Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Военная поддержка Украины Европой и критика присутствия Зеленского на нормандской встрече
Французские СМИ активно обсуждают результаты визита Зеленского во Францию и критикуют его приглашение властями страны на нормандскую встречу.

Прибытие Владимира Зеленского на нормандскую встречу активно рекламируется во Франции близкими к Елисейскому дворцу СМИ, как «свидетельство значительного укрепления сотрудничества между Францией и Украиной». В подтверждение этого во время указанного визита Эммануэль Макрон и ряд представителей французских и европейских военно-политических кругов активно стремились рекламировать рост военной помощи Украине в последнее время.

реклама

Так, 7 июня, во время визита во Францию Зеленского, франко-германская оружейная группа KNDS официально объявила в Париже о создании дочерней компании на Украине.  Как было сообщено, это предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле, о чем уже объявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорну и Борис Писториус.

В этой связи два письма о намерениях, одно о создании Центра технического обслуживания пушек Caesar, другое о 3D-печати запасных частей, были подписаны представителями KNDS France и украинской компании ENMEK. Также был оформлен Договор о передаче лицензионного производства 155-мм снарядов на территорию Украины.

Как сообщает на своем сайте KNDS, целью этой компании является объединение сильных сторон и ноу-хау французских и немецких компаний Nexter и Kraussi Maffei Wegmann (KMW), которые объединились в 2015 году для создания этого предприятия и, таким образом, удовлетворить потребности обеих армий. Продукция KNDS включает в себя боевые танки, бронированные машины, артиллерийские системы, системы вооружения или даже робототехнику. Таким образом, KNDS, среди прочего, стала инициатором производства пушек Ceaser, которыми в основном экипирована французская артиллерия, и которые в большом количестве отправляются в Украину в последние два года СВО.

Выступая перед французскими военными, которые ранее на нормандской встрече были представлены Владимиру Зеленскому, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил после подписания документов между KNDS и Украиной: "Срочно нужны запасные части и снаряды на украинской земле и возможность вывезти все это непосредственно на поля боя».

Во время телеинтервью вечером 6 июня Эммануэль Макрон объявил о намерении передать Киеву партию истребителей Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов на французской земле. Президент Франции также вновь упомянул о возможной отправке европейских инструкторов на украинскую землю по просьбе Киева.

Однако указанное заявление Макрона по передаче самолетов Mirage 2000-5 моментально вызвало недопонимание и критику во французских военных кругах. Во-первых, оно противоречит заявлениям, сделанным министром Вооруженных сил Себастьеном Лекорну в феврале сего года на парламентских слушаниях, где он подчеркнул: «Я никогда не говорил об этом публично, но поставка самолетов Mirage 2000, которых у нас немного и техническое состояние которых не совсем хорошее, требующее значительных усилий и средств для их поддержания  в рабочем состоянии, будет представлять собой ужасно сложную задачу. Именно поэтому мы предпочитаем идти по пути обучения украинских  пилотов общего профиля». 

 Кроме того, хотя  Макрон и говорил о подготовке украинских пилотов, он ничего не сказал о подготовке технических специалистов, которые должны будут обслуживать Mirage 2000-5. MCO, что  предполагает создание специальной инфраструктуры, а также логистической цепочки поставок запчастей. Кстати, именно из-за этих проблем Швеция приостановила свой проект по поставке Украине истребителей JAS-39 Gripen, отдав приоритет истребителям F-16, обещанным Нидерландами, Данией, Норвегией и Бельгией. 

В то же время, во французском медийном пространстве по поводу проводимой президентом Макроном политики военной и политической поддержки Киева, в последнее время растет волна общественной критики. И она заметно усилилась в связи с приездом Зеленского на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. 

В частности, многие, даже весьма консервативные СМИ и политики выражают свое недопонимание приглашением на нормандское мероприятие именно Зеленского, а не представителей России, которая была самым главным фактором разгрома фашизма в Европе. Так, в частности, бывший французский политик и член европарламента от Франции Филипп де Вилье прямо выразил популярному во Франции изданию CNEWS   недопонимание присутствием Зеленского на нормандской встрече. 

