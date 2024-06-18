Шведский стартап Sinonus предлагает использовать инновационный материал из углеводородного волокна не только в качестве основы конструкции лопастей ветряного генератора, но и для хранения вырабатываемой электроэнергии.

Когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, на ум приходят несколько проблем, в частности накопление и хранение вырабатываемого ими электричества. И это в равной степени относится как к солнечным батареям, так и ветряным турбинами, гидроэлектростанциям. Массивные аккумуляторные батареи - одно из существующих решений, но они создают проблему вторичной переработки и необходимости значительного пространства, которое им требуется для размещения.

В этих условиях шведский стартап Sinonus пошел по пути создания инновационного материала, который может произвести революцию в хранении экологически чистой энергии, а одновременно решить проблему с уменьшением габаритов таких хранилищ.

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Эта шведская компания Sinonus считается одной из ведущих в области хранения электроэнергии. В настоящее время она разрабатывает в этих целях конструкции из углеродного волокна, используемые в различных объектах, транспортных средствах и зданиях. Как отмечают эксперты, благодаря методу, изобретенному Sinonus, можно было бы накапливать экологически чистую энергию, вырабатываемую, в частности, ветряными турбинами, непосредственно в конструкциях этих турбин. В этой связи экспертами указывается, что такой подход может быть особенно революционным в вопросе накопления энергии, если бы такой процесс стал возможным без увеличения веса и габаритов производств экологически чистой электроэнергии.

И такой инновационный материал предложен шведским стартапом Sinonus. Он является результатом исследований группы ученых из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге. Предложенный материал является сверхлегким углеродным волокном, который уже используется в авиационной и космической отрасли, например, в отправленном NASA на планету Марс вертолете Ingenuity.

В настоящее время принято изготавливать механические конструкции из материалов одного назначения, таких как углеродное волокно, алюминий, сталь и т.д. Точно так же аккумулятор рассматривается как отдельный элемент, у которого "нет другой функции", кроме хранения энергии. Как считает Sinonus, с точки зрения хранения, аккумулятор и конструкционный материал хорошо выполняют свою работу, но с точки зрения эффективности одновременное сочетание обеих функций может позволить снизить объем и вес.

Чтобы повысить эффективность системы, компания Sinonus разработала композит на основе углеродного волокна, который одновременно обеспечивает прочность конструкции и позволяет накапливать энергию. Используя структурную прочность углеродных волокон и в то же время позволяя им служить электродами в элементах аккумуляторной батареи, в сочетании со специально разработанным электролитом Sinonus предлагает создавать легкие и прочные конструкции со инкорпорированным в них аккумулятором электроэнергии.

Технология углеродного волокна, используемая Sinonus, изначально была разработана шведской компанией Oxeon, одной из первых предложившей в Швеции решения из углерода — тонкослойные карбоновые композиты TeXtreme. Такие композиты сегодня используются в высокотехнологичных областях, где требуется стойкость к внешним воздействиям в сочетании с легкостью и прочностью. Oxeon, также как стартап Sinonus и Технологический университет Чалмерса, курируется шведской венчурной компанией Chalmers Ventures AB, специализирующейся на поддержке и запуске венчурных инвестиций в молодые технологические компании.

Хотя в компании Sinonus и признается, что предлагаемая ею инновационная технология не так эффективна в накоплении электроэнергии, как традиционные литий-ионные аккумуляторы, тем не менее учитываются ее неоспоримые преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду.

Материал Sinonus уже продемонстрировал свой потенциал, заменив батарейки ААА в устройствах с низким энергопотреблением.

Шведский стартап Sinonus ставит перед собой цель к 2030 году достичь 1,5 тераватт (ТВТ) мировых мощностей по хранению энергии с предлагаемой им технологией, что в шесть раз превышает нынешнюю мощность. Это, по заключениям экспертов, позволит утроить мощность переменных источников возобновляемой энергии в Швеции до 11 ТВТ к концу десятилетия. Весьма важной целью Sinonus в этом контексте является применение и развитие этой технологии в морских ветряных турбинах.

Действительно, лопасти таких турбин уже по большей части изготовлены из углеродного волокна. Внедрив новую технологию Sinonus непосредственно в лопасти, сами ветряные турбины затем станут аккумуляторами для энергии, которую они вырабатывают.

В качестве дальнейших планов компания Sinonus рассматривает использование этой технологии в кузовах электромобилей, чтобы сделать их более легкими по сравнению с литий-ионными аккумуляторами. Таким образом, указывается компанией Sinonus, благодаря этим инновациям мы вскоре сможем увидеть ветряные турбины и другие конструкции, которые не только производят экологически чистую энергию, но и эффективно ее хранят.