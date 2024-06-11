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vizir47
ВВС США ищут возможность создания прототипа недорогого массового беспилотника
С учетом накопленного опыта участия в последних вооруженных конфликтах, Управление вооружений ВВС и Подразделение оборонных инноваций США объединили усилия для разработки и создания прототипа менее затратного испытательного беспилотника ETV.

Во время своего недавнего публичного выступления   начальник штаба ВВС США генерал Дж. Дэвид У. Аллвин сказал, что вооруженные силы столкнулись с необходимостью адаптироваться к глубоким, фундаментальным изменениям в военно-воздушных силах, происходящим во всем мире. Текущие конфликты на самом деле показывают, как беспилотники, новые технологии и недорогое оружие меняют облик современного поля боя. “К нам приближается меняющийся характер войны. Театр военных действий потребует от нас вести борьбу по-другому. Это станет частью переосмысления наших военно-воздушных сил и авиационной мощи в будущем”.

В частности, он указал, что эти изменения можно проследить на событиях в Украине, где за два года так и не было достигнуто превосходство в воздушном пространстве, что вынудило обе стороны в значительной степени полагаться на беспилотные системы, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы. Это привело к непрерывной разработке новых беспилотных летательных аппаратов и систем РЭБ, которые продолжают появляться на поле боя, часто в ответ на новые достижения другой стороны.

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Многие из этих беспилотных систем имеют очень низкую стоимость производства, в отличие от оружия, необходимого для борьбы с ними, что позволяет производить их достаточно массово. Еще одним важным аспектом, который необходимо учитывать при подготовке к будущим боям, является несоразмерность стоимости этих новых беспилотных систем нападения и необходимых систем защиты. “Вы увидите, что это будет распространяться все больше и больше, что делает важным поиск недорогостоящего решения для устранения этих проблем, поэтому мы не будем покупать ракеты стоимостью 700 000 долларов и сбивать ими беспилотник стоимостью 5000 долларов”, - сказал генерал Джеймс Б. Хекер, командующий военно-воздушными силами США в Европе, военно-воздушными силами в Африке и Объединенным воздушным командованием НАТО.

Учитывая, что средняя цена за один F-35 из последних серийных партий составляет около 82,5 миллионов долларов, цена беспилотника по программе CCA (разработка автономных беспилотных летательных аппаратов) может составлять от 20,6 до 27,5 миллионов долларов. Это меньше, чем цена MQ-9 Reaper, который стоит примерно 32 миллиона долларов. Даже если затраты “невелики”, беспилотники CCA не могут считаться «расходным материалом», а скорее “системами, в которых можно понести незначительные потери и которые не окажут большого ущерба финансовым потребностям”, - добавил Джеймс Б. Хекер и призвал найти менее затратный ударный беспилотник, периодически модифицируя его.

В указанных условиях Управление вооружений ВВС и Подразделение оборонных инноваций (DIU) США объединили усилия для разработки и создания прототипа менее затратного испытательного беспилотника (Enterprise Test Vehicle - ETV), на котором будут испытываться инновационные модификации для будущих моделей.

 В этих целях для участия в таком проекте из более чем 100 компаний-претендентов, занимающихся коммерческими технологиями и технологиями двойного назначения, были отобраны четыре компании, в том числе Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, Inc., Leidos Dynetics и Zone 5 Technologies.

Первые демонстрационные полеты ETV планируется провести в конце лета/осени 2024 года. После демонстрации, разработка одного или нескольких наиболее многообещающих прототипов будет продолжена в направлении создания серийного варианта беспилотника, способного к быстрому масштабированию производства.

Чтобы сделать испытательные прототипы беспилотников доступными по цене, будут использоваться готовые коммерческие компоненты, что позволит свести к минимуму использование дорогостоящих материалов и обеспечить быстрое производство при необходимости. Ранее DIU заявлял, что ETV должен иметь дальность действия 926 км, а также быть способен доставлять кинетическую полезную нагрузку на высокой дозвуковой скорости. Фактически, целевая стоимость массового заказа беспилотника  после его запуска в серийное производство ожидается в пределах 150 000 долларов за единицу, что намного ниже цены на “классические” крылатые ракеты, такие как AGM-158 JASSM или Joint Strike Missile, стоимость которых превышает миллион долларов.

Хотя программа Replicator не упоминалась, тем не менее складывается впечатление, что у нее, по-видимому, имеются отдельные инициативы. Известно, что Replicator стремится создать тысячи “привлекательных” беспилотников, которые должны быть “маленькими, умными, дешевыми”, создавая массу для будущих сражений.

Компания Anduril, которая также была выбрана для участия в программе Collaborative Combat Aircraft, рассчитывает создать доступный по цене, модульный и функциональный прототип, способный быстро заполнить критические пробелы, а крупномасштабное производство позволит достичь доступной массы.

Компания Leidos Dynetics намеревается в создании прототипа ETV использовать свой опыт в разработке малогабаритного планирующего боеприпаса GBU-69 и ракеты X-61 Gremlin.

#ввс сша #производство беспилотников в сша #ударные беспилотники сша
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