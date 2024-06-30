Это делается с целью оптимизировать операции по техническому обслуживанию войск и ограничить зависимость от запасов, которые недоступны на месте. В таких условиях 3D-печать является многообещающим направлением.

В последние два года во Франции была проведена серия крупнейших военных учений, которые, по оценкам французский СМИ, «должны были подготовить все компоненты французской армии к противостоянию высокой интенсивности и выглядеть как война».

В частности, это относилось к учениям MEPAT (наращивание мощи сухопутных войск) и Orion (высадка десанта) на юго-западе страны. Так, только в учениях Orion около семи тысяч солдат, в основном французов, а также британцев, испанцев и американцев, имитировали высадку десанта, а затем была проведена более масштабная операция с вводом в провинцию Шампань на северо-востоке страны 12 тысяч солдат, которые учились «сражаться на суше и в воздухе». В ходе этих учений разворачивался эквивалент дивизии на фронте протяженностью 50 километров и глубиной 200 километров с участием около трех тысяч единиц бронетехники. "Это возвращение крупных учений на территорию Франции", - заявил в 2023 году генерал-майор Николя Ле Нен, возглавляющий командование совместных операций французского генштаба.

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Вместе с тем, указанные учения, по оценкам представителей французской армии, «позволили подчеркнуть недостаточную глубину материально-технического обеспечения сухопутных войск», особенно в том, что касается поддержания в рабочем состоянии наземной техники (MCO-T). Такой вывод, в частности, был сделан на страницах Revue militaire générale, который выходит под эгидой Командования будущего боя Минобороны Франции. «MCO-T сталкивается с тремя проблемами: генерировать силу, поддерживать ее и восстанавливать. Результаты учений 2023 года по наращиванию потенциала позволили оценить масштаб этих проблем с точки зрения несоответствия между теоретическими прогнозами возможностей логистики в обеспечении основными потребностями подразделений и фактическим состоянием имеющихся запасов", - указано в этой публикации.

Эта ситуация, как отмечено, обусловлена несколькими факторами. В частности, из-за бюджетных ограничений, когда во имя «эффективности» было сочтено, что обладание значительными запасами является слишком дорогостоящим по сравнению с поставками с ограниченным потоком. «Армия должна располагать в нужное время нужными ресурсами в достаточном количестве, что подразумевает предвидение и гибкость. Для MCO-T текущие стратегии поддержки слишком жесткие, чтобы соответствовать этой цели (формат, сроки, выделенный финансовый объем). Таким образом, существующие механизмы снабжения недостаточно эффективны», - поясняет издание.

Кроме того, отмечено, что, помимо финансового аспекта, "сроки производства военного оборудования и запасных частей также кажутся несовместимыми с оперативными амбициями (запросы подразделений и их реализация в течение тридцати дней)".

В этих условиях военными французскими экспертами констатируется, что, до тех пор, пока административные, финансовые и промышленные вопросы не будут решены, Сухопутные войска и, в частности, интегрированная структура поддержания в рабочем состоянии наземного оборудования (SIMMT) должны делать ставку на технологические инновации. "Чтобы оптимизировать операции по техническому обслуживанию и ограничить зависимость от запасов, которые недоступны на месте, 3D-печать является многообещающим направлением", - к таким выводам приходят французские эксперты.

С этой целью во французской армии было начато несколько проектов, таких как ICAR (интерфейс автоматического подключения для сбора технико-логистических данных) и DEDAL (развертывание цифровых дисплеев для автономного обслуживания). А также OPTIMUS и PRIME, специализирующиеся на аддитивном производстве.

Именно по этому поводу в кулуарах последней выставки вооружения Eurosatory 24 Главное управление вооружений (DGA) объявило, что в ближайшее время в подразделениях Сухопутных войск, дислоцированных в рамках стратегии НАТО в Эстонии и Румынии, будут внедрены «проектируемые мастерские по аддитивному производству». «В рамках SIMMT контейнеры "мобильные клиники", то есть проектируемые, модульные и масштабируемые цеха аддитивного производства, производимые Vistory, будут отправлены французским войскам, дислоцированным в Восточной Европе, для производства запасных частей», - сообщило DGA. Модели деталей, которые таким образом будут производиться в непосредственной близости от войск, сначала должны быть проверены соответствующими конструкторскими бюро по «защищенной цифровой цепочке».

Согласно дополнительно представленной информации, Vistory шесть месяцев назад приступила к производству первой версии этих "мобильных клиник", оснащенных оборудованием для аддитивного производства металлов и полимеров. Как указывается в комментариях DGA, у такого решения есть много преимуществ. В частности, сокращение количества конвоев снабжения, которым приходится пересекать враждебные территории, и, следовательно, снижение риска утери ресурсов при логистике, меньшее давление на цепочки поставок и большое разнообразие материалов, размеров и форм, что позволяет оказывать поддержку войскам на месте и точно в срок.