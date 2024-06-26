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vizir47
Япония обнаружила у себя 230 миллионов тонн марганцевых залежей для аккумуляторов электромобилей
В Японии объявлено об обнаружении на морском дне близ Минами-Торисима значительных марганцевых залежей, достаточных чтобы обеспечить потребности страны в кобальте на 75 лет, а запасов никеля более чем на десять лет.

Сегодня во всех странах помешаны на электромобилях. И это делает особенно привлекательным обнаружение Японией вблизи изолированного острова в исключительной экономической зоне страны огромных залежей полезных ископаемых, пригодных для аккумуляторов электромобилей. По оценкам исследователей, обнаруженных на морском дне близ Минами-Торисима минеральных ресурсов достаточно, чтобы обеспечить потребности страны в кобальте на 75 лет, а запасов никеля хватит более чем на десять лет.

https://overclockers.ru/st/c/350/300/legacy/blog/426203/527367_O.png

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Как сообщают японские СМИ, около 230 миллионов тонн марганцевых залежей были обнаружены в виде конкреций размером с кулак. Согласно отчету NIKKEI Asia, конкреции содержат около 20 % марганца и до 1 % кобальта и никеля. Марганец, кобальт и никель являются важными компонентами литий-ионных аккумуляторов и поэтому считаются необходимыми для развития производства электромобилей.

По оценкам исследователей, залежи, расположенные на площади около 10 000 квадратных метров, содержат примерно 610 000 тонн кобальта и 740 000 тонн никеля.

Известно, что наблюдение за местом обнаружения этих полезных ископаемых в районе острова Минами-Торисима в Японии велось с 2016 года. Исследователи пытались прояснить причинно-следственные связи между формированием минеральных ресурсов морского дна и динамикой земной системы, такой как глобальные изменения окружающей среды и геохимические циклы, путем рассмотрения общей картины пространственно-временного распределения ресурсов. Однако детальное обследование участка началось в апреле прошлого года и продолжалось до начала июня 2024 года. Результаты детального обследования показали многообещающие признаки и наличие огромных залежей полезных ископаемых в этом районе.

Согласно сообщениям в СМИ, исследователи использовали горнодобывающее оборудование и дистанционно управляемые подводные аппараты, чтобы провести геологоразведку в нескольких местах на морском дне глубиной от 5200 до 5700 метров. По словам геологов, подобные конкреции образуются, когда оксиды железа и марганца, растворенные в морской воде, осаждаются на дне. Сферические конкреции, диаметр которых достигает десятков сантиметров, растут,  осаждаясь вокруг их ядер. Конкреции также содержат медь. Залежи также содержат медь, еще один ценный элемент.

Как указывают японские обозреватели, указанное открытие даст толчок развитию электромобильной промышленности Японии, снизив ее зависимость от других стран, может позволить Японии удовлетворить внутренний спрос на электромобильные аккумуляторы, а также составить серьезную конкуренцию Китаю на мировом рынке.

Команда исследователей, состоящая из некоммерческого Японского фонда и Токийского университета, планирует “начать добычу 2500 тонн минерального сырья в день в рамках экспериментального проекта к концу марта 2026 года”. Кроме того, Фонд Nippon Foundation также намерен создать консорциум с целью коммерциализации производства к 2026 году в Японии. По мнению исследователей, запасов полезных ископаемых достаточно для коммерческого использования, включая затраты на добычу и переработку. По словам Ясухиро Като, профессора Токийского университета и члена команды исследователей, которые в 2016 году сделали это открытие, в этих конкрециях “содержится много полезных веществ”.

И это подтверждает доклад NIKKEI Asia. Профессор Токийского университета Ясухиро Като  выступает за “создание новых отраслей промышленности и энергетической инфраструктуры нового поколения за счет использования внутренних минеральных ресурсов морского дна” в Японии. Он говорит, что исследователи планируют объединиться с другими компаниями для разработки экологически чистых продуктов и технологий, используя месторождения полезных ископаемых, найденные в окрестностях острова Минами-Торисима, который находится примерно в 1180 милях от столицы страны Токио.

«В конечном счете, мы ожидаем, что результаты наших исследований помогут ускорить экономический рост Японии за счет создания внутренней цепочки поставок, простирающейся от ”добычи ресурсов" до "производства", и сделают Японию страной, ориентированной на науку, технологии и океан в полном смысле этого слова», - говорится в пресс-релизе  Токийского университета . 

#электромобили #япония #токийский университет #геологоразведка в японии
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