Другое весьма популярное французское издание Marianne весьма подробно разбирает сотрудничество украинских нацистов с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, указывая: "Сотрудничество с нацистами на Украине было сопоставимо с сотрудничеством в Западной Европе".

Об откровенном шокировании французской общественностью присутствием Зеленского на встрече в Нормандии и отсутствием российского президента Владимира Путина, страна которого «понесла самое большое бремя погибших солдат и мирных жителей во Второй мировой войне» пишет и авторитетное французское издание Boulevard Voltaire

 

 

 

 

#военная помощь украине #франция и сво #франция и украина #knds france #зеленский на нормандской встрече
1
Показать комментарии (1)
Afrique Asie: Стратегия Парижа в Сахеле и на Ближнем Востоке вредит региону
Италия намеревается поставить Украине еще одну систему противовоздушной обороны SAMP/T
RTL: Франция готовит специалистов "глубинной разведки" ВСУ для выявления защитных позиций РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
53
Эксперты Роскачества составили список привычек россиян, которые приводят к поломке смартфонов
+
Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
1
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
Китай готовится досрочно превысить национальные показатели по производству «зеленого» водорода
1
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
6
В сети появились характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7
+
Galaxy A52 больше не будет получать обновления функций Android и One UI
2
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
3
Ученые в США: низкообогащенный уран высокого качества может быть использован в качестве оружия
+
На СВО задействовали многоцелевое орудие "Козерог-1", стреляющее ракетами, гранатами и снарядами
+
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
+
Defense Post: Венгрия получила новые танки Leopard 2A7HU
+
В Челябинске запустили цех по изготовлению режущего инструмента с полной локализацией производства
4
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
+
Samsung Electronics представила серии мониторов Odyssey OLED, Smart и ViewFinity
+
Опубликованы технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra
+
Новый глава TSMC заявил, что настало время повысить цены на свою продукцию для Nvidia
6
Западные СМИ: Военно-морской флот России проведёт учения недалеко от берегов Соединенных Штатов
1
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
27
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
7
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
17
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
89
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
10
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
8
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
10

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
17:49
На предприятиях предлагаете пиратки ставить? Ещё может и с торрента скачать сборку от Васяна))
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
glavhyilo
17:48
говорят хуситы попали в пиндосовский авианосец,потому те и зашевелились.
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
Олег Попов
17:43
Как только ИИ поймёт, что человечество может угрожать ему, то бум и нет угрозы. А так да, если нет угрозы, то и уничтожать незачем.
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
Смотрю за 404
17:38
Он из трамвая пишет. Откуда у таких хоть какой то автомобиль и элементарные знания!?) Просто врет по шпаргалкам. Это артемка николаев и компания ботов.
Рынок легковых автомобилей РФ продолжает расти, но в ТОП-10 нет европейских и японских брендов
Владимир Шемонаев
17:36
Запрос на подключение к глобальной сети идёт раньше по очереди, что подразумевает наличие подключения к моменту когда требуется войти в/создать УЗ.
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
Смотрю за 404
17:35
Эти уроды куда не придут везде опиздюляются и все им так рады!))
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
Смотрю за 404
17:25
У 11900к производительность на ядро как у простого 5600х. Так что лишние ядра спасли!) Хорошая линейка, в правильных руках на долго хватит. Пересидеть 1700 сокет - уж точно! Спасибо Bublikу за антире...
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Данил Глухов
17:22
Уже стало традицией просто чекать ник автора. Если видишь бублика - можно просто диз с ходу слепить и проходить мимо.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Виталий Судас
17:21
Мама научила общаться тебя так, как быдло ? или пацаны на районе с которыми ты пиво типа не пьешь ?
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
Ivan Mikhailov
17:16
Причем тут военная авиация, если речь шла про гражданскую. Ты название статьи читал?
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем