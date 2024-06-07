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vizir47
Ученые в США: низкообогащенный уран высокого качества может быть использован в качестве оружия
Учеными в США из UCS проведен анализ, показавший, что низкообогащенный уран высокого качества (HALEU), рекламируемый как топливо для следующего поколения малых ядерных реакторов, может быть использован в качестве оружия.

Анализ, проведенный Союзом заинтересованных ученых (UCS), базирующейся в США некоммерческой организация, занимающаяся защитой научных интересов, показал, что, вопреки распространенному мнению, низкообогащенный уран высокого качества (HALEU), рекламируемый как топливо для следующего поколения малых ядерных реакторов, может быть легко использован в качестве оружия. Ученые обнаружили, что нынешнего уровня обогащения топлива HALEU достаточно для изготовления бомб, которые уничтожили Хиросиму и Нагасаки.

Nuclear tech like Bill Gates’ Terra Power can be ‘easily weaponized’

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В настоящее время это топливо является важнейшим компонентом поддерживаемых Биллом Гейтсом планов американской компании Terra Power, занимающейся разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне , по строительству демонстрационного объекта в Вайоминге. “Если бы HALEU стало стандартным реакторным топливом без соответствующих ограничений, установленных межведомственным обзором безопасности, другие страны смогли бы безнаказанно получать, производить и перерабатывать HALEU, пригодное для использования в качестве оружия, что устранило бы четкое различие между мирными и немирными ядерными программами”, - заявили пять ведущих мировых экспертов по ядерному распространению в опубликованном анализе UCS.

На коммерческих атомных электростанциях используется урановое топливо HALEU, обогащенное менее чем на пять процентов. При таком уровне обогащения уран не может поддерживать цепную реакцию, необходимую для ядерного взрыва. Однако атомные электростанции следующего поколения гораздо компактнее по конструкции и работают на топливе HALEU, в котором уран может быть обогащен до 20 процентов. До сих пор считалось, что это меньше, чем количество урана, необходимого для создания ядерного оружия.

Однако, изучая литературу, доступную в открытом доступе, исследователи из UCS обнаружили, что содержание HALEU, превышающее 12 процентов, является достаточным для создания бомб, которые уничтожили Хиросиму и Нагасаки. «В первые дни существования программы ”Атом для мира" Комиссия по атомной энергии США осознавала, что HALEU можно использовать в качестве оружия», - пояснил   Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики в UCS. “Однако было принято решение разрешить экспорт HALEU, обогащенного до 20 процентов, по экономическим соображениям, при условии, что уровень обогащения такого топлива будет ограничен процентным количеством ниже того, которое считается достаточным для производства оружия”, - добавил он далее. “Со временем 20-процентный порог был включен в стандарты нераспространения и безопасности в качестве разделительной линии между высокообогащенным и низкообогащенным ураном, который стал обычно интерпретироваться (неверно) как порог между пригодным для использования в ядерном оружии и не пригодным для этого”.

По мнению Лаймана и других исследователей, страна или террористическая организация, распространяющая ядерное оружие, может оказаться в нескольких днях пути от превращения HALEU в ядерное оружие. “Это зависит от количества необходимого материала, его химической формы, размера перерабатывающего предприятия и других факторов”, - сказал Лайман, добавив, что топливо необходимо превратить в металл и придать ему форму, соответствующую ядерному оружию. Интересно, что натриевое топливо, которое планируется использовать в планах Terra Power, - это топливо из металлического сплава, которое требует минимальной переработки. По словам Лаймана, другие виды HALEU, такие как топливо TRISO, потребуют интенсивной переработки.

“Международное агентство по атомной энергии предполагает, что для превращения высокообогащенного урана или металлического плутония в оружейный компонент потребуется всего 7-10 дней. Единственное отличие от HALEU заключается в том, что соответствующего количества HALEU  потребуется в 10-15 раз больше. Но если бы несколько технологических линий были построены параллельно, то для обработки большего количества материала не потребовалось бы намного больше времени”, - утверждает Лайман.

“Если бы HALEU стало стандартным реакторным топливом без соответствующих ограничений, установленных межведомственным обзором безопасности, другие страны смогли бы безнаказанно получать, производить и перерабатывать HALEU, пригодное для использования в качестве оружия, что устранило бы четкое различие между мирными и немирными ядерными программами”, - указывается в журнале Science.

В документе UCS содержится призыв к принятию дополнительных мер для снижения этого риска: “Учитывая, что поставлено на карту, мы рекомендуем Конгрессу США дать указание Национальному управлению ядерной безопасности Министерства энергетики поручить экспертам оружейной лаборатории США провести новый обзор рисков распространения HALEU и безопасности”.

#сша #ядерное оружие #terra power #малые ядерные реакторы #низкообогащенный уран высокого качества (haleu) #союз заинтересованных ученых (ucs) #ядерное нераспространение
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