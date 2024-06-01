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vizir47
Самый быстрый в мире зрительный чип Tianmouc обеспечивает восприятие, подобное человеческому глазу
Согласно сообщениям китайских СМИ, ученым из Университета Цинхуа в Китае удалось создать первый в мире визуальный чип, который позволяет машинам воспринимать информацию, как человеческий глаз.

Ученые из Университета Цинхуа в Китае создали первый в мире визуальный чип, основанный на работе мозга, который способен воспринимать 10 000 кадров в секунду.

Согласно опубликованным сведениям, получивший название Tianmouc, “самый быстрый в мире чип для систем видеонаблюдения” не только устраняет узкие места в производительности традиционных систем визуального контроля, но и эффективно справляется с различными экстремальными ситуациями, обеспечивая стабильность и безопасность системы.

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World’s fastest vision chip brings human eye-like perception to machines

Центр компьютерных исследований (CBICR) при Университете Цинхуа стоял за разработкой этого чипа, который позволяет машинам воспринимать информацию, как человеческий глаз. Чип обладает пропускной способностью в 90 %.

Китайские исследователи внедрили дополнительную сенсорную парадигму, вдохновленную зрительной системой человека. Эта парадигма предполагает разделение визуальной информации на базовые представления и последующее объединение их для создания двух различных путей: один для точного восприятия, а другой для быстрого реагирования. Чтобы реализовать эту парадигму, они разработали Tianmouc, включающий гибридную матрицу пикселей и архитектуру параллельного и гетерогенного считывания.

Используя чип Tianmouc, команда ученых разработала высокопроизводительное программное обеспечение и алгоритмы, проверила их эффективность на платформе восприятия, работающей в открытых условиях. В различных экстремальных ситуациях система продемонстрировала низкую задержку и высокую производительность в режиме реального времени, продемонстрировав свой огромный потенциал для применения в области интеллектуальных беспилотных систем.

Ученые назвали это значительным прорывом в области визуальных сенсорных чипов. По словам исследователей, это не только обеспечивает мощную технологическую поддержку для продвижения интеллектуальной революции, но и открывает новые возможности для таких важных приложений, как искусственный интеллект. Они уверены, что, в сочетании с созданной CBICR технологической базой в области интеллектуальных вычислительных чипов, таких как “Tianjic”, цепочек инструментов и робототехники, основанной на мозге, добавление Tianmouc еще больше расширит интеллектуальную экосистему и ускорит прогресс в области использования искусственного интеллекта.

“Мы демонстрируем интеграцию чипа Tianmouc в систему автономного восприятия на транспортном средстве, демонстрируя его возможности по обеспечению точной, быстрой и надежной работы даже в сложных поворотах на открытых дорогах”, - заявили  исследователи.

“Это чип восприятия, а не вычислительный, основанный на нашем оригинальном техническом подходе”, - сказал руководитель проекта Ши Люпинг, профессор университетского центра компьютерных исследований, подчеркивает South China Morning Post. “Во-первых, это позволяет сбалансировать скорость и динамические характеристики чипов для визуализации и внедрить новый вычислительный метод, который отличается от существующих стратегий машинного зрения. Во-вторых, этот подход имитирует двойной путь зрительной системы человека, позволяя принимать решения даже без исчерпывающих сведений”.

Исследователи утверждают, что этот чип откроет новые возможности для достижений в области автономного вождения и в области обороны, может привести к разработке различных новых приложений.

Результаты исследований китайских ученых опубликованы  в журнале Nature

#китай #инновации #университет циньхуа #tianmouc #визуальный чип
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