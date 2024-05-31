Министерство обороны США, заключив с компанией Palantir контракт для создания прототипа армейской интеллектуальной системы Maven, подтвердило свою приверженность более активному использованию ИИ американской армией.

Министерство обороны США заключило с американской компанией Palantir - разработчиком программного обеспечения и анализа данных для национальных военных структур и спецслужб, контракт на сумму 480 миллионов долларов для создания прототипа армейской интеллектуальной системы Maven.

Интеллектуальная система Maven - это инструмент с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для анализа боевых действий. Этот проект использует машинное обучение для идентификации персонала и оборудования, оптимизируя процесс, который когда-то кропотливо выполнялся людьми-аналитиками.

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Разработанный в 2017 году, указанный проект направлен на использование ИИ и машинного обучения для повышения эффективности военных операций. Проект Maven стал в последнее время центром военных усилий США в области искусственного интеллекта и намерен использовать готовые технологии и машинное обучение для самостоятельного выявления потенциальных целей. Он объединит данные, полученные из множества источников – изображения со спутников и беспилотников, видеозаписи с платформ наблюдения, перехваченные сообщения из различных источников и многое другое – для определения местоположения потенциальных целей и повышения эффективности военных операций.

Вооруженные силы США уже использовали отдельные элементы будущей системы Maven во многих операциях по всему миру, показавшие обнадеживающие результаты.

Так, в 2020 году США успешно применили систему искусственного интеллекта для определения и уничтожения цели на учениях в Форт-Либерти, Северная Каролина. Там, в частности, искусственный интеллект идентифицировал списанный танк и, после получения команды оператора, отправил координаты на ракетную установку, в результате чего танк был уничтожен.

Однако роль Maven, как сообщается, выходит за рамки только распознавания целей на полях сражений. Maven может успешно использоваться для повышения осведомленности на местах военных операций и определения передвижений войск. Эта система также пригодна для материально-технического обеспечения и других детальных работ, которые необходимы для проведения бесперебойных наземных операций.

Поэтому не удивительно, что Межфункциональная команда по алгоритмической войне (AWCFT), или Project Maven, сегодня рекламируется как ключевая функция вооруженных сил США, в надежде, что она окажет огромное влияние на обороноспособность и наступательный потенциал американской армии.

Американская компания Palantir, специализирующаяся на искусственном интеллекте, участвовала в нескольких проектах, связанных с обороной, и последний контракт является дополнением к ее растущей репутации у военных, причем не только в США. В прошлом месяце компания заключила контракт с южнокорейским судостроителем HD Hyundai Heavy Industries на создание беспилотного надводного корабля для разведывательных миссий ВМС.

В 2023 году компания выиграла контракт на разработку искусственного интеллекта для армии США стоимостью 250 миллионов долларов. Контракт заключался в проведении исследований и экспериментов с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Министерство обороны США в настоящее время работает над несколькими проектами, связанными с искусственным интеллектом, которые направлены на повышение эффективности и оптимизацию деятельности американской армии.

Изначально разработанные для учений, алгоритмы компьютерного анализа и ИИ в настоящее время активно используются армией США в таких странах, как Йемен, Ирак и Сирия, для поиска целей и принятия решений о нанесении ударов. Но США не одиноки. Как указывают американские военные аналитики, использование Израилем искусственного интеллекта для наведения военной техники на цель в боевых условиях и применение Украиной искусственного интеллекта для обстрела российских объектов подчеркивают, что эта технология меняет правила ведения боевых действий. Использование беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях дополнительно ускорило развитие таких технологии, и это делает Maven еще более важным для США.

Как считают американские военные, для стороны, которая овладеет таким использованием ИИ в военных целях, может быть достижимо господство на суше, море и в воздухе. Пентагон уже запросил миллиарды долларов на военные проекты, связанные с искусственным интеллектом. В бюджете на 2024 год было запрошено более 3 миллиардов долларов на проекты, связанные с искусственным интеллектом, и США заявили в ООН, что окончательный контроль над автономным оружием может быть необязательным для людей.

Пентагон ожидает, что контрактная работа Palantir принесет свои плоды к маю 2029 года.