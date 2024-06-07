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vizir47
Телескоп ELT будет использовать новую технологию поиска признаков жизни на экзопланетах
Европейская южная обсерватория (ESO) заключила контракт на разработку высокодисперсного эшелле-спектрографа ArmazoNes (ANDES) для обнаружения признаков жизни на экзопланетах земного типа.

Вопрос о том, одиноки ли мы в огромной Вселенной, давно интересует международное сообщество. Он порождает различные гипотезы на сей счет, создание множества фильмов о контактах с инопланетянами, поиск НЛО энтузиастами во многих странах.

Научными сообществами ведутся активные дискуссии по поводу того, что, если мы когда-нибудь получим сообщения от инопланетной цивилизации, сможет ли искусственный интеллект общаться с ней лучше, чем мы?

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Для поиска внеземной жизни на далеких планетах разрабатывается новый мощный инструмент.  Высокодисперсный эшелле-спектрограф ArmazoNes, известный как ANDES (the ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph), представляет собой передовую технологию, которая будет направлена на обнаружение признаков жизни на экзопланетах земного типа. На разработку и изготовление этого передового прибора недавно заключила контракт Европейская южная обсерватория (ESO).

Powerful alien hunting tech to be installed on world’s largest telescope

“ANDES - это инструмент с огромным потенциалом для революционных научных открытий, который может глубоко повлиять на наше восприятие вселенной далеко за пределами небольшого сообщества ученых”, - сказал Алессандро Маркони, главный исследователь ANDES.

Согласно официальным сообщениям, этот спектрограф разбивает свет на длины волн, подобно тому, как призма создает радугу из солнечного света. Анализируя эти разделенные длины волн, астрономы смогут определять различные свойства астрономических объектов, такие как их химический состав, температура, плотность, скорость движения планеты. Эта информация имеет решающее значение для понимания природы и поведения звезд, планет и других небесных тел.

Как указывает Европейская южная обсерватория (ESO), ANDES позволит увидеть вселенную в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. ANDES смогут заглянуть в атмосферу экзопланет земного типа, которые находятся в обитаемой зоне своей родительской звезды. Планеты в этой зоне поддерживают температуру, необходимую для существования на их поверхности жидкой воды.

Помимо поиска жизни, ANDES будет определять химический состав первых звезд, появившихся на свет в ранней вселенной. Эти самые ранние звезды известны как звезды третьей популяции, и они появились вскоре после Большого взрыва.  Согласно пресс-релизу, это будет “первый прибор, способный обнаруживать сигнатуры звезд третьей популяции”.

 ANDES также проверит фундаментальные физические константы, исследуя, изменяются ли они во времени и пространстве. Кроме того, это позволит получить данные для измерения ускорения расширения вселенной, что позволит решить одну из самых насущных загадок современной космологии.

Прибор будет получать данные с высоким разрешением и точные спектры астрономических объектов в широком диапазоне длин волн. Более того, он также исправит атмосферные искажения, что сделает его исключительно мощным инструментом для астрономических исследований.

Ученые из 13 стран сотрудничают в этом грандиозном проекте. Сверхбольшой телескоп (ELT) скоро станет самым мощным в мире средством наблюдения за небом. Как указывается в сообщении Европейской южной обсерватории, когда ELT начнет свою работу в конце этого десятилетия, это ознаменует новую эру в наземной астрономии. Этот прибор позволит астрономам раскрыть секреты далеких миров и древних звезд, которые ранее были недоступны.

#космические исследования #космология #andes #высокодисперсный эшелле-спектрограф armazones #европейская южная обсерватория (eso)
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