Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Реки горного хребта Брукс на Аляске стали ярко-оранжевыми и кислыми как уксус
Американские ученые выясняют причины изменения в последнее время цвета ряда рек горного хребта Брукс на Аляске на ярко-оранжевый с повышенной, как у уксуса, кислотностью.

Быстрое исчезновение ледников в Арктике изменяет гидрологический, биогеохимический и экологический циклы всех экосистем региона. В частности, становятся доступными ранее скрывавшиеся подо льдом арктические почвы, которые содержат большое количество органического углерода, ртути и других токсичных металлов. Быстрое повышение температуры вызывает повсеместное оттаивание вечной мерзлоты, что влияет на гидрологию всего региона. Создаваемые новые потоки воды и воздействие открытого воздуха изменяют почву и породы, которые на протяжении тысячелетий находились подо льдом. Содержащиеся в них токсичные металлы затем переносятся в нижестоящие водные пути.

В 2018 году Джонатан О'Доннелл, американский эколог из сети инвентаризации и мониторинга Арктики Службы национальных парков (NPS) США, заметил, что оттаивание вечной мерзлоты угрожает водотокам горного хребта Брукс на Аляске. В частности, он обнаружил, что одна из рек, спадающих с горы, приобрела ржавый оттенок, тогда как годом ранее она была совершенно прозрачной. Облетев этот район на вертолете со своими коллегами, он смог обнаружить, что это явление распространяется и на другие реки. «Чем дольше мы летели, тем больше мы начали замечать оранжевых рек и ручьев», - объясняет он в опубликованном Калифорнийским университетом в Дэвисе заявлении. «Есть определенные ручьи, которые выглядят почти как молочно-апельсиновый сок», - добавляет он.

реклама

An aerial view of the Kutuk River

Первоначально исследователи предполагали, что эти оранжевые оттенки были результатом дренажа кислых шахт. Однако никаких шахт не было обнаружено вблизи рек с изменившимся цветом воды, не говоря уже о том, что они находятся на федеральных охраняемых территориях, находящихся в ведении бюро землепользования, службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы, а также в национальных парках Ворота Арктики и Долина Кобук.

Затем команда предположила, что это загрязнение могло произойти в результате таяния вечной мерзлоты. Металлические руды, когда-то находившиеся подо льдом, подверглись воздействию воды и кислорода из воздуха, что привело к выделению кислоты и металлов.

В ходе своего исследования исследователи выявили 75 загрязненных рек и ручьев, расположенных на площади около 700 000 квадратных километров. «Цветные реки настолько велики, что мы можем видеть их из космоса», — говорит Бретт Пулин из Калифорнийского университета в Дэвисе, соавтор исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment. «Они очень красочными, их можно увидеть из космоса», - добавляет он. Изучая спутниковые снимки, они также обнаружили, что загрязнение началось еще в 2008 году.

Затем они собрали первый набор образцов пород в этих реках в июне-августе прошлого года. После анализа они обнаружили, что в них содержится большое количество растворенных минералов, выделяющих большое количество железа, цинка, никеля, меди и кадмия. Оранжевый цвет, кстати, указывает на сильное преобладание железа.

Кроме того, некоторые образцы имели pH 2,3, что соответствует кислотности уксуса или лимонного сока. Образующаяся жидкость, обладающая высокой коррозионной способностью, может вызывать процесс обратной связи, выделяющий больше токсичных металлов.

В этой связи ученые заявляют, что загрязнение этих рек может оказать серьезное влияние на качество воды и рыболовство во всех водоразделах региона. По мере потепления климата это явление может распространиться дальше и превратить здоровые районы в деградировавшие среды обитания, которые наносят ущерб водному биоразнообразию. «Со временем проблема медленно распространяется от небольших верховьев к более крупным рекам», - говорит О'Донелл.

Металлы и кислотность воды могут, например, препятствовать развитию беспозвоночных, что, в свою очередь, может нанести вред животным, которые зависят от них, таким как рыбы и водоплавающие птицы. Это также может нарушить цикл миграции рыб, что окажет значительное влияние на местные сообщества, не говоря уже о загрязнении запасов питьевой воды. С другой стороны, потеря вечной мерзлоты также может привести к выбросу в атмосферу большего количества парниковых газов или распространению спящих вирусов, что может спровоцировать новые пандемии.

В качестве следующего шага исследователи планируют продолжить изучение потенциального воздействия этого загрязнения на рыболовство и питьевую воду.

#климат #аляска #таяние вечной мерзлоты #экологические изменения
+
Написать комментарий (0)
Спорный миллиардный проект – ученые хотят искусственно охлаждать планету с помощью геоинженерии
Таяние вечной мерзлоты привело к попаданию токсичных металлов в реки Аляски
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
4
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
2
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2
Израильские солдаты "обстреляли" Ливан из средневековой катапульты
+
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Технические характеристики камеры Realme GT 6 официально подтверждены
+
Картинки нейросети Stable Diffusion 3 разочаровали пользователей
+

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
36
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
26
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
190
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
17
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
62
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
16

Сейчас обсуждают

NightXO
02:42
Причем здесь 4070 s и 7800 xt? Чтобы 1080p 60fps тянуло? Можно автора как-нибудь в черный список добавить?
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
AggroShkolyar
02:07
Интересно, откуда тогда такое драматическое падение фпс у зеленых в 4к, если они НАСТОЛЬКО хорошо тянут лучи?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Vorvort
02:00
Если разрабы не жопоруки, то в лучах всё у Radeon отлично. Уровень 4080,4080 Super, иногда даже 4090. 4070 Ти глотает пыль в большинстве проектов.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Dead Shadow
01:53
То есть, уже доказавшие падение производительности пользователи - миф? Их не существует? Баги и несовместимые приложения, свидетелями которых стало большинство юзеров, тоже выдумка?
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
Борис Дайтер
01:37
Ну как всегда... уволили не тех и не за то. Если эффективность работы определяется активностью клавы и мыши, а не результатами труда, то увольнять надо как менеджеров, не способных организовать работ...
Один из крупнейших банков США уволил часть своих работников за имитацию активности клавиатуры и мыши
VAKT
01:28
Вот именно. Я поменял свой 3800xt на 5950x только потому, что потребовалось больше ядер в рендере, а так бы - сидел и не парился.
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
VAKT
01:27
Раньше это когда ? Были матплаты с ddr2/ddr3, sdram/ddr и даже с edo/sdram
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Илья Дриаев
01:16
Автор открыл Америку после обучения географии в школе
Какие видеокарты и процессоры предпочитают геймеры, и почему AMD отстаёт от NVIDIA и Intel
Марк Элвис
01:13
Перешел с 2060с на 3070ти. Щщщикарно. Ща еще моник на 2к поменяю и еще года 2-3 могу в пк не вкидываться. Имхо
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Aison
01:06
Когда можешь быть тупым - будь тупым. Всё равно тебя некому заменить
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем