлен 360-градусный радар Raytheon для морских применений.

Есть еще израильский беспилотник Heron TP, который с середины мая проходит летные испытания в Флигерхорсте Ягель в Шлезвиг-Гольштейне и находится на этапе принятия на вооружение ВВС Германии. Другой возможностью мог бы стать беспилотный летательный аппарат Hermes 900 Starliner, который недавно был предметом соглашения между Elbit Systems и Lufthansa Technik с целью сделать предложение немецкому ВМФ.

#германия #франция #беспилотник сопровождения для p-8a poseidon #проект maws
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