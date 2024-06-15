На традиционной парижской выставке по обороне и безопасности Eurosatory молодая французская компания EOS Technology предложила свою технологию создания роя боевых беспилотников.

Накануне открытия проводимой 17-21 июня с.г. в Париже традиционной, в течение последних 55 лет, всемирной выставке по обороне и безопасности Eurosatory, французские и европейские компании, занимающиеся производством и разработкой дронов, провели свой так называемый «демонстрационный день», чтобы представить свои дистанционно управляемые боеприпасы.

Среди многих компаний, представивших свои разработки дронов и новые используемые ими технологии, определенное внимание было обращено к стенду французской компании EOS Technology, заметным экспонатом которой стала предлагаемая ею технология использования роя дронов.

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Компания EOS Technology, расположенная в Мериньяке, возникла относительно недавно, после принятия участия в программе «Чайка» (Larinae) Агентства оборонных инноваций (AID) Франции в 2022 году и приобретения особой популярности во французских военных кругах с момента презентации своего MTO (боеприпаса дистанционного управления) "Veloce 330" в апреле этого года. Как отметили французские военные эксперты, сильной стороной деятельности EOS Technology является быстрое внедрение инноваций, в результате чего в каталоге ее продукции сегодня можно найти многие современные решения для беспилотных летательных аппаратов, разработанные и протестированные в течение нескольких месяцев: Stryx 425 и 500, Endurance 1200... затем Veloce 330, Istar 330...

Последние четыре месяца EOS Technology и тулузская компания Cloudskeyes работали над решением концепции разбивки ударных боеприпасов на их рой. Как сообщают СМИ, указанная задача была успешно решена и 11 июня был продемонстрирован совместный полет роя из 5 дронов, который может увеличиться до 10 БПЛА после дополнительного усовершенствования технологии по обработке возможных целей на земле с метрической точностью. Было указано, что эта технология хотя и находится на начальной стадии ее разработки, тем не менее она явно является многообещающей и будет доработана включением в нее элементов искусственного интеллекта.

EOS Technology также сообщила о совместных с компанией Turgis & Gaillard исследованиях по разбивке дистанционно управляемых боеприпасов Veloce на 2-4 под использование дроном Aarok: материнский дрон, который увеличивает дальность полета дочерних дронов, ретрансляционную связь, диверсификацию боезарядов.

Предложенные компанией EOS Technology боеприпасы дистанционного управления способные летать роем, называются SR 200 и SR 330.Они базируются на архитектуре беспилотников Veloce 330 и ISTAR 330, хотя и намного меньше, что указывает на размах крыльев в сантиметрах этих ракет, запускаемых с катапульты или вручную. Если коммерческий успех будет достигнут, цель будет состоять в том, чтобы производить быстро и массово: тысячи экземпляров беспилотников в год.

Как отмечают французские обозреватели, компания EOS Technology, основанная бывшими операционными директорами, похоже, полностью осознала императивы, налагаемые текущим стратегическим контекстом. Ближайшей осенью EOS Technology покинет Мериньяк, чтобы укрепиться в Гренобле, и где она рассчитывает найти лучшие условия для развития: сеть, инфраструктуру и даже рабочие места. Как отмечается, бордоская трансплантация этой компании не прижилась и ее главное преимущество заключалось в том, что Мариньяк приблизил тогда только зарождавшуюся компанию к боевым подразделениям спецназа на юго-западе Франции.