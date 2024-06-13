Частный американский производитель аэрокосмической техники компания Rocket Lab объявила о предстоящем ее значительном финансировании, которое позволит ей увеличить производство космических солнечных батарей на 50 %.

Частный американский производитель аэрокосмической техники и поставщик услуг по запуску малых спутников компания Rocket Lab объявила, что получит финансирование в размере 23,9 миллиона долларов от Министерства торговли США. Это позволит ей значительно увеличить производство сложных полупроводников, используемых в спутниках и космических аппаратах, особенно космических солнечных батарей.

Как указывается в пресс-релизе компании Rocket Lab, финансирование, предоставленное в соответствии с CHIPS and Science Act , “поможет создать более надежные и устойчивые поставки солнечных элементов космического класса”. Это также “увеличит производство составных полупроводниковых элементов Rocket Lab на 50 % в течение следующих трех лет”.

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Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act) - это программа субсидирования производства чипов и научных исследований на сумму 52,7 миллиарда долларов, созданная правительством США для увеличения производства полупроводников в стране. Компания Rocket Lab является одной из двух фирм в США, специализирующихся на производстве “высокоэффективных, радиационно-стойких составных полупроводниковых элементов, называемых солнечными элементами космического класса”. Rocket Lab производит эти полупроводники на своем заводе в Альбукерке, штат Нью-Мексико. НАСА использовало их в космическом телескопе Джеймса Уэбба и вертолете Ingenuity Mars helicopter.

Rocket Lab также обслуживает быстро развивающийся рынок коммерческих спутников. В 2022 году компания анонсировала выпуск своих новых солнечных элементов IMM-β, которые обладают более высокой эффективностью преобразования света. Кроме того, они на 40 % легче. В последний период компания Rocket Lab запустила спутник НАСА на Луну, чтобы протестировать экспериментальную орбиту для аванпоста космического агентства Lunar Gateway. Частная космическая компания также планирует отправить на Венеру самофинансируемую исследовательскую миссию для поиска признаков инопланетной жизни в верхних слоях атмосферы планеты.

Компания Rocket Lab также является поставщиком таких спутниковых компонентов, как звездные трекеры, реактивные колеса, солнечные элементы и матрицы, спутниковые радиостанции, системы разделения, а также программное обеспечение для полета и наземного использования. В 2023 году компания в интересах Пентагона провела секретные испытания суборбитальной ракеты Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE). В планах Rocket Lab производство спутников, предназначенных для обеспечения зашифрованной связи и связи для военных пользователей.

Помимо финансирования по закону CHIPS and Science Act, Rocket Lab сообщила, что она также получила 25,5 миллионов долларов от штата Нью-Мексико. Как сообщается, эти средства будут направлены на расширение предприятия компании в Альбукерке, при этом Rocket Lab инвестирует в проект более 70 миллионов долларов. Ожидается, что в результате расширения будет создано более 100 рабочих мест на указанном производстве.

“Полупроводники занимают центральное место в современной жизни, в нашей экономике и в будущем Америки. Мы гордимся тем, что при поддержке CHIPS and Science Act мы укрепляем это будущее, расширяя наши производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на полупроводники, которые используются в самых важных научных, оборонных и коммерческих космических миссиях страны”, - пояснил генеральный директор Rocket Lab Питер Бек. “На протяжении более двух десятилетий команда SolAero, которая теперь является частью Rocket Lab, играла решающую роль в отечественном производстве полупроводников”, - продолжил он.

Компания Rocket Lab была основана в 2006 году Питером Беком, который недавно был посвящен в рыцари в Новой Зеландии за вклад в развитие национального и глобального космического сектора.

Вместе с тем стоит отметить, что соглашение о финансировании Rocket Lab по закону CHIPS and Science Act еще не подписано. Rocket Lab подписала пока что ни к чему не обязывающий предварительный меморандум об условиях (PMT) и Министерство торговли США должно провести дополнительную юридическую экспертизу перед заключением окончательного контракта.