Первый успешный боевой перехват новой израильской противоракетной системой C-DOME воздушной цели на море может стать существенной вехой в обеспечении безопасности израильских морских объектов.

Согласно пресс-релизу производящей вооружение израильской компании RAFAEL Advanced Defense Systems, военно-морские силы Израиля впервые задействовали ракетный комплекс RAFAEL C-DOME для боевого перехвата на море подозрительной вражеской цели, которая представляла значительную угрозу стратегическим объектам на юге Израиля. Тем самым, по заявлениям израильских экспертов, был сделан важный шаг в создании надежной защиты для морских объектов по аналигии с «Железным куполом».

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Как сообщается, C-DOME - это военно-морская версия системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол", которая интегрирована в 6 корветов ВМС Израиля Sa'ar.

Как и "Железный купол" (IRON DOME), система C-DOME предназначена для защиты от угроз на расстоянии до 40 километров. Она может быть эффективна против беспилотных летательных аппаратов, потому что это не система "бей на поражение", а скорее ее ракеты-перехватчики взрываются вблизи цели, нанося достаточный урон, чтобы она упала, не долетев до цели. В отличие от этого, системы "Праща Давида" и "Стрела-3", которые находятся на более высоком уровне в системе противовоздушной обороны Израиля, предназначены для непосредственного поражения целей.

C-DOME предназначена стать важнейшим звеном обороны в многоуровневой системе противовоздушной обороны Израиля, основанной на перехвате воздушных объектов системой IRON DOME, который на сегодняшний день совершил более 6000 боевых перехватов. Как следует из заявлений израильских руководящих лиц из ЦАХАЛ, C-DOME способен противостоять существующим и будущим угрозам, с которыми могут столкнуться военно-морские силы Израиля, включая ракеты, крылатые снаряды, морские беспилотники и беспилотные летательные аппараты.

В 2023 году компания RAFAEL Advanced Defense Systems представила модульную конфигурацию C-DOME, предназначенную для обеспечения незащищенных судов, а также судов, не имеющих адекватных средств противовоздушной обороны, расширенными и взаимодополняющими возможностями против множественных одновременных атак со стороны широкого спектра угроз. Для установки на боевой корабль, C-DOME не требует модернизации корпуса судна, прокладки кабелей, или сложной интеграции с платформой, ее архитектура обеспечивает совместимость с судовыми датчиками и CMS.

Как и IRON DOME, C-DOME производится компанией RAFAEL Advanced Defense Systems. В целях внедрения C-DOME для защиты морских объектов, подразделение израильской аэрокосмической промышленности Elta, дочерняя компания Rafael, разработало специальный морской радар Adir, используемый системой C-DOME, а компания mPrest, базирующаяся в Петах-Тикве, разработала систему командования и контроля. Разработкой этих систем руководит Израильская организация противоракетной обороны - подразделение Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля (DDR&D).

Первоначальная задача шести корветов Sa'ar ВМС Израиля немецкого производства была определена как защита платформы по добыче газа в Средиземном море. Помимо C-DOME, корабли оснащены другими системами для защиты себя и платформ. В декабре 2023 года был введен в эксплуатацию последний из шести кораблей Sa'ar, заказанных в Германии, что завершило процесс, длившийся более двух лет.

Как отмечают израильские военные эксперты и СМИ, первый успешный боевой перехват системой C-DOME воздушной цели на море, после серии всесторонних испытаний, проведенных за последние несколько лет, является важной вехой в развитии эксплуатационных возможностей C-DOME и обеспечении безопасности израильских морских объектов.

RAFAEL Advanced Defense Systems является генеральным подрядчиком и разработчиком систем IRON DOME и C-DOME systems, сотрудничая с субподрядчиками Israel Aerospace Industries - Elta Systems и mPrest, дочерними компаниями RAFAEL Advanced Defense Systems и разработчиком систем командования и контроля системы. Разработкой этих систем руководит Израильская организация противоракетной обороны - подразделение Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля (DDR&D).