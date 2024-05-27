В США стартап EnerVenue представляет никель-водородный аккумулятор со сроком службы 30 000 циклов, которые могут работать в диапазоне температур окружающей среды от - 40 °C до + 60 °C без дополнительного кондиционирования воздуха.

Американский стартап EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов. Как указывается, эти аккумуляторы, получившие название Energy Storage Vessels (ESV), могут использоваться в электросетях, на промышленных предприятиях и в жилых помещениях.

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Никель-металлогидридные аккумуляторы H2 широко использовались в аэрокосмической отрасли в течение нескольких десятилетий, говорится на сайте Управления научной и технической информации Министерства энергетики США.

Накопители энергии EnerVenue, основанные на проверенной технологии, используемой NASA более 30 лет, отличаются исключительно длительным сроком службы, их, как указывает производитель, можно легко монтировать на стеллажах, в контейнерах или укладывать штабелями на специальных складах. Уникальный химический состав Energy Storage Vessels обладает противопожарными возможностями. Они могут надежно работать в широком диапазоне температур окружающей среды от - 40 °C до + 60 °C без дополнительного кондиционирования воздуха. Аккумуляторы энергии значительно сокращают эксплуатационные расходы и имеют гораздо более низкую стоимость за цикл по сравнению с литий-ионными аккумуляторами.

Как указывает Управление научной и технической информации Министерства энергетики США, этот тип аккумуляторов является основным решением для накопления энергии, используемым для спутников на геосинхронной орбите с 1983 года.

В настоящее время EnerVenue, американский стартап, основанный в 2020 году, разработал новый вариант этой батареи и планирует продавать ее промышленным предприятиям для хранения энергии в больших масштабах, а также частным лицам. По заявлению компании, ее аккумулятор обеспечивает более высокую производительность, чем литий-ионные аккумуляторы.

Никель-металлогидридная батарея выпускается в виде цилиндра длиной 1 м и диаметром 14 см при весе около 40 кг. Она способна хранить до 1,2 кВтч электроэнергии при номинальной мощности 560 Вт. Этот аккумулятор может быть установлен в стойках вместе с другими никель-водородными батареями для хранения большого количества энергии.

По словам производителя, его продукт можно интегрировать в электрическую сеть для периодического хранения энергии или на промышленных предприятиях. Эти батареи будут хранить значительное количество электроэнергии, вырабатываемой устройствами, использующими EnR. Американская компания также объявила о разработке решения, позволяющего частным лицам устанавливать такие аккумуляторные батареи в своих подвалах или на крыше своих домов.

Никель-водородные аккумуляторы известны своей исключительной долговечностью, и новый аккумулятор, разработанный EnerVenue, не является исключением из этого правила. По данным американского стартапа, срок службы его продукта составит 30 000 циклов, или около тридцати лет. Он предлагает гарантию на 20 лет/20 000 циклов и считает, что по истечении этого периода оставшаяся емкость накопителя энергии не должна опускаться ниже 88 %. КПД должен составлять от 80% до 90%, в зависимости от скорости цикла. Что касается плотности энергии, одного из основных недостатков никель-металлогидридных аккумуляторов, то она будет равна или даже выше, чем у литий-ионных аккумуляторов.

Чтобы гарантировать безопