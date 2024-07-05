Королевский военно-морской флот Великобритании выразил острую потребность в противолодочном оружии вертикального пуска, предназначенном для доставки на большое расстояние легкой или сверхлегкой торпеды против подводных лодок.

Как следует из многих публикаций СМИ и выступлений представителей британских военных и политических кругов, деятельность российских подводных лодок вызывает повышенную озабоченность в стране Туманного Альбиона. Так, издание Bloomberg и ряд других изданий недавно указали на повышенно нервозное восприятие в Великобритании фиксации двух российских подводных лодок в глубинах Ирландского моря, указав при этом, что правительство в Лондоне панически ищет возможность повышения мер по защите своих территориальных вод.

В этой связи Naval News Staff опубликовал недавний запрос Королевского военно-морского флота Великобритании в отношении потребности в противолодочном оружии вертикального пуска, предназначенном для доставки на большое расстояние легкой или сверхлегкой торпеды против подводных лодок.

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В частности указывается, что в нынешних условиях Великобритания видит в качестве эффективного решения повышения безопасности королевства в противолодочном оружии большой дальности (LRAW), которое будет представлять собой систему доставки ракет, запускаемых с боевых надводных кораблей, оснащенных системой вертикальной пусковой установки Strike-length Mk41 (VLS). И в этой связи оба новых класса фрегатов RN – Type 26 и Type 31 планируется оснастить такими ударными модулями MK 41 VLS.

Опубликовав 13 июня запрос на получение информации о противолодочном оружии большой дальности (RFI), Дирекция разработок Королевского военно-морского флота Великобритании заявила, что просит промышленность предоставить подробную информацию о подходящих компонентах, подсистемах или комплексных системных решениях, включая концепции, предусматривающие использование или перепрофилирование существующих конструкций ракет-носителей. Респондентам выделяется время до 1 сентября, чтобы представить технические документы: заинтересованные стороны уведомлены о том, что у них будет возможность представить потенциальные решения на конференции Военно-морской лиги по вопросам моря, воздуха и космоса в апреле следующего года.

Королевские военно-морские силы Великобритании заявили, что они запросили RFI для достижения трех целей. Во-первых, для получения необходимой информации по этому вопросу и согласования требований LRAW к военно-промышленному комплексу перед развертыванием производства такого оружия. Во-вторых, для обоснования стратегии приобретения, которая позволит реализовать надежное долгосрочное решение. В-третьих, для получения приблизительных данных о стоимости (VROM) комплексных и частичных решений LRAW.

Согласно RFI, решение LRAW требует внедрения взаимозаменяемой, автономной, быстродействующей, всепогодной системы ракетной доставки противолодочных торпед, которая позволила бы британской легкой торпеде поражать подводные лодки противника с любой платформы, оснащенной Mk41 VLS. Управляемый обычными или сторонними датчиками обнаружения, LRAW также должен быть интегрирован с боевыми или гидроакустическими системами Королевского военно-морского флота и должен иметь защиту своей конструкции. Дальность поражения должна “значительно превышать дальность применения торпед повышенной боеготовности, представляющих текущую и прогнозируемую угрозу”.

Наряду с техническими данными и характеристиками, в RFI также промышленность запрашивается в предоставлении графика предполагаемого производства минимального количества средств, пригодных для развертывания, а также стоимость VROM для запасов из 500 единиц оружия. Эти данные не включают в себя, в частности, сам аппарат запуска ракет. При этом уточняется, что заинтересованные стороны, возможно, пожелают отметить, что у отрасли есть возможность представить и другие потенциальные решения на конференции Sea Air Space (6-9 апреля 25, Вирджиния, США), которая будет анонсирована позднее.

В опубликованной информации указывается, что ракета ASROC вертикального пуска (VLA) Lockheed Martin RUM-139 представляет собой одно из возможных решений для LRAW. Находящаяся на вооружении ВМС США с 1993 года VLA представляет собой трехступенчатое реактивное оружие, которое после запуска и разворота движется по управляемой баллистической траектории в район цели, а затем выпускает легкую торпеду. При этом подчеркивается, что торпеды MK 46 Mod 5 и MK 54 уже были интегрированы с системой VLA.