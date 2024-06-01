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vizir47
Израиль поставит американской армии 200 тактических наземных роботов Roboteam Micro
Корпус морской пехоты США заказал израильской компании Roboteam тактические наземные роботы Roboteam Micro (MTGR) и роботизированные системы на общую сумму около 30 миллионов долларов.

Согласно появившейся информации, Корпус морской пехоты США разместил заказ израильской компании Roboteam на поставку систем тактических наземных роботов Roboteam Micro (MTGR) и роботизированные системы на общую сумму около 30 миллионов долларов. Заказ был сделан компании Mistral Inc., партнеру Roboteam в США, а не напрямую в Израиле. Морские пехотинцы получат 200 единиц роботов, а также запасные части и услуги по техническому обслуживанию.

Роботы MTGR будут производиться на месте, в Соединенных Штатах, а окончательная сборка будет производиться на заводе Mistral в Уайт-Марше. Первая партия этих роботов уже доставлена в американскую армию. Ожидается, что весь заказ будет выполнен к первому кварталу 2025 года.

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Согласно оценкам израильских военных экспертов, текущий контракт знаменует собой важную веху, поскольку это первый выход на рынок Корпуса морской пехоты США с потенциалом для будущих заказов.

MTGR - это небольшая по размерам высокоманевренная, легкая и переносимая человеком роботизированная платформа. Она отличается прочной конструкцией и высокой мобильностью, включая такие расширенные возможности, как подъем по лестнице и саморегулирование. Она отлично подходит как для внутренних, так и для наружных операций.

Israel to supply 100s of customizable tiny tank-like robots to US

MTGR оснащен дневной и ночной оптикой, обеспечивающей пользователям обзор на 360 градусов в любое время суток. Кроме того, он позволяет увеличивать изображение по требованию.

MTGR весит 15 килограммов, что делает его легко переносимым и вторым по весу роботом, производимым компанией. У него есть гусеницы и манипулятор, которые он может использовать для исследования объектов, а также средства связи и оптика. MTGR идеально подходят для выполнения таких задач, как обезвреживание взрывоопасных предметов (EOD), специальных операций или тактических маневров.

В дополнение к MTGR, семейство робототехнических систем Roboteam, зарекомендовавших себя в боевых операциях, имеет опыт успешного развертывания тысяч систем (весом от 1,5 кг до 1,2 тонны) заказчиками в сфере обороны и правоохранительных органов в более чем 30 странах.

Платформы Roboteam используют технологию MESH communication, которая основана на передовом программном обеспечении и алгоритмах, упрощающих передачу данных по единой сети. Это обеспечивает централизованное управление с помощью единого блока управления, позволяя операторам работать с несколькими системами одновременно и с беспрецедентной легкостью.

“Для нас большая честь, что Корпус морской пехоты США выбрал MTGR для расширения своего арсенала боевой инженерной робототехники. Наши беспилотные платформы, с гордостью выбранные заказчиками первого уровня по всему миру, позволяют силам обороны эффективно выполнять задачи, уделяя при этом особое внимание безопасности солдат”, - сказал Матан Ширви, генеральный директор Roboteam. “Мы адаптировали MTGR к оперативным потребностям Корпуса морской пехоты США, что позволяет им сохранять непревзойденное превосходство на поле боя и одновременно расширять свои повседневные оперативные возможности”, - добавил он.

#сша #израиль #военное сотрудничество #сша vs израиль #roboteam
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