Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
Первый успешный боевой перехват новой израильской противоракетной системой C-DOME воздушной цели на море может стать существенной вехой в обеспечении безопасности израильских морских объектов.

Согласно пресс-релизу  производящей вооружение израильской компании  RAFAEL Advanced Defense Systems, военно-морские силы Израиля впервые задействовали ракетный комплекс RAFAEL C-DOME для боевого перехвата на море подозрительной вражеской цели, которая представляла значительную угрозу стратегическим объектам на юге Израиля. Тем самым, по заявлениям израильских экспертов, был сделан важный шаг в создании надежной защиты для морских объектов по аналигии с «Железным куполом».

Rafael's C-Dome Performs First Combat Interception

реклама

Как сообщается, C-DOME - это военно-морская версия системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол", которая интегрирована в 6 корветов ВМС Израиля Sa'ar.

Как и "Железный купол" (IRON DOME), система C-DOME предназначена для защиты от угроз на расстоянии до 40 километров. Она может быть эффективна против беспилотных летательных аппаратов, потому что это не система "бей на поражение", а скорее ее ракеты-перехватчики взрываются вблизи цели, нанося достаточный урон, чтобы она упала, не долетев до цели. В отличие от этого, системы "Праща Давида" и "Стрела-3", которые находятся на более высоком уровне в системе противовоздушной обороны Израиля, предназначены для непосредственного поражения целей.

C-DOME предназначена стать важнейшим звеном обороны в многоуровневой системе противовоздушной обороны Израиля, основанной на перехвате воздушных объектов системой IRON DOME, который на сегодняшний день совершил более 6000 боевых перехватов. Как следует из заявлений израильских руководящих лиц из ЦАХАЛ, C-DOME способен противостоять существующим и будущим угрозам, с которыми могут столкнуться военно-морские силы Израиля, включая ракеты, крылатые снаряды, морские беспилотники и беспилотные летательные аппараты.

В 2023 году компания  RAFAEL Advanced Defense Systems представила модульную конфигурацию C-DOME, предназначенную для обеспечения незащищенных судов, а также судов, не имеющих адекватных средств противовоздушной обороны, расширенными и взаимодополняющими возможностями против множественных одновременных атак со стороны широкого спектра угроз. Для установки на боевой корабль, C-DOME не требует   модернизации корпуса судна, прокладки кабелей, или сложной интеграции с платформой, ее архитектура обеспечивает совместимость с судовыми датчиками и CMS.

Как и IRON DOME, C-DOME производится компанией  RAFAEL Advanced Defense Systems. В целях внедрения C-DOME для защиты морских объектов, подразделение израильской аэрокосмической промышленности Elta, дочерняя компания Rafael, разработало специальный морской радар Adir, используемый системой C-DOME, а компания mPrest, базирующаяся в Петах-Тикве, разработала систему командования и контроля. Разработкой этих систем руководит Израильская организация противоракетной обороны - подразделение Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля (DDR&D).

Первоначальная задача шести корветов Sa'ar ВМС Израиля немецкого производства была определена как защита платформы по добыче газа в Средиземном море. Помимо C-DOME, корабли оснащены другими системами для защиты себя и платформ. В декабре 2023 года был введен в эксплуатацию последний из шести кораблей Sa'ar, заказанных в Германии, что завершило процесс, длившийся более двух лет.

Как отмечают израильские военные эксперты и СМИ, первый успешный боевой перехват системой C-DOME воздушной цели на море, после серии всесторонних испытаний, проведенных за последние несколько лет, является важной вехой в развитии эксплуатационных возможностей C-DOME и обеспечении безопасности израильских морских объектов.

 RAFAEL Advanced Defense Systems является генеральным подрядчиком и разработчиком систем IRON DOME и C-DOME systems, сотрудничая с субподрядчиками Israel Aerospace Industries - Elta Systems и mPrest, дочерними компаниями RAFAEL Advanced Defense Systems и разработчиком систем командования и контроля системы. Разработкой этих систем руководит Израильская организация противоракетной обороны - подразделение Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля (DDR&D).

#израиль #&quot;железный купол&quot; #rafael c-dome #про израиля
1
Показать комментарии (1)
Израиль рассматривает ввод санкций против Организации объединённых наций
Активизировались перестрелки между израильской армией и ливанской "Хезболла"
Профессор Саламей объяснил, почему Израиль не сможет победить в возможном конфликте с «Хезболлой»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
9
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
2
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
+
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
+
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
5
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Совместный бренд Geely и Volvo анонсировал свой первый полностью электрический седан Zero
+
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 50-Мп ISOCELL GN3 в качестве основного сенсора
1
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
+
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
9
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
5
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
13
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
22
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
5
О Петербургском международном экономическом форуме
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3
Главы МИД Турции и Китая обсудили "уйгурский вопрос" и желание Анкары присоединиться к БРИКС
2

Сейчас обсуждают

vl
13:47
у АМД появляется шанс потеснить энвидиа, если выпустит 192- битную видеокарту в тот же сегмент рынка, что и будущий 5060, не перемаркированный 7700xt, а на новой архитектуре
GeForce RTX 5060 недалеко ушла от RTX 4060, а GeForce RTX 5090 значительно превосходит RTX 4090
Китя
13:42
Дурик у нас город при нем расширился в 2 раза за рекой построили новый город. тебе не понять жить в развалинах и ждать новых прилетов типа фабов.
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
PanzerK
13:40
26 этажный дом... это да... это явный повод за Путина голосовать... ))) Самому не смешно?
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
Uralskij Tip
13:40
АМД - шлак. Вертолет Раиси подорвало руководство Раиси, как и вертолет Иосифа Пригожина.
О причинах гибели президента Ирана Раиси
PanzerK
13:38
Хоть бы оболочку прилепили - аля винда, а так как бы чем он отличается от прочего китайского шлака?
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
Uralskij Tip
13:35
RX580 нервно курит со своими глючными драйверами, более слабым видеоядром и бесполезными 8GB, как в общем и вся продукция от АМуДэ
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Колючка
13:32
Посоны, поздравляю с очередной писаниной по мотивам видоса с канала, давно уличённого во лжи!
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
si-cat
13:27
Не стоил 2ТБ в прошлом годе 7К - не звизди. Разве что с помойки :)))
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
Китя
13:24
https://www.youtube.com/watch?v=6tz--XPH-DY&t=5s
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
Alxndr
13:21
"Но если рубль будет укрепляться или хотя бы держаться на нынешнем уровне, есть шансы на небольшое удешевление компьютерных комплектующих." ------ Опус от очередного мамкиного оналитега, или жителя с ...
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем