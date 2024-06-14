Власти Германии обнародовали решение об обязательном анкетировании молодых людей, достигших 18 лет, с целью выборки Бундесвером из их числа новобранцев, и побуждения их "на добровольной основе" пополнить ряды немецкой армии.

С тех пор, как нынешний министр обороны Германии Борис Писториус вступил в эту должность, он неоднократно повторял, что отмена в 2011 году воинского призыва в этой стране была ошибкой. В качестве дополнительного довода он в последнее время неоднократно в своих выступлениях указывал, что отрицательные последствия этого решения ощущаются сейчас, когда федеральные вооруженные силы испытывают серьезные трудности с набором новобранцев в немецкую армию и с сохранением своей численности на уровне 180 000 военнослужащих. Кроме того, для выполнения своих обязательств перед НАТО, Германии в этих сложных кадровых для Бундесвера условиях необходимо набрать как минимум еще 75 000 человек…

Для поддержки своей позиции по пересмотру принятого Германией 13 лет назад решения в отношении обязательной воинской повинности, Писториус активно искал поддержки в корректировке в последнее время законодательства в этом вопросе в скандинавских странах. В частности, в Швеции, которая восстановила призыв на военную службу через 7 лет после его приостановления.

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В этой связи весьма примечательным представляется обнародованное властями Германии 12 июня решение, явно продиктованное стремлением Писториуса протолкнуть свою долгожданную концепцию, предложив "новую военную службу" в стране в целях укрепления Бундесвера, испытывающего нехватку людей и ресурсов. Основная идея этого решения состоит в том, чтобы представить эту «новую» военную службу как возможность, а не как «принуждение».

Итак, в свой 18-й день рождения молодым людям в Германии предлагается вступить в контакт с Бундесвером. "Им будет предоставлена анкета, которую они будут обязаны заполнить, если они молодые люди, поэтому будет соответствующее юридическое обязательство", - пояснил журналистам министр Борис Писториус. Для женщин заполнение такой анкеты будет необязательным.

Писториус тем самым хочет, чтобы с помощью этой будущей переписи число новобранцев в армии росло из года в год. Идея анкеты состоит в том, чтобы пробудить интерес у молодежи, а для военных - отобрать наиболее подходящих или наиболее мотивированных и вызвать их на собеседование. "Мы рассчитываем на достаточное количество добровольных ответов для выборки, после чего у нас будет четкое представление о молодых мужчинах и молодых женщинах, которые особенно заинтересованы в том, чтобы защищать нашу страну", - добавил социал-демократический министр. Он надеется, что эта "новая модель" позволит привлекать дополнительно 5000 молодых солдат в год.

Молодых людей, уже прошедших службу в армии, после такого анкетирования могут впоследствии «пригласить» вступить в ряды резервистов. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы довести численность Бундесвера до 460 000 военнослужащих - около 200 000 из которых будет находиться на постоянной военной службе, остальные - в резерве.

Что же касается женщин, то «в настоящее время невозможно требовать от женщин заполнения и возврата анкеты. Они также не могут быть подвергнуты испытаниям против их воли, это потребует внесения поправок в основной закон», - обосновывает Министерство обороны Германии.

Как следует из комментариев СМИ, эта перепись преследует две цели: пробудить интерес молодежи к вооруженным силам, который будет поощряться «цифровыми информационными кампаниями», и отобрать наиболее мотивированных, которых позже вызовут на собеседование. Затем решение о прохождении военной службы продолжительностью 6 месяцев и с возможностью продления до 23 месяцев будет принадлежать им. По крайней мере, «на начальном этапе».

"Бундесвер предоставит возможности для непрерывного обучения тем, кто поступит на службу более чем на шесть месяцев», - подчеркивает министерство. По окончании службы призывники будут зачислены в резерв с возможностью прохождения службы не менее одного периода сборов в год.

Преимущество этой формулы заключается в «целенаправленном отборе по определенным критериям», поскольку Бундесвер сможет удерживать только то количество призывников, которое ему необходимо и, что наиболее важно, которое он сможет обучить. Однако в настоящее время, поскольку его возможности по приему и обучению были в значительной степени ликвидированы после приостановления призыва на военную службу, ему потребуется время, чтобы «прийти в себя». Таким образом, только 5000 призывников смогут быть отобраны в первый год этой «новой военной службы».