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vizir47
Чешская Республика создает региональный учебный центр для пилотов F-35
Компания Lockheed Martin в партнерстве с чешской компанией LOM Praha начала предпринимать шаги по созданию европейского учебного центра F-35 в Пардубице.

Компания Lockheed Martin решила создать учебный центр для пилотов F-35 в чешском городе Пардубице, что является значительным событием для региона, сообщило чешское информационное агентство E15. Указанное предложение обусловлено тем, что многие европейские страны продвигаются в закупках F-35. Но немаловажной причиной является и то, чтобы создать постоянную базу для обучения в том числе и украинских военных летчиков в последующем. При этом компанией Lockheed Martin также учитывается, что, обладая широкой базой пользователей, семейству одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II  суждено оставаться самым широко используемым истребителем пятого поколения в мире, следуя по стопам F-16 четвертого поколения.

Как упоминал журнал Aviationist, F-35 готов сыграть ключевую роль наравне с истребителями предыдущего поколения, такими как F-104 и F-4. На сегодняшний день выпущено более 4700 единиц истребителя F-16, который является стандартом НАТО четвертого поколения, и компания Lockheed Martin продолжает его производство. Ожидается, что в конечном итоге общее количество построенных F-16 превысит 5000 единиц.

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Чешская Республика обязалась закупить 24 истребителя F-35, а ВВС Польши, соседней страны, планируют эксплуатировать 32 таких самолета. Германия также намерена последовать их примеру и приобрести   43 истребителя, что сформирует мощную группу пользователей Lockheed Martin F-35 Lightning II  в Центральной Европе.

В указанных условиях компания Lockheed Martin в партнерстве с чешской компанией LOM Praha начала предпринимать шаги по созданию европейского учебного центра F-35 в Пардубице, к востоку от Праги. В конце мая LOM и Lockheed Martin подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает планы по модернизации авиационного учебного центра в Пардубице. Этот центр станет тренировочным полигоном для европейских пилотов, желающих летать на F-35, дополняя центр IFTS, предназначенный для повышения квалификации пилотов 4-го и 5-го поколений, расположенный на авиабазе Децимоманну на Сардинии.

Czech F-35

Иржи Протива, глава LOM Praha, отметил, что майское соглашение с деловым потенциалом в 43,5 миллиона долларов США уже позволило Чешской Республике предпринять ряд шагов в реализации этих намерений. Ожидается, что в ближайшее время компания Lockheed Martin направит своих представителей в Чешскую Республику для согласования деталей. Компания сформирует команду, в которую войдут эксперты по обучению пилотов, специалисты по конфиденциальной информации и аудиторы. Чешская Республика создаст партнерскую группу для сотрудничества с американцами и разработки плана действий.

Как указывается, участие США также позволит чехам оценить, требуются ли в Пардубице дополнительные средства или системы для полного расширения возможностей центра по проведению базовой подготовки по F-35. Компания Protiva выразила готовность Чехии к тому, что эта инициатива будет набирать обороты, и ожидает изменений, которые повысят уровень подготовки и приведут к созданию регионального учебного центра.

Планы расширения включают модернизацию тренажеров, что позволит пилотам в полной мере использовать возможности F-35. Ожидается, что в Пардубице также пройдут практические занятия в режиме реального времени с участием пилотов в воздухе и на тренажерах одновременно в рамках одного сценария полета.

Обучение в новом центре в Пардубице начнется в конце 2028 года. Первоначально оно будет ориентировано на чешских пилотов, но с учетом иностранных пилотов в соотношении 75 к 25. Для начальной летной подготовки пилотов в возрасте от двадцати лет и старше будут использоваться поршневые тренажеры “Zlín” Z-142, а затем они перейдут на Aero L-39NG, одобренный компанией Lockheed Martin в качестве подходящей платформы для обучения F-35.

Чешская Республика ожидает, что программа обучения на L-39NG продлится около полутора лет, после чего пилоты пройдут дальнейшую подготовку с инструкторами, прошедшими подготовку в США, на чешских самолетах F-35 и тренажерах на 21-й авиабазе тактической авиации в Чаславе, где базируются 211-я и 212-я тактические эскадрильи, эксплуатирующие F-35.

Если какая-либо страна НАТО решит обучать своих пилотов в Пардубице на L-39NG, чтобы они могли получить квалификацию на F-35, расходы могут составить десятки миллионов чешских крон.

В ближайшие годы учебный центр в Пардубице будет преобразован для размещения пилотов F-35. Ожидается, что первая партия истребителей F-35 поступит в распоряжение чешских ВВС на рубеже 2031 и 2032 годов, а к 2034 году все двадцать четыре самолета будут эксплуатироваться в Чаславе.

#f-35 #lockheed martin #lockheed martin f-35 lightning ii #учебный центр для пилотов f-35 в пардубице
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