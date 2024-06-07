Для мониторинга в автоматическом режиме околоземного космического пространства и спутниковых группировок, американская компания Slingshot Aerospace создала новую систему искусственного интеллекта под названием Agatha.

Компания Slingshot Aerospace объявила о создании новой системы искусственного интеллекта (ИИ) под названием Agatha, которая может в автоматическом режиме вести мониторинг околоземного космического пространства, идентифицировать аномальные космические аппараты в крупных спутниковых группировках. Компания Slingshot Aerospace осуществляла работу по указанной системе Agatha совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

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Как объясняется, необходимость у DARPA в создании такой системы искусственного интеллекта была обусловлена тем, что в ближайшие годы страны по всему миру и коммерческие космические операторы планируют разместить на нижней околоземной орбите крупные спутниковые группировки из более чем 10 000 космических аппаратов. Однако, наличие таких крупных группировок спутников обуславливает заинтересованность военного ведомства США в проведении мониторинга, который показывал бы, что спутники работают в соответствии с официально заявленным назначением группировки.

По данным компании, система искусственного интеллекта Slingshot Aerospace Agatha была обучена на основе более чем 60-летних данных о моделируемых группировках спутников. В частности, Slingshot Aerospace заявила: “Agatha AI использует передовые подходы к анализу данных ИИ, включая обратное обучение с подкреплением (IRL) - метод, который использует ИИ для оценки поведения и определения политики и намерений объектов, которые он отслеживает”.

Методика IRL выходит за рамки отслеживания отдельных маневров спутников. Она также может быть направлена на решение более важного и стратегического вопроса о том, почему рассматриваемые спутники демонстрируют такое поведение и каковы их намерения. Система Agatha не требует дополнительных инструкций, поскольку у нее есть "независимая от данных модель", которая может обрабатывать большие объемы информации и выявлять аномалии по мере осуществления поиска и мониторинга.

По данным Международного союза электросвязи, до начала 2023 года были получены заявки на более чем 300 группировок, представляющих более 1 миллиона спутников.

В указанных условиях, как указывают американские военные эксперты, технологии искусственного интеллекта, подобные Agatha, могут оказаться очень полезными для отслеживания растущего числа объектов в космосе и мониторинга этих космических группировок. В частности, Agatha, согласно сообщению компании Slingshot Aerospace, проанализирует астрометрические, контекстуальные и фотометрические данные высокого разрешения из обширного хранилища данных платформы Slingshot, которое объединяет сведения из глобальной сенсорной сети Slingshot, Slingshot Seradata и других общедоступных и закрытых источников.

Указывается, что Agatha была разработана в рамках программы Slingshot PRECOG, которая началась в марте 2023 года, а ее результаты были представлены в DARPA в январе 2024 года. В частности сообщается, что в 2023 году система Slingshot обнаружила аномальные маневры российского космического аппарата "Луч (Олимп) 2". За этим российским спутником наблюдали, когда он приближался к нескольким космическим аппаратам на орбите, и в течение нескольких месяцев он продолжал менять свое местоположение. Отслеживание помогло США идентифицировать "Луч (Олимп)–2" как "нарушителя", во многом похожего на своего предшественника - "Луч (Олимп)".

“Agatha представляет собой прорыв в том, как искусственный интеллект может обеспечить беспрецедентную осведомленность в космической области, поскольку ее способность находить иголки в стоге сена - это то, чего не может достичь ни один человек или команда людей”, - сказал доктор Дилан Кеслер, директор по науке о данных и искусственному интеллекту Slingshot Aerospace. Кеслер также сказал, что выявление неисправных или потенциально опасных объектов и их целей в крупных спутниковых группировках является сложной задачей, которая требует от Slingshot выхода за рамки традиционных подходов и разработки нового и масштабируемого алгоритма искусственного интеллекта. “Способность быстро выявлять аномалии – будь то неисправный космический аппарат или намеренно замаскированный «волк в овечьей шкуре» – становится все более важным аспектом обеспечения безопасности в космосе и на Земле”, - добавил Кеслер.