Французские СМИ активно обсуждают результаты визита Зеленского во Францию и критикуют его приглашение властями страны на нормандскую встречу.

Прибытие Владимира Зеленского на нормандскую встречу активно рекламируется во Франции близкими к Елисейскому дворцу СМИ, как «свидетельство значительного укрепления сотрудничества между Францией и Украиной». В подтверждение этого во время указанного визита Эммануэль Макрон и ряд представителей французских и европейских военно-политических кругов активно стремились рекламировать рост военной помощи Украине в последнее время.

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Так, 7 июня, во время визита во Францию Зеленского, франко-германская оружейная группа KNDS официально объявила в Париже о создании дочерней компании на Украине. Как было сообщено, это предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской земле, о чем уже объявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорну и Борис Писториус.

В этой связи два письма о намерениях, одно о создании Центра технического обслуживания пушек Caesar, другое о 3D-печати запасных частей, были подписаны представителями KNDS France и украинской компании ENMEK. Также был оформлен Договор о передаче лицензионного производства 155-мм снарядов на территорию Украины.

Как сообщает на своем сайте KNDS, целью этой компании является объединение сильных сторон и ноу-хау французских и немецких компаний Nexter и Kraussi Maffei Wegmann (KMW), которые объединились в 2015 году для создания этого предприятия и, таким образом, удовлетворить потребности обеих армий. Продукция KNDS включает в себя боевые танки, бронированные машины, артиллерийские системы, системы вооружения или даже робототехнику. Таким образом, KNDS, среди прочего, стала инициатором производства пушек Ceaser, которыми в основном экипирована французская артиллерия, и которые в большом количестве отправляются в Украину в последние два года СВО.

Выступая перед французскими военными, которые ранее на нормандской встрече были представлены Владимиру Зеленскому, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил после подписания документов между KNDS и Украиной: "Срочно нужны запасные части и снаряды на украинской земле и возможность вывезти все это непосредственно на поля боя».

Во время телеинтервью вечером 6 июня Эммануэль Макрон объявил о намерении передать Киеву партию истребителей Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов на французской земле. Президент Франции также вновь упомянул о возможной отправке европейских инструкторов на украинскую землю по просьбе Киева.

Однако указанное заявление Макрона по передаче самолетов Mirage 2000-5 моментально вызвало недопонимание и критику во французских военных кругах. Во-первых, оно противоречит заявлениям, сделанным министром Вооруженных сил Себастьеном Лекорну в феврале сего года на парламентских слушаниях, где он подчеркнул: «Я никогда не говорил об этом публично, но поставка самолетов Mirage 2000, которых у нас немного и техническое состояние которых не совсем хорошее, требующее значительных усилий и средств для их поддержания в рабочем состоянии, будет представлять собой ужасно сложную задачу. Именно поэтому мы предпочитаем идти по пути обучения украинских пилотов общего профиля».

Кроме того, хотя Макрон и говорил о подготовке украинских пилотов, он ничего не сказал о подготовке технических специалистов, которые должны будут обслуживать Mirage 2000-5. MCO, что предполагает создание специальной инфраструктуры, а также логистической цепочки поставок запчастей. Кстати, именно из-за этих проблем Швеция приостановила свой проект по поставке Украине истребителей JAS-39 Gripen, отдав приоритет истребителям F-16, обещанным Нидерландами, Данией, Норвегией и Бельгией.

В то же время, во французском медийном пространстве по поводу проводимой президентом Макроном политики военной и политической поддержки Киева, в последнее время растет волна общественной критики. И она заметно усилилась в связи с приездом Зеленского на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

В частности, многие, даже весьма консервативные СМИ и политики выражают свое недопонимание приглашением на нормандское мероприятие именно Зеленского, а не представителей России, которая была самым главным фактором разгрома фашизма в Европе. Так, в частности, бывший французский политик и член европарламента от Франции Филипп де Вилье прямо выразил популярному во Франции изданию CNEWS недопонимание присутствием Зеленского на нормандской встрече.

Другое весьма популярное французское издание Marianne весьма подробно разбирает сотрудничество украинских нацистов с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, указывая: "Сотрудничество с нацистами на Украине было сопоставимо с сотрудничеством в Западной Европе".

Об откровенном шокировании французской общественностью присутствием Зеленского на встрече в Нормандии и отсутствием российского президента Владимира Путина, страна которого «понесла самое большое бремя погибших солдат и мирных жителей во Второй мировой войне» пишет и авторитетное французское издание Boulevard Voltaire.