В ответ на объявленную Пентагоном программу Replicator Initiative, компания Red Cat Holdings предлагает свою систему беспилотников для замены БПЛА Replicator и других дорогостоящих летательных аппаратов для американской армии.

Базирующаяся в Пуэрто-Рико Red Cat Holdings, компания, которая занимается разработкой и инновациями в области беспилотных технологий в секторе робототехники, представила семейство беспилотных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Red Cat Holdings утверждает, что это предлагаемая ею альтернатива использованию БПЛА Replicator и другим традиционным ISR, которые являются дорогостоящими и не подлежат восстановлению.

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По данным компании, новая система должна удовлетворить потребность Пентагона в программе Replicator Initiative, заинтересованной в создании множества недорогих беспилотных ударных летательных аппаратов ISR, которые могут быть развернуты американской армией.

“Весь характер ведения боевых действий и использования технологий беспилотных летательных аппаратов претерпевает фундаментальные изменения, и это новое семейство беспилотников полностью разрушит традиционный рынок систем ПВО и боеприпасов, - сказал Джефф Томпсон, генеральный директор Red Cat Holdings. - Военные смогут выбирать правильную комбинацию беспилотных летательных аппаратов и их полезную нагрузку для своих конкретных задач и получат доступ к экосистеме тактического искусственного интеллекта, компьютерного зрения и программного обеспечения для машинного обучения, которые смогут точно идентифицировать угрозы, а затем будут иметь возможность поражать и уничтожать эти цели”.

Как заявляет сама компания Red Cat Holdings, ее миссия заключается в том, чтобы переосмыслить роль беспилотных летательных аппаратов в оборонных целях, объединив возможности беспилотных летательных аппаратов ISR с полезной нагрузкой для нанесения высокоточных ударов. Компания является признанным лидером в области беспилотных летательных аппаратов со своим флагманским самолетом Teal 2. В рамках нового семейства систем Red Cat представляет FANG™, новый беспилотный летательный аппарат с управлением от первого лица (FPV), способный наносить высокоточные удары. Приобретение Edge 130 от FlightWave дополняет семейство систем, в которое войдут все текущие и будущие модели Teal.

Новое семейство недорогих и портативных беспилотных систем от Red Cat включает в себя три типа летательных аппаратов с дополнительными возможностями и общую наземную систему управления (GCS), такую как Android Tactical Assault Kit (ATAK) для управления несколькими транспортными средствами:

- Edge 130 Blue, может быть собран и запущен вручную всего за одну минуту одним пользователем для получения высокоточных аэрофотоснимков с автономной работой на большом расстоянии. При весе всего 1200 грамм Edge может летать более 2 часов в режиме прямого полета, что является лучшим показателем в отрасли среди всех других доступных беспилотных летательных аппаратов.

- Teal 2 и его модификации - это экономичные портативные беспилотники, разработанные для того, чтобы “доминировать в ночи”, которые обладают лучшим в своем классе прибором ночного видения, системой управления несколькими транспортными средствами и полностью модульной конструкцией. Время полета Teal 2 составляет 30 минут. Дроны Teal, используемые совместно с ударными дронами FPV, могут использоваться для оценки боевых повреждений после поражения цели.

- FANG™, беспилотник со временем полета 10 минут (находится в стадии разработки), добавит возможности нанесения точечных ударов.

Как указывает в своей презентации Red Cat Futures, военные могут комбинировать и использовать эти ударные дроны и разведывательные беспилотники в зависимости от профиля миссии по поиску или уничтожению целей противника.

Компанией также указывается, что новое семейство беспилотников потребует постоянного отраслевого сотрудничества, основанного на инициативе Red Cat Futures. Благодаря гибким внутренним исследованиям и разработкам Red Cat, а также партнерским отношениям, у компании имеются значительные возможности для дальнейшей оптимизации семейства беспилотников с использованием аккумуляторов большей емкости, каналов C2, специализированных электрооптических (EO) и тепловых устройств, а также других аксессуаров и программного обеспечения для поддержки принятия решений.