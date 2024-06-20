По сообщению финской металлургической компании Terrafame, которой принадлежат рудник Талвиваара и металлургический завод Соткамо, она начала добычу природного урана. Тем самым Финляндия решила стать первым и единственным государством-членом ЕС, производящим уран.

На фоне инициированного Соединенными Штатами в 2022 году мирового энергетического кризиса из-за введения санкций на поставку на международный рынок нефти и газа из России, для ядерной энергетики, казалось бы, появились весьма благоприятные условия для ее «золотого века».

Так, по данным Министерства энергетики США, строительство ядерных реакторов является наименее ресурсоемким источником энергии после природного газа. Одна таблетка топлива из диоксида урана весит около 7 граммов, но вырабатывает около 3,5 МВтч энергии, что эквивалентно 318 литрам нефти или одной тонне угля и примерно 337 м3 природного газа. Высокая плотность энергии ядерного топлива обеспечивает его высокую эффективность: на каждые 1000 МВт электроэнергии один ядерно-энергетический реактор (КПД 33%) потребляет 27 тонн урана, обогащенного до 3,2% в год. Тепловая электростанция (КПД 38%) потребляет в час 170 тонн топлива или 260 тонн угля. Плотина гидроэлектростанции высотой 100 м требует 1200 тонн воды в секунду.

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Как заключают эксперты, за 65 лет эксплуатации ядерных экспериментальных реакторов во всем мире произошло всего 16 аварий, 13 из которых были очень ограниченными и только 3 из них были серьезными: в 1979 г. ( на коммерческой АЭС в США Три-Майл-Айленд 28 марта 1979 года на втором энергоблоке), в 1986 г. (Чернобыль) и в 2011 г. (Фукусима). Даже если принять цифру в 4000 погибших за 45 лет, прошедших с момента указанных катастроф, ядерная энергия намного менее опасна по сравнению с углем, который ежегодно уносит больше жизней при его добыче.

Но в последние два года развитие мировой и, особенно, европейской ядерной энергетики подверглось серьезному кризису, во многом также обусловленному стремлением США и их западных союзников наложить санкции на поставку ядерного топлива из России.

Однако, как заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в недавнем интервью газете "Известия": «Западные страны не смогут обойтись без российского урана, поскольку Росатом является крупнейшим в мире поставщиком ядерного топлива. Я прежде всего говорю о странах Восточной Европы, где процент использования ядерной энергии очень высок – 30-40 %». Как подчеркнул в этой связи Рафаэль Гросси, этим государствам «необходимо поддерживать реакторы в хорошем рабочем состоянии».

По аналогии с захватом европейского газового рынка после вытеснения с него России, США стали заверять своих европейских союзников, что они якобы смогут обеспечить Европу американским урановым топливом. Однако, по словам главы МАГАТЭ, попытки США увеличить местное производство урана, могут оказаться нереалистичными в нынешних рыночных условиях.

Ситуация в этом вопросе ухудшилась в последнее время и в связи с решением военных властей Нигера, являвшегося весьма значительным поставщиком урана для Европы, особенно для Франции, отказаться от проекта по добыче урана и других полезных ископаемых, осуществляемого в этой стране французской компанией Orano.

В этих условиях Европейские страны в срочном порядке активизировали свои действия по поиску источников уранового топлива для собственных АЭС.

На этом фоне обращают на себя внимание действия в последний период Финляндии, решившей стать первым и единственным государством-членом Европейского Союза, производящим уран.

«Финляндия является единственным государством-членом Европейского Союза, производящим уран», - говорится на сайте Terrafame, финской металлургической компании, которой принадлежат рудник Талвиваара и металлургический завод Соткамо. «18 июня 2024 года компания Terrafame начала добычу природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо, Финляндия», - уточняется на одноименном сайте.

«После начального этапа установка по обогащению должна работать на полную мощность к 2026 году, когда объем производства урана на предприятии достигнет примерно 200 тонн в год. Производственная мощность соответствует примерно девяти месяцам эксплуатации новой атомной электростанции Олкилуото-3 в Финляндии. Планируется продолжить добычу урана наряду с производством других металлов в течение всего периода эксплуатации, который охватывает как минимум следующие 30 лет. В общей сложности подготовка потребовала инвестиций в размере около 20 миллионов евро», - уточняется на сайте Terrafame.

«Производственный процесс компании позволяет использовать низкую концентрацию природного урана, содержащегося в руде, в качестве побочного продукта. Уран, извлеченный Terrafame, будет вывезен за границу для дальнейшей переработки, после чего он будет использован для производства ядерной энергии», - заключает Terrafame.