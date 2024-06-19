Согласно появившимся сообщениям, Samsung Electronics одобрила «Инвестиционное предложение по графическим процессорам» и готовится выйти на рынок графических процессоров, что это может создать конкуренцию для таких игроков, как Nvidia, Intel и AMD.

В мире ПК компания Samsung известна своими компонентами памяти. Но вскоре, как отмечают наблюдатели, корейская фирма может заняться новой областью - производством графических процессоров.

реклама

Согласно статье в Business Korea компания Samsung Electronics одобрила «Инвестиционное предложение по графическим процессорам» в марте 2024 года. Решение было принято Исполнительным комитетом, в который входят такие руководители высшего звена компании, как Хан Чон Хи, глава подразделения Device eXperience (DX), а также президенты подразделений Mobile Experience ( MX) и Memory. Отмечается, что это третье в нынешнем году совещание, посвященное обсуждению решения об инвестициях в графические процессоры, о чем вопрос ставился компанией еще в 2012 году. Указанный факт уже вызвал слухи о том, что Samsung готова повысить свою конкурентоспособность в областях бизнеса, связанных с графическими процессорами.

Согласно уточнению экспертов, это не первый раз, когда компания Samsung проявляет интерес к графическим процессорам. Действительно, Samsung ранее работала с AMD над разработкой графических процессоров для смартфонов. Однако это новое инвестиционное решение предполагает, что компания Samsung хочет повысить свою конкурентоспособность в области графических процессоров.

Как объясняют эксперты, интерес Samsung к графическим процессорам обусловлен, прежде всего, тем, что они являются ключевыми компонентами компьютеров, особенно для видеоигр, а теперь и для искусственного интеллекта. Графические процессоры способны обрабатывать огромные объемы данных параллельно, что делает их особенно подходящими для этих задач.

Согласно другим интерпретациям, инвестиции Samsung в графические процессоры вместо этого могут быть использованы для улучшения процесса производства полупроводников. Хотя компания Samsung наиболее известна своими потребительскими устройствами, она также является крупным игроком в области полупроводников. Конгломерат доминирует на рынке микросхем памяти DRAM, предназначенных для серверов и компьютеров, а также на рынке микросхем NAND, используемых в смартфонах. Кроме того, Samsung уже работает с Nvidia над разработкой полностью автоматизированных заводов по производству к 2030 году цифровых двойников на базе искусственного интеллекта, о чем было объявлено на конференции GTC 2024 в марте этого года.

В настоящее время Samsung готовится к полному вводу в эксплуатацию недавно построенного центра высокопроизводительных вычислений (HPC) в своем кампусе в Хвасоне. Строительство началось в ноябре 2021 года и завершилось в апреле этого года. Несмотря на растущую сложность и миниатюризацию полупроводниковых процессов, подразделение Samsung DS создает специализированную ИТ-инфраструктуру на ключевых производственных площадках как внутри страны, так и за рубежом, стремясь повысить уровень использования данных.

Однако недавно в отрасли разразился кризис перепроизводства, вызвавший падение цен и ввергнувший Samsung в финансовые трудности. В то время как рынок демонстрирует признаки восстановления, Samsung, как отмечают наблюдатели, похоже, отстает в области искусственного интеллекта. Специалисты используют графические карты в сочетании с чипами памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для управления своими последними моделями, оптимизируя пространство и снижая энергопотребление. В этих условиях Samsung изо всех сил пытается освоить последние два поколения этой технологии.

В любом случае, как заявляют эксперты Business Korea, инвестиции Samsung в графические процессоры - важная новость для индустрии компонентов ПК. Если Samsung решит заняться производством графических процессоров, это может создать новую конкуренцию для признанных игроков, таких как Nvidia, Intel и AMD. Это также может предоставить потребителям более широкий выбор графических процессоров, когда дело доходит до компонентов ПК.

Однако при этом обозреватели отмечают, что компания Samsung, по прошедшим сообщениям, еще официально не объявила о своих планах по производству графических процессоров.