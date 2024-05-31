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vizir47
Китай ограничивает экспорт в западные страны некоторых материалов и товаров военного назначения
Китай с 1 июля вводит дополнительные экспортные ограничения для стран Запада на товары и материалы военного назначения.

Китай объявил   о введении ограничений на экспорт некоторых материалов и товаров военного назначения с 1 июля этого года, как раз накануне выступления адмирала Донг Чжуна, недавно назначенного министром обороны страны, на конференции по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Как сообщают китайские СМИ, этот шаг направлен на “защиту национальной безопасности” и “выполнение международных обязательств, таких как нераспространение”.

В список экспортных ограничений будут включены такие продукты, как материалы для пуленепробиваемых жилетов, инструменты и детали турбинных двигателей. В него также будут включены другие материалы, необходимые для производства морских судов и резервуаров, сообщает South China Morning Post (SCMP).

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 Начиная с 1 июля, соответствующее оборудование, программное обеспечение и технологии не могут быть экспортированы без соответствующего разрешения. Министерство торговли, Главное таможенное управление и Департамент разработки оборудования Центрального военного совета Китая совместно опубликовали эту информацию.

Как отмечают обозреватели, экспортные ограничения вводятся в связи с ростом напряженности в отношениях между Пекином и некоторыми его торговыми партнерами, такими как США и Европа.

Согласно данным таможенной службы Китая, США, Вьетнам и Сингапур были тремя крупнейшими импортерами из Китая продукции, связанной с производством самолетов и космических аппаратов в течение первых четырех месяцев текущего года. США, Индия и Вьетнам за тот же период вошли в тройку крупнейших импортеров запрещенных теперь товаров, связанных с газовыми турбинами, которые могут использоваться на боевых кораблях и крупных транспортных средствах, таких как танки.

В список экспортных ограничений также входит волокно из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, которое может быть использовано для изготовления средств защиты, таких как пуленепробиваемые шлемы, бронежилеты, вставки и пластины для защиты военной техники. Таможенная служба Китая  указывает, что Бразилия, Вьетнам, США и Израиль были основными направлениями экспорта этого материала с января по апрель.

Указанные экспортные ограничения были введены всего через несколько месяцев после того, как Китай запретил экспорт некоторых видов сырья, таких как галлий и германий. Эти запреты, вступившие в силу в сентябре прошлого года, были восприняты западными аналитиками как попытка нанести удар по американским производителям микрочипов и было расценено как реакция “око за око” на запрет США поставлять высококачественные микрочипы в Китай, чтобы помешать ему развивать эту отрасль.

Согласно заявлению   китайских властей, экспортеры должны предоставить контактную информацию, технические описания и протоколы испытаний экспортируемых товаров, а также данные об импортерах и конечных пользователях для рассмотрения и утверждения торговой сделки. В нем также указывается, что экспорт товаров, существенно влияющих на национальную безопасность, должен быть представлен и Государственному совету для окончательного утверждения.

Как отмечают обозреватели, публикация Пекином указанных экспортных ограничений произошла незадолго до открытия международного  форума по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Ожидается, что на фоне растущей напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море новый китайский министр обороны  Донг Чжун  займет в Сингапуре твердую позицию, в том числе и на ключевой встрече с министром обороны США Ллойдом Остином. Ожидается, что на этой встрече китайского и американского военачальников будет доминировать обсуждение недавних военных учений Китая вокруг Тайваня и конфронтация в Южно-Китайском море.

#китай #китай vs страны запада #обострение американо-китайских отношений #экспортные ограничения китая
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