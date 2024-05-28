Франция и Турция приняли решение о совместной разработке беспилотного вертолетного аппарата для использования в военно-морских силах, сделав его "глазами и ушами" военных кораблей.

В рамках французской программы SDAM (воздушная беспилотная система для Военно-Морского Флота) компания Airbus Helicopters разрабатывает «DeckFinder» - беспилотное летательное устройство, предназначенное для автоматического запуска и использования с борта судна, независимо от состояния моря, средств спутниковой геолокации (ГЛОНАСС/GPS). SDAM объединяет беспилотную авиационную систему Airbus Helicopters VSR700 и систему управления полетами I4Drones, разработанную Naval Group для комплексного управления полетами беспилотных летательных аппаратов в море.

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Вертолетный прототип VSR700 представляет собой беспилотный летательный аппарат, максимальная взлетная масса которого составляет 500-1000 кг. Он предназначен для выполнения легких тактических задач на море, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, борьбу с надводными и подводными лодками, а также поисково-спасательные работы. VSR700 способен автономно взлетать и садиться с палубы корабля. VSR700 был впервые поднят в воздух с корабля в море в начале 2023 года. Пьер-Эрик Поммелле, генеральный директор Naval Group, сказал: «Мы очень довольны успехом этих испытаний, которые знаменуют собой важный шаг в укреплении будущих возможностей ВМС Франции. Мы преодолели важный этап с точки зрения сложности интеграции беспилотной авиационной системы на борту хорошо вооруженного судна, как с физической, так и с эксплуатационной точки зрения». Согласно сообщениям, 15 аппаратов SDAM будут поставлены ВМС Франции с 2028 года.

На слушаниях в Национальном собрании Франции в октябре адмирал Николя Вожур, начальник штаба французского флота (CEMM), был в восторге от этой технологии. «В SDAM мы находимся в процессе достижения чего-то уникального. Автоматическая установка беспилотного вертолета на корабле на данный момент так и не была успешной. Кроме нас» - сказал он и добавил: «Мы находимся в процессе достижения этого технологического прорыва. Американский MQ-8C Fire Scout, являющийся на сегодняшний день «глазами и ушами» американских ВМС, не является полностью автоматическим на кораблях. Итак, мы хотим выиграть этот технологический "шаг". Наша отрасль способна на это, и мы можем этим гордиться».

Но Национальный военно-морской флот Франции, несомненно, будет не единственным, у кого есть такая технология, так как нельзя забывать про турецкий аналог. В этой связи примечательно, что на прошлой неделе на выставке, посвященной внутренней безопасности, организованной в Анкаре, турецкая группа Titra сообщила, что установила «стратегическое» партнерство с Airbus в отношении своего беспилотного вертолета Alpin, который она разработала на базе CH7 итальянского производителя Heli-Sport. "Titra подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Airbus Defense and Space. В рамках этого проекта мы сделали первый шаг к интеграции DeckFinder и беспилотного летательного аппарата Alpine", - сказал турецкий промышленник. "Посадить беспилотный вертолет на корабль - это сложно, но это цель нашего совместного проекта с Airbus. Мы подписали протокол о сотрудничестве, направленный на превращение вертолета Alpin в платформу с такими возможностями. После этого мы надеемся реализовать другие совместные проекты с Airbus, такие как запуск Alpin с движущегося судна. Это должно стать возможным в течение следующих шести месяцев", - пояснил Абдулкадир Шенер, генеральный директор Titra Technology.

Имея снаряженную массу 340 кг, беспилотный летательный аппарат Alpine может нести полезную нагрузку 200 кг (включая топливо). Согласно данным, предоставленным Titra, его радиус действия составляет 200 км, а ресурс-около 9 часов.