Министерство обороны Нидерландов разрабатывает надводный беспилотник для борьбы с подлодками (ASW). Такой прототип планируется создать к концу 2025 года.

Согласно сообщению Naval News, Министерство обороны Нидерландов и Королевские военно-морские силы Нидерландов (RNLN) продвигают план по разработке беспилотного надводного корабля для борьбы с подводными лодками (ASW), который будет использоваться в качестве дополнения к новым противолодочным фрегатам (ASWF).

В апреле этого года голландский военно-морской проектный консорциум и Управление материально-технического обеспечения (COMMIT) Министерства обороны Нидерландов заключили соглашение о продолжении этапа проектирования такого надводного беспилотного противолодочного корабля (USV). Несмотря на то, что программа RNLN еще не получила официального финансирования, она рассматривает USV как потенциальный источник увеличения противолодочной мощи, который будет работать в сочетании с новым противолодочным фрегатом ASWF (оснащенным низкочастотным/активно-пассивным гидролокатором переменной глубины) и его вертолетом NH90 (оснащенным гидроакустическими буями и активным погружным гидролокатором HELRAS).

реклама

Выступая 22 мая на конференции Defence Leaders Combinated Naval Event (CNE 2024) в Фарнборо, Великобритания, коммандер Пол Дрэге, руководитель подразделения технологий подводной войны в COMMIT, сказал, что интерес к беспилотной противолодочной обороне возник в результате комплексного исследования занимающимися разработкой и конструированием кораблей компаниями Nevesbu, TNO (The Toegepast Natuurkundig Onderzoek) и MARIN. В частности, ими были изучены оперативные исследования, анализ, моделирование и имитационно-проектные работы, которые указали на целесообразность разработки и последующего использования надводных беспилотников в качестве важных инструментов противолодочной обороны, а также для расширения зоны наблюдения новых противолодочных фрегатов.

“Мы рассматриваем активный гидролокатор для такого надводного беспилотника. В целом возможны два варианта. Прежде всего, погружной гидролокатор L3Harris HELRAS, который используется морскими вертолетами вертолетами NH90 нашего военно-морского флота, или погружной гидролокатор Thales FLASH, широко используемый странами НАТО. Второй вариант для USV - это миниатюрная низкочастотная активная гидролокационная система, в частности такая, как активно-пассивный гидролокатор GeoSpectrum. Оба варианта являются жизнеспособными, у каждого из них есть свои плюсы и минусы”, - заявил Пол Дрэге.

Он также сообщил, что при разработке концепции под руководством COMMIT основное внимание было уделено компактному надводному аппарату USV 11,2 м в длину, 2,5 м в поперечнике и водоизмещением 9,2 тонны, который оснащен гидролокатором с активным погружением. Разработанный для эксплуатации в условиях Северной Атлантики вплоть до 5-го уровня состояния моря (включая высоту волн до 4 метров), USV будет способен совершать "спринтерские" переходы вплоть до 5-го уровня волнений моря.

Как сообщил на CNE 2024 коммандер Дрэге, дальность морского перехода была установлена на уровне не менее 96 часов. “Это связано с тем, что если у вас будет меньше четырех дней, то время, затраченное на спуск, подъем и доставку в операционную зону, означает, что большая часть вашего времени будет потрачена на управление системой, а не на выполнение операций”. “Из этих 96 часов, как мы сказали, 50% должны приходиться на время в пути”.

Для спуска и подъема беспилотника потребуется система подвесного типа. Максимальный вес USV был установлен на уровне 10 тонн (включая полезную нагрузку и топливо).

Другие ключевые требования к USV включают хорошую ситуационную осведомленность, высокий уровень надежности систем и связи. “Функции платформы должны быть надежными и способными справляться с чрезвычайными ситуациями, такими как пожар или отказ двигателя”, - сказал коммандер Дрэге, добавив, что была предусмотрена резервная двигательная установка, “чтобы убедиться, что USV сможет вернуться на корабль-носитель в случае отказа одного из двигателей”.

В концептуальном проекте погружной гидролокатор расположен в центре USV. “Мы выбрали это центральное расположение, потому что оно ограничивает влияние движения транспортного средства (тоннажа и крена) на гидролокатор, - пояснил коммандер Дрэге. - Кроме того, такое положение защищает гидролокатор от воздействия окружающей среды во время транспортировки и укладки”.

Как сообщается, в настоящее время ведется работа по совершенствованию дизайна в соответствии с контрактом о сотрудничестве, подписанным COMMIT и голландским кластером индустрии военно-морского дизайна 10 апреля. В голландскую команду военно-морского дизайна, возглавляемую Damen Naval, также входят MARIN и DEMCON. COMMIT стремится к тому, чтобы прототип был готов к концу 2025 года.

Выступая на том же мероприятии CNE 2024, капитан Андре ван дер Камп, руководитель военно-морских проектов COMMIT, сказал, что на данном этапе проект ASW USV не является финансируемой программой приобретения. “Сейчас мы формулируем требования, и я ожидаю, что в конце года мы отправим письмо в парламент о том, чего мы хотим”, - сказал он.