Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции генерал армии Пьер Шилл поделился со СМИ своим мнением, что мировые армии в ближайшее время уже не смогут участвовать в крупных программах закупок беспилотников.

В последнее время во французских СМИ стало появляться все больше аналитических материалов в отношении перспективности использования беспилотников в нынешних вооруженных конфликтах. Своей позицией делятся не только различные военные эксперты, но и ряд ответственных представителей армий стран НАТО, строящих свой анализ в том числе и исходя из последний событий на Украине.

Весьма интересной позицией на днях поделился с изданием Observateur Continental начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции генерал армии Пьер Шилл, который считает, что армия в ближайшее время уже не сможет участвовать в крупных программах закупок беспилотников. «Преимущество, которым сейчас пользуются небольшие воздушные беспилотники на полях сражений, особенно на Украине, - это всего лишь момент в истории», - отмечает Пьер Шилл.

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«В то время как системы защиты от беспилотников отстают и оставляют простор для самодельных, но чрезвычайно хрупких вещей, разрабатываются контрмеры», - указал Пьер Шилл и уточнил: «75 % беспилотников на поле боя на Украине потеряны из-за радиоэлектронной борьбы».



"Беспилотные летательные аппараты, управляемые от первого лица, в настоящее время наносят около 80 % разрушений на линии фронта на Украине, тогда как восемь месяцев назад этих систем не было», - сказал французский генерал. Согласно его опыту, «такой ситуации больше не будет существовать через несколько лет, и можно задаться вопросом: Может ли она закончиться уже через год или два?».

«Темпы развития военных беспилотников означают, что армия не сможет уже вскоре участвовать в крупных программах закупок, поскольку приобретенные мощности могут устареть в течение пяти месяцев», - заключил он.

Указанные заявления начальника Генерального штаба Сухопутных войск Франции генерала армии Пьера Шилла появились во французских СМИ в связи с развернувшимся в последнее время обсуждением военных экспертов этой страны о наиболее выгодных направлениях военно-технического развития армии и о выделении средств в приобретение особенно эффективных видов вооружения. Указанные обсуждения в значительной степени активизировала и проходящая сейчас в Париже международная выставка вооружений Eurosatory 2024, на которой различные мировые производители беспилотников показывают свои проекты в этой области и стремятся заключить выгодные сделки на поставку своей продукции, в том числе и в армию Франции.

На этом довольно обширном сегодня мировом рынке беспилотников Франция, как отмечает французский сайт военной тематики Zone militaire, отдает в последние годы предпочтение американским образцам в ущерб, например, польским, которые производят очень хорошие беспилотники Warmate, поставляемые, в частности, в Индию.