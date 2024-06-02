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vizir47
Франция отменила участие израильских производителей оружия в выставке Eurosatory Defense Show
Французские власти запретили израильским промышленникам участвовать в открывающемся с 17 по 21 июня в Вильпенте международном оружейном салоне Eurosatory 2024 и призывают к прекращению израильских операций в Рафахе".

1 мая Франция отменила участие израильских производителей вооружений в оборонной выставке Eurosatory Defense Show после того, как смертельный обстрел израильской армией лагеря для перемещенных лиц в Рафахе вызвал возмущение международного сообщества и протесты во Франции. "По решению правительственных властей на выставке Eurosatory 2024 не будет выставочных стендов израильской оборонной промышленности", - заявил  организатор мероприятия Coges Events.

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По сообщению министерства вооруженных сил Франции, "больше нет возможностей для приема израильских компаний на французский салон в условиях, когда президент Республики призывает к прекращению израильских операций в Рафахе".

"В соответствии с заявлениями президента республики необходимо срочно добиться прекращения огня, которое одновременно позволило бы обеспечить защиту населения в Газе, освобождение всех заложников и полный доступ гуманитарной помощи", - говорится в заявлении министерства вооруженных сил Франции.

Бенни Ганц, член Военного кабинета Израиля, попросил Францию "пересмотреть" это решение. "Я поговорил с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем, - написал бывший глава израильского правительства в соцсетях. - Я подчеркнул, что это решение в конечном итоге вознаградит терроризм, и я попросил Францию отменить этот запрет".

Чуть более 2000 экспонентов зарегистрировались для участия в Eurosatory, международной выставке по вопросам обороны и наземной безопасности, которая пройдет с 17 по 21 июня в Вильпенте, к северу от Парижа. Как ранее заявил президент Coges Events Шарль Бодуэн: "Среди них ожидались 74 израильские компании, в том числе ведущие оборонные промышленники еврейского государства, около десяти из которых занимаются производством вооружений",

В течение нескольких недель усиливалось давление на Париж и организаторов выставки в связи с участием израильских компаний и поставками оружия Израилю со стороны Франции. В частности, коллектив ассоциаций, в том числе французская ассоциация палестинской солидарности (AFPS),  29 мая потребовал от Coges Events "предотвратить" торговлю оружием, которое может быть использовано израильской армией в Газе, под страхом судебного преследования. "Это оружие испытывается на палестинцах" в Газе, пояснил 31 мая генеральный секретарь AFPS Жак Фрешен.

Французское правительство неоднократно выступало против поставок Израилю военного оборудования, за исключением компонентов, предназначенных для израильской противоракетной системы "Железный купол", которая используется для уничтожения ракет ХАМАС. "Франция не продает оружие Израилю. мы полностью берем на себя экспорт компонентов, входящих в состав" Железного купола"", - напомнила 21 мая Национальному собранию Франции Патрисия Миральес, Государственный секретарь при министре Вооруженных сил.

В 2022 году экспорт комплектующих в Израиль составил 15 миллионов евро, что представляет "0,2 % от общего объема экспорта", заявил в марте французский министр обороны   Себастьян Лекорну.

По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, более 36 224 палестинцев, в подавляющем большинстве женщин, детей и подростков, были убиты с начала обстрелов израильской армией сектора Газа 7 октября. Это нападение привело к гибели более 1170 человек и с израильской стороны,  согласно  официальных израильских данных. Из 252 человек, захваченных в качестве заложников 7 октября, 121 по-прежнему удерживается в секторе Газа, 37 считаются погибшими израильскими военными. Несмотря на волну международного возмущения, вызванную бомбардировкой лагеря для перемещенных лиц в Рафахе, в результате которой погибли десятки человек, армия Израиля продолжила наземное наступление на этот перенаселенный город.

#израиль #франция #eurosatory 2024
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