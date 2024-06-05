По оценкам экспертов, проводимая Западом электрификация военных транспортных средств влечет за собой важную и недооцененную проблему: кибербезопасность.

Вооруженные силы Соединенных Штатов, Германии, Франции, Великобритании, Австралии и ряда других государств рассматривают возможность постепенного внедрения электромобилей в автопарки своих вооруженных сил. Эти инициативы связаны с национальными стратегиями по обезуглероживанию, а также направлены на модернизацию этих транспортных средств для будущих военных действий. Однако, как указывают эксперты, электрификация также влечет за собой важную и недооцененную проблему: кибербезопасность.

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Действительно, будущие электрические военные транспортные средства, скорее всего, будут включать в себя множество компьютеризированных бортовых систем и зависеть от обширной инфраструктуры зарядки. Но эта техническая революция в процессе становления создает новые возможности для противников. Кибератаки, нацеленные на “умные транспортные средства”, могут стать одним из вполне реальных сценариев. Для решения подобных задач современным вооруженным силам уже доступны различные меры, в том числе внедрение подхода "безопасность на основе разработки", защита цепочки поставок в киберпространстве и повышение защиты потоков данных.

Ожидается, что уже в 2024 году мировой рынок военных электромобилей достигнет 5,8 миллиарда долларов, а к 2027 году он удвоится.

Как отмечают эксперты, в целом, в настоящее время в области военной мобильности можно наблюдать три основные области инноваций, каждая из которых поднимает различные проблемы кибербезопасности.

Первая касается внедрения полностью электрических транспортных средств военными организациями. В настоящее время этот переход сосредоточен на транспортных средствах “тыла”. Это то, чему в настоящее время отдают приоритет некоторые страны, такие как Канада. Тем не менее, небольшое количество проектов, направленных на разработку боевых машин на электротяге, не ограничивается только этим. В США компания General Motors Defense в настоящее время разрабатывает полностью электрическую патрульную машину пехоты, а также рассматривает возможность принятия на вооружение легкой электрической разведывательной машины.

Вторая область инноваций связана с постепенным переводом существующих тяжелых платформ на “гибридный” тип трансмиссии. Армия США, например, в настоящее время работает над гибридной версией бронетранспортера Stryker и даже, в долгосрочной перспективе, над основным боевым танком Abrams. В дополнение к ожидаемому повышению энергоэффективности, эти инновации могут дать ряд тактических преимуществ: снижение теплового и шумового воздействия, вызванного частично электрической моторизацией, может повысить скрытность (и, следовательно, живучесть) войск на поле боя.

Наконец, третье важное событие, которое частично совпадает с двумя предыдущими, связано с расширением возможностей использования военной техники, будь то электрическая, гибридная или полностью работающая на топливе. Это включает в себя внедрение в тыловые парки гражданских электромобилей, которые по своей конструкции в высшей степени компьютеризированы и подключены, в частности, к Интернету. В то же время растет число программ, направленных на разработку “умных”, опционально пилотируемых или даже автономных военных транспортных средств, многие из которых будут оснащены электрической моторизацией. Сообщается, что в Соединенных Штатах боевая машина пехоты, предназначенная для замены Bradley, будет оснащаться как обычным, так и гибридным двигателем.

Уязвимость к киберугрозам присуща не только электромобилям. Автомобили, работающие на внутреннем топливе, также могут быть взломаны, как показал ряд экспериментов, проведенных за последние несколько лет, но это во многом зависит от степени компьютеризации и оцифровки. Бортовая электроника и возможности ее подключения определяют хрупкость транспортного средства. Поскольку сегодня в бортовом программном обеспечении среднестатистического дорожного транспортного средства содержится до 100 миллионов строк кода, автомобили все больше напоминают четырехколесные компьютеры.

Расширение ассортимента бортовой электроники транспортных средств также ведет к увеличению опасности от киберугроз. В настоящее время автомобили оснащены большим количеством программного обеспечения, которое часто требует обновления и разрабатывается различными поставщиками. По оценкам Volkswagen, в 2020 году 90 % программного кода, встроенного в автомобили, было разработано примерно 50 сторонними компаниями.

Другими словами, кибернетическая цепочка поставок для автомобилей расширена и представляет собой возможный вектор угрозы. Атакуя небольшого поставщика программного обеспечения, хакеры могут, например, "заминировать" обновление, предназначенное для установки в тысячи военных транспортных средств. К этому добавляется неотъемлемая зависимость электротранспорта от инфраструктуры зарядки, которая также становится все более компьютеризированной и “умной”, что создает дополнительный источник заражения и киберугрозы.