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vizir47
Airbus представил на Eurosatory 2024 свой беспилотник Flexrotor
На выставке Eurosatory 2024 компания Airbus впервые представила летательный аппарат особой конструкции вертикального взлета и посадки - Flexrotor.

 В этом году  на выставке Eurosatory 2024 компания Airbus впервые представила   летательный аппарат особой конструкции - Flexrotor. Новый в каталоге Airbus, этот беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки уже эксплуатируется в ВМС США и теперь выходит на европейский рынок.

Flexrotor. Технические характеристики. Фото.

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Flexrotor - это беспилотный летательный аппарат с уникальной и оригинальной конструкцией, продаваемый компанией Aerovel с начала 2010-х годов. 

7 мая компания Airbus объявила, что завершила сделку по приобретению Aerovel и ее американского завода в Бингене, штат Вашингтон. В результате этого теперь в каталог Airbus включен современный беспилотник Flexrotor массой 25 кг, дополнив таким образом линейку БПЛА, предлагаемых Airbus Defense & Space. Он занял промежуточное положение между Aliaca (~15 кг) и будущим Capa-X (~100-150 кг), оба из которых были разработаны Survey Copter, еще одним дочерним предприятием концерна Airbus.

 Несмотря на незначительную максимальную взлетную массу, Flexrotor способен летать в течение 14 часов на крейсерской скорости 85 км/ч (максимальная скорость 150 км/ч). Жан-Эрик Ваге, менеджер по маркетингу сегмента военно-морских сил и беспилотных летательных аппаратов в Airbus Helicopters, объясняет, что теоретические ограничения беспилотника значительно превышают его и без того впечатляющие эксплуатационные характеристики: "Оптимизируя вес топлива и уменьшая полезную нагрузку, команде Aerovel удалось выполнить полет в течение рекордных 32 часов. Теоретически можно было бы прекрасно представить себе выполнение транзитных рейсов протяженностью почти 900 км, для того, чтобы добраться до района операции или корабля, нуждающегося в дополнительном или запасном беспилотнике".

Беспилотник взлетает под контролем оператора, который указывает ему курс и маршрут следования с помощью встроенного GPS, а другой оператор, находящийся в пункте приема, берет на себя управление по прибытии.

 Flexrotor способен нести полезную нагрузку почти в 8 кг, что составляет почти треть его веса. Как правило, это может быть оптронный шар в передней части и/или небольшое радиолокационное оборудование, например, под брюхом. Корабль изначально спроектирован так, чтобы иметь возможность интегрировать полезные нагрузки ScanEagle и SeaEagle, но может поддерживать любое европейское оборудование, совместимое по массе. В ходе экспериментов отмечено, что Flexrotor способен в полной мере использовать свои возможности при вертикальном наведении. Этот режим полета предназначен не только для этапов взлета и посадки. БПЛА может отлично проводить наблюдения, оставаясь неподвижным за холмом или зданием.

Как указывают военные эксперты, собранный в виде набора модулей, Flexrotor сочетает в себе множество примечательных элементов: тонкое и большое крыло; легкая карбоновая конструкция; легкий и экономичный двухтактный двигатель объемом 28 см3; широкий пропеллер с отличными характеристиками в крейсерском полете. Все это обеспечивает ему как большую автономность, так и хорошую скрытность, поскольку его практически не слышно на расстоянии более 500 м. Также отмечается, что двигатель был разработан Aerovel и включает в себя детали, напечатанные на 3D-принтере (картер, глушитель...) для еще большей легкости.

Изобретательность конструкции проявляется во многих мелких деталях. Антенна GPS, встроенная в левое крыло, расположена в люке, который поворачивается, когда устройство летит вертикально, чтобы всегда обеспечивать оптимальное наведение на спутники. Каждый из небольших  пропеллеров, расположенных на законцовках крыльев, имеет только одну лопасть вместо обычных двух, что позволяет им располагаться в потоке ветра, уменьшая их сопротивление на этапах горизонтального полета. Наконец, хвостовая часть беспилотника, поддерживающая руль направления и оперение, распадается на четыре части, чтобы служить шасси.

«Беспилотник можно перевозить в простом ящике в сопровождении чемодана, вмещающего системы связи, и портативного ПК для управления. Его можно снять и собрать вручную за считанные минуты, а его подготовка занимает менее четверти часа, включая сборку, предполетные испытания и программирование», - отмечает Жан-Эрик Ваге.

На данный момент уже поставлено около шестидесяти БПЛА. Он в основном используется ВМС США, особенно в Красном море и районе Персидского залива, но также проходит испытания Береговой охраной США. Некоторые экземпляры также находятся на вооружении в Объединенных Арабских Эмиратах или используются в гражданских целях, в частности, для пожаротушения.

Что касается европейского рынка, Airbus надеется, что сочетание автономности, легкости и грузоподъемности позволит быстро превратить его в эталонный продукт. 

#беспилотник #airbus #eurosatory 2024 #flexrotor
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