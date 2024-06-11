Внимание западных военных экспертов привлек разработанный турецкой компанией Meteksan Defence радар воздушного наблюдения MILSAR, способный получать изображения неподвижных целей с высоким разрешением и информацию о местоположении, скорости и направлении движущихся целей.

Радары воздушного наблюдения с возможностями SAR/MTI являются важными датчиками платформ ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance), поскольку они могут получать изображения неподвижных целей с высоким разрешением и информацию о местоположении, скорости и направлении движущихся целей, когда датчики EO/IR не работают в суровых погодных условиях.

В этой связи военные эксперты ряда западных стран присматриваются к используемому вооруженными силами Турции в воздушном наблюдении беспилотным летательным аппаратом ANKA радару MILSAR, разработанному турецкой компанией Meteksan Defence.

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MILSAR представляет собой радиолокационную систему с синтезированной апертурой (SAR) и функциями индикации движущихся целей (MTI). В то время как технология SAR продолжает приносить операционные преимущества конечным пользователям, функция MTI используется как средство, позволяющее отслеживать перемещения транспортных средств на суше, военных кораблей на море или беспилотных летательных аппаратов и вертолетов в воздухе. Одной из главных особенностей MILSAR является интегрированная и простая в установке функция для широкого спектра беспилотных летательных аппаратов от тактического до стратегического уровня. Как отмечается, благодаря своим передовым технологиям и инновационным архитектурным преимуществам MILSAR обладает конкурентоспособными характеристиками SWaP.

Экспертами признается, что, в отличие от EO imaging, MILSAR создает изображения с высоким разрешением независимо от расстояния съемки. MILSAR может работать в режимах Stripmap или Spotlight. В режиме Stripmap радар создает радиолокационные изображения с различным разрешением до 50 см и представляет их оператору так же плавно, как и видеоизображение. В режиме Spotlight изображение определенной области получается с разрешением до 30 см. Полоса пропускания, необходимая для передачи изображений на наземную станцию, весьма минимальна по сравнению со спецификациями коммерчески доступных каналов передачи данных для беспилотных летательных аппаратов. В то время как радар может сканировать обширную территорию в разведывательных целях в режиме Stripmap, он также позволяет получать изображения для целей наблюдения в режиме Spotlight, даже в условиях, когда видимость отсутствует из-за туманной или облачной погоды.

MILSAR - это простой в интеграции продукт, благодаря универсальному интерфейсу и тому факту, что он представляет собой единый модуль управления. MILSAR может быть легко интегрирован в широкий спектр систем беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники класса MALE и HALE. Его механический интерфейс совместим с 15-дюймовой турельной секцией систем EO/IR.

Ограниченные показатели поля зрения EO/IR-систем привели к необходимости использования альтернативных технологий для удовлетворения потребностей в широкомасштабном наблюдении. Эту ситуацию улучшает использование функции MILSAR moving target indication (MTI). Обнаружение в течение нескольких секунд таких целей, как военные корабли, бронетранспортеры, танки или пикапы, движущихся в обширной оперативной зоне, экономит время оператора на планирование, принятие решений и идентификацию.

MILSAR также может внести свой вклад в создание и поддержание распознаваемой картины с помощью индикации движущихся морских целей и интерпретации изображений SAR / ISAR.

MILSAR экспортируется в зарубежные страны вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами. MILSAR может эффективно использоваться на легких разведывательных самолетах и беспилотных летательных аппаратах грузоподъемностью 28 кг.