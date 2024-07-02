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vizir47
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
Компании General Atomics Aeronautical Systems Inc и Lockheed Martin намереваются разработать сеть NEWs для повышения точности наведения беспилотников, особенно на движущиеся цели.

Согласно недавно появившейся информации, морской беспилотный летательный аппарат MQ-9B SeaGuardian компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) вскоре может получить более совершенную систему вооружения с поддержкой сети для беспилотной авиационной системы благодаря сотрудничеству между компаниями GA-ASI и Lockheed Martin. Совместно эти две компании намереваются разработать сеть NEWs для повышения точности наведения беспилотных летательных аппаратов на большие расстояния, особенно на движущиеся цели. Эта новая возможность также расширит возможности беспилотника SeaGuardian в области разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания (ISR&T). NEWs будет предназначена для высокоточных боеприпасов класса "воздух-земля", разрабатываемых несколькими странами.

Powerful US SeaGuardian drone to get NEW weapons for long-range attacks

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У этой новинки есть дополнительная возможность получать обновленные координаты цели в полете по общему каналу передачи данных, и их можно отслеживать с помощью самолета и других платформ, подключенных к той же сети. В предыдущих версиях беспилотного оружия для предоставления обновленной информации о целях во время полета использовался иной канал передачи данных (например, AMRAAM).

Создание общего канала передачи данных теперь позволяет передавать управление оружием с одной платформы на другую. Например, управление может быть передано с самолета, запускающего оружие, наземной команде при визуальном контакте с танковым соединением противника.

Идея создания NEWs возникла в штаб-квартире Командования воздушными боями ВВС США в 2003 году как решение задачи нанесения ударов по движущимся целям в любых погодных условиях и в условиях повышенной опасности. Новая технология обеспечивает расширенное применение датчиков наведения для точного наведения оружия дальнего действия.

“Продемонстрированная стойкость SeaGuardian в сочетании с широким спектром высокоточных датчиков наведения обеспечивает более эффективную систему наведения на цель, особенно в сложных условиях”, - поясняется в пресс-релизе GA-ASI. Там же добавляется, что беспилотный летательный аппарат MQ-9B SeaGuardian компании GA-ASI и многоцелевой радар SeaVue от Raytheon будут эффективно использовать   обширный опыт Lockheed Martin в области информационных технологий для совершенствования возможностей целеуказания при будущих развертываниях на театре военных действий.

Первоначальные испытания новой сети связи с участием американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 были завершены 5 июня 2024 года на испытательном полигоне ВМС США в Южной Калифорнии. GA-ASI и Lockheed Martin разрабатывали военную тактическую сеть Link 16 для обмена сообщениями в полете, используя Systems Integration Lab (SIL) в рамках подготовки SeaGuardian к испытательному полету на дальние расстояния над водой. “Это очень важный системный атрибут для SeaGuardian, позволяющий использовать морские системы дальнего наведения CONOPS для борьбы с высокими угрозами с гораздо меньшим риском для пилотируемых платформ”, - сказал президент GA-ASI Дэвид Р. Александер. “Мы ценим поддержку Lockheed Martin, которая помогла нам апробировать NEWs, которая является важным компонентом нашего научно-технического потенциала”, - добавил он.

MQ-9B SeaGuardian - это средневысотный беспилотный летательный аппарат длительного полета. Его многофункциональные возможности позволяют ему адаптироваться к различным задачам. США использовали SeaGuardian в недавних военных учениях, включая Northern Edge, Integrated Battle Problem и Group Sail.

Компания GA-ASI является филиалом General Atomics и ведущим разработчиком и производителем надежных систем RPA (дистанционно пилотируемых летательных аппаратов), радаров, электрооптики и связанных с ними систем управления полетами. Компания также разрабатывает другие известные продукты, в том числе серию Predator RPA и многорежимный радар Lynx. Продукция GA-ASI - это самолеты, способные выполнять длительные полеты и оснащенные встроенными датчиками и системами передачи данных, необходимыми для обеспечения постоянной осведомленности о ситуации. Компания также разрабатывает программное обеспечение для управления датчиками и анализа изображений, предоставляет услуги по обучению пилотов и поддержке, разрабатывает антенны из метаматериала.

#сша #mq-9b seaguardian #general atomics aeronautical systems inc
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