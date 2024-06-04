На фоне сохраняющейся в последний период в Австралии нехватки новобранцев для национальной армии, правительство этой страны объявило 4 июня о возможности набора в армию иностранцев.

Согласно публикациям австралийских СМИ, в последний период этот континент, население которого составляет 26 миллионов человек, столкнулся с проблемой набора новобранцев для национальной армии, численность которой определена в 57 350 человек. Вместе с тем, с учетом личного состава военизированных формирований и резервистов вооруженные силы Австралии могут, по данным Австралийского института стратегической политики (ASPI), насчитывать 90 000 человек.

Согласно официальным сведениям правительства этой страны, в среднем потенциально годными для несения военной службы является немногим более 9 миллионов человек. Ежегодно призывного возраста достигает 290 тысяч человек. Однако, по ряду критериев отборочных армейских комиссий, сегодня все большее число жителей пятого континента не могут быть принятыми для службы в национальной армии, в связи с чем правительство испытывает объективную нехватку новобранцев.

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Указанная проблема с набором новобранцев для армии вызывает у австралийского правительства в последний период повышенную озабоченность, особенно на фоне того, что в том же Азиатско-Тихоокеанском регионе численность китайской армии составляет около двух миллионов человек.

В апреле ASPI опубликовал доклад "Региональная безопасность и Тихоокеанское партнерство по набору жителей тихоокеанских островов в австралийские силы обороны", в котором аналитический центр напоминает, что армии Австралии требуется на 6000 человек больше, чем имеется сегодня. Среди идей, выдвинутых для достижения этой цели, было высказано предложение о наборе постоянных жителей-неграждан, набор гражданских лиц или бывших военнослужащих из тихоокеанских государств, а также создание совместных транстихоокеанских подразделений и т. д.

В этих условиях правительство Австралии 4 июня объявило о разрешении некоторым иностранным гражданам вступать в свои вооруженные силы.

В частности, министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что с июля более мягкие критерии отбора позволят "постоянным жителям, проживающим в Австралии в течение 12 месяцев", служить в ее вооруженных силах. Он добавил, что предпочтение будет отдаваться набору граждан Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.

Новозеландцы, например, смогут поступить на службу в австралийскую армию уже с июля сего года; для граждан США, Великобритании и Канады это станет возможным с января 2025 года.

Но амбиции австралийского правительства не ограничиваются только этими странами и заявлено о наборе новобранцев даже в Тихоокеанском регионе.

В последние годы Канберра увеличила свои расходы на оборону, инвестируя все большие средства в подводные лодки, самолеты и многочисленные боевые машины в условиях растущей региональной напряженности. Страна изо всех сил пытается набрать достаточное количество пилотов, моряков и солдат. В 2023 году Вооруженные силы из-за нехватки новобранцев даже уменьшились на 1300 солдат.

Министр обороны Австралии подчеркнул, что увеличение численности Вооруженных сил имеет "особенно важное значение для решения проблем безопасности страны в течение следующего десятилетия и в последующий период".