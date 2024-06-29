Китайские СМИ сообщили о враждебном инциденте со стороны США - установкой американским разведывательным самолетом Boeing P-8A Poseidon детектора подводных лодок рядом с военной базой Китая в Южно-Китайском море.

Очередной виток обострения китайско-американских отношений произошел после обнаружения 26 июня 2024 года береговой охраной Китая в Южно-Китайском море установленного Соединенными Штатами рядом со Второй отмелью Томаса, также известной как отмель Аюнгин, разведывательного электронного детектора, предназначенного для контроля перемещений подводных лодок КНР.

Об этом враждебном со стороны США инциденте сообщил 26 июня государственный телеканал Китая CGTN, указавший в частности, что американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon сбросил в акваторию электронный буй, представляющий собой американский гидролокатор, задача которого - обнаруживать подводные лодки. В подтверждение своих слов государственные СМИ Китая поделились видеозаписью, на которой самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon сбрасывает объект, действительно похожий на этот вид гидролокатора.

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Согласно появившимся сообщениям, китайским спецслужбам удалось выловить установленный Соединенными Штатами детектор подводных лодок. Комментируя этот инцидент, китайские военные эксперты даже назвали производителя этого акустического буя - британскую компанию Ultra Electronics, специализирующуюся на такого рода устройствах.

Как указывают китайские представители, Соединенные Штаты действительно пытаются внимательно следить за Второй отмелью Томаса, поскольку она находится недалеко от китайской военно-морской базы Юлинь на острове Хайнань (Южный Китай), где укрыто множество подводных лодок. В этой связи китайскими СМИ указывается, что "сброшенный американским самолетом Boeing P-8A Poseidon акустический буй мог бы принести много информации военным США".

На этом фоне представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь заявил, что Китай решительно выступает против того, чтобы американские военные корабли и самолеты создавали проблемы в Южно-Китайском море. Было подчеркнуто, что военные корабли и самолеты США регулярно действуют в международных водах Южно-Китайского моря в одностороннем порядке и совместно со своими союзниками. В этой связи У Цянь вновь подтвердил, что Китай возражает против прохода военных кораблей и самолетов США через эту зону, очень часто посещаемую военно-морскими судами в качестве международного морского коридора.

Министерство обороны США, с которым связались представители американских СМИ, пока отказались предоставить свои комментарии. В то же время западные СМИ признают, что за последние несколько лет и особенно в последние месяцы в этом районе участились столкновения между представителями береговой охраны Китая и Филиппин, причем США демонстративно выступают против действий КНР.

Что же касается гидроакустических буев и других подобных датчиков, то они являются малогабаритными приборами, широко используемыми в противолодочной обороне, для наблюдения за местоположением и передвижениями подводных лодок, а также в невоенных целях. Существуют различные виды гидроакустических буев, которые обеспечивают активный и пассивный сбор данных или выполняют конкретные операции.

Западные военные эксперты также указывают, что в последнее время США стали особенно внимательно относиться к отслеживанию действий китайских подводных лодок, численность которых заметно увеличилась и фактически ликвидировала прошлое преимущество США в этом роде вооруженных сил. Так, издание The Wall Street Journal сообщило, что последние сведения указывают на сокращение разрыва в подводных возможностях между двумя соперниками, что имеет важные отрицательные последствия для военного планирования США. Кроме того, Китай улучшил свои возможности по обнаружению подводных лодок противника, создав сеть подводных датчиков, известную как «подводная Великая стена», в стратегических регионах, таких как Южно-Китайское море и недалеко от Гуама. Недавно издание Asia Times сообщило, что китайские исследователи разработали революционную технологию обнаружения подводных лодок на терагерцовой частоте, что ознаменовало прогресс в возможностях ведения подводной войны. Эта технология может в значительной степени бросить вызов подводным операциям США.

Соединенные Штаты отреагировали, развернув больше военно-морских сил в Тихом океане и усилив координацию со своими союзниками. Однако западные военные эксперты утверждают, что Соединенным Штатам необходимы новые стратегии и ресурсы, чтобы справиться с развивающейся подводной угрозой со стороны Китая. В частности, они упоминают о необходимости иметь больше патрульных самолетов и ударных подводных лодок, чтобы отслеживать и потенциально нацеливаться на более тихие китайские подводные лодки.