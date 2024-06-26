В выпущенном пресс-релизе DARPA раскрыло информацию о своем новом беспилотнике XRQ-73 в форме летающего крыла с гибридно-электрической силовой установкой.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) раскрыло информацию о своем новом беспилотнике XRQ-73 в форме летающего крыла с гибридно-электрической силовой установкой, указав, что его летные испытания должны будут пройти во второй половине этого года. Пресс-релиз DARPA сопровождался новым рендерингом дизайна XRQ-73 или тем, что вполне может быть реальной картинкой, наложенной поверх компьютерного фона. DARPA надеется, что XRQ-73 может быть относительно быстро введен в эксплуатацию для удовлетворения неуказанных “срочных оперативных потребностей”.

реклама

Обозначение нового беспилотника отражает результаты предыдущих разработок по созданию высокоэффективного беспилотника XRQ-72A, о котором ранее издание The War Zone подробно рассказывало.

В новом сообщении о XRQ-73 The War Zone отмечает, что у этого беспилотника будет несколько интересных особенностей. Во-первых, это дизайн бесхвостого летающего крыла. Крылья расположены в той же плоскости, что и нижний профиль, и сужаются к концу. У него также отсутствуют четыре двигателя в виде внешних гондол, которые были у XRQ-72A.

Далее следует очевидное наличие пары воздухозаборников на “передней” части беспилотника. Эти воздухозаборники расположены по бокам того, что, по-видимому, является центральным обтекателем на “носу” беспилотника. Как отмечает The War Zone, это, скорее всего, является развитием более ранних моделей, в которых было четыре, а не два воздухозаборника.

DARPA указывает, что оно реализует программу SHEPARD в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL) и Управлением военно-морских исследований (ONR) с 2021 года. Northrop Grumman является генеральным подрядчиком SHEPARD, а ее дочерняя компания Scaled Composites названа “крупным поставщиком”. Исследовательские группы Cornerstone Research Group, Brayton Energy, PC Krause and Associates и EaglePicher Technologies также участвуют в проекте. Компания Scaled Composites разработала XRQ-72 и хорошо известна как производитель передовых и новых моделей самолетов с экипажем и без экипажа.

DARPA объясняет, что SHEPARD - это программа “X-prime”, которая использует серию гибридных электрических архитектур и некоторые технологии компонентов из более раннего проекта AFRL/IARPA Great Horned Owl (GHO). Помимо указания на гибридно-электрическую силовую установку, дополнительная информация по двигателю XRQ-73 отсутствует. Лишь сообщается, что гибридные электрические силовые установки сочетают в себе двигатели, работающие на топливе, электрический двигатель обеспечивает повышенную экономию топлива и другие преимущества. Дополнительные аккумуляторы обеспечивают более тихую работу в полностью электрическом режиме.

Мы знаем, что предыдущий XRQ-72A имел два многосекционных воздухозаборника в передней части фюзеляжа, которые частично подавали воздух к двум топливным генераторам. Эти генераторы затем обеспечивали электроэнергией четыре канальных вентиляторных двигателя, установленных в верхней части задней части центральной части фюзеляжа. DARPA поясняет, что XRQ-73 будет представлять собой беспилотную авиационную систему весом приблизительно 567 кг.

Роль, которую будет выполнять новый беспилотник, не разглашается. Однако обозначение “RQ” предполагает, что он предназначен в качестве платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также будет включать в себя “репрезентативные в оперативном отношении... системы для выполнения миссий”. По определению американских военных, беспилотные летательные аппараты группы 3, к которым отнесен и XRQ-73, весят до 1320 кг, могут летать на высотах от 3500 до 180 000 футов и развивают максимальную скорость от 100 до 250 узлов.

Предшественник XRQ-73, XRQ-72A, был разработан для ведения наблюдения в закрытых зонах с акцентом на скрытность и бесшумность. Цель состояла в том, чтобы создать беспилотник, способный постоянно работать на больших расстояниях со значительно сниженной акустической и инфракрасной заметностью. Это было основным направлением первоначальной работы исследователей, целью которых было разработать гибридно-электрическую конструкцию без исторических ограничений, связанных с полностью электрической силовой установкой.

“Идея, лежащая в основе программы DARPA X-prime, заключается в том, чтобы использовать новые технологии и снизить риски интеграции на системном уровне, чтобы быстро разработать новую конструкцию летательного аппарата с длительным сроком службы, который может быть быстро применен в полевых условиях”, - сказал Стив Комадина, руководитель программы SHEPARD.