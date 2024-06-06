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vizir47
Augmental создала зубной протез с тачпадом для управления ПК с помощью движения языка и головы
Новое устройство под названием MouthPad создано для управления людьми с ограниченными возможностями компьютером с помощью языка.

Известно, что использование компьютера или мобильного телефона может представлять трудности для людей с параличом. Однако интерфейс, управляемый языком, может помочь таким людям легко получить доступ к технологиям, которые стали неотъемлемой частью современного мира, и использовать их. В частности, речь идет о сенсорной панели, которая позволяет пользователям взаимодействовать с телефонами и компьютерами, используя язык и другие жесты головой.

В этих целях было разработано новое устройство под названием MouthPad.

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Новатор, стоявший за этим изобретением, Томас Вега, столкнулся с проблемой заикания. Он открыл для себя преобразующую силу технологий, позволяющих преодолевать ограничения. Во время учебы в Калифорнийском университете в Беркли и Массачусетском технологическом институте он разработал устройства, позволяющие людям с ограниченными возможностями жить более свободно. 

В настоящее время он является соучредителем и генеральным директором Augmental, стартапа, возглавляющего разработку MouthPad. Томас Вега описывает это устройство как “леденец на палочке с кучей датчиков”.  

MouthPad: Paralyzed people can now control phones, PCs with their tongues

“У нас есть большая часть мозга, которая отвечает за контроль положения языка”, - объяснил Томас Вега. “Язык состоит из восьми мышц, и большинство мышечных волокон сокращаются медленно, что позволяет им не так быстро уставать. Итак, я подумал, почему бы нам не использовать все это в своих интересах?”

Согласно веб-сайту Augmental, этот интерфейс, управляемый языком, позволяет пользователям управлять различными гаджетами с помощью Bluetooth. Это тонкое устройство удобно расположено на небе, что делает его практически невидимым для окружающих, оно обеспечивает “всю мощь обычной сенсорной панели на кончике вашего языка”. Проще говоря, эта сенсорная панель, чувствительная к нажатию, использует датчики движения, которые улавливают каждое изменение положения языка. Датчики помогают преобразовывать движения языка и головы в прокрутку курсора и щелчки в режиме реального времени через Bluetooth.

Как указывается на сайте Augmental, это устройство имеет толщину около 0,7 мм и изготовлено из “надежных и тщательно подобранных стоматологических материалов”. Кроме того, каждое устройство изготавливается на заказ с использованием 3D-печати, электроинкапсуляции и стоматологических материалов. Его аккумулятор может непрерывно работать в течение пяти часов, а для зарядки требуется два часа.

Многие люди с повреждениями спинного мозга уже пользуются преимуществами такой универсальности каппы.

Так, один человек с параличом  использует это оборудование для изучения математики и информатики в колледже. Это особенно полезно для выполнения таких задач, как написание математических формул и учебы в условиях, когда устройства, поддерживающие речь, не подходят.

В будущем компания надеется разработать дополнительные технологии, доступные для более широкого круга людей с физическими недостатками. “Мы надеемся, что человек с серьезными нарушениями зрения сможет пользоваться телефоном или планшетом так же грамотно, как и своими руками”, - заключает Вега в пресс-релизе.

#иновации #сенсорная панель #mouthpad #augmental #помощь людям с ограниченными возможностями #управление компьютером языком
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