Французская компания Novadem, поставляющая на регулярной основе в армию Франции микродроны наблюдения NX70, сообщила о получении от Министерства обороны нового весьма значительного заказа на NX70.

Главное Управление вооружений (DGA) Министерства обороны Франции с 2019 года ] регулярно заказывает микродроны NX70 у компании Novadem, расположенной в Экс-ан-Провансе. С учетом универсальности этих БПЛА, возможности их успешного использования в осуществлении разведывательной деятельности и наблюдения, эти дроны уже давно используются Минобороны Франции для быстрого оснащения армии эффективными средствами обнаружения воинских подразделений и техники как днем, так и ночью.

Указанные микродроны пришли на замену ранее использовавшимся французской армией другим микродронам DJI Mavic Pro, на которые стали поступать от подразделений французских десантных командос в сахаро-сахельской зоне Африки неоднозначные и довольно критические оценки.

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Поэтому, после появившихся в 2018 году положительных отзывов о новых микродронах NX70, развернутых на внешних театрах военных действий, компания Novadem стала практически ежегодно получать все новые и новые заказы от Министерства вооруженных сил. Постепенно стали появляться различные модификации этого типа дронов, из которых, в частности, модель NX70 Mk2 оказалась в последние годы особенно интересной для военных благодаря использованию там новой тепловизионной камеры с очень высоким разрешением.

Всего Министерством вооруженных сил Франции было приобретено 155 БПЛА NX-70. Тем не менее, Novadem продолжает совершенствование своего микродрона.

«В 2023 году Генеральный штаб Сухопутных войск воспользовался логистическими изменениями из-за сокращения присутствия подразделений французской армии в ряде стран в Африке, чтобы провести масштабную операцию по модернизации NX70. Эта операция, координируемая Управлением технического обслуживания авиации (DMAé), позволила, в частности, повысить их "ночную" производительность за счет замены термодатчика старых систем», - пояснила компания Novadem в своем заявлении 17 июня этого года.

В то время как выставка авиационного и наземного вооружения EuroSatory в 2024 году только началась, компания Novadem сообщила, что DMAé уведомила ее о новом крупнейшем на сегодняшний день заказе на микро-дроны NX-70. Этот контракт позволит довести количество БПЛА этого типа, находящихся на вооружении Сухопутных войск, до более чем 440. Поставки будут осуществляться в период с 2024 по 2025 год.

Ранее компания объясняла, что затраты на производство NX-70 удалось снизить благодаря использованию 3D-печати, которая позволяет «разделить количество деталей на 10 по сравнению с традиционными конструкциями». «Мы гордимся тем, что благодаря этим неоднократным и постоянно растущим закупкам Министерства вооруженных сил продемонстрировали, что беспилотные системы NX70 с течением времени удовлетворяют самые насущные потребности французских вооруженных сил. Микродрон NX70 можно обслуживать и модернизировать и, таким образом, значительно увеличить существующий парк в ближайшие 4 года, не ставя под сомнение человеческие факторы, такие как обучение и поддержание навыков операторов», - заявил на предложение Минобороны на новый заказ Паскаль Зунино, генеральный директор и соучредитель Novadem.

Напомним, что при массе около 1 кг беспилотник NX70 имеет запас хода не менее 45 минут, выполняя свои функции наблюдения в радиусе 5 км. Способный летать даже в самых неблагоприятных погодных условиях, он может также нести различную полезную нагрузку в зависимости от своих задач (датчики, медицинские наборы, дымовые шашки и т. д.). Полученные с этого дрона изображения передаются на наземный сегмент управления по зашифрованным каналам связи. Недавно он был успешно интегрирован с противотанковой ракетой Akeron MP (бывшая MMP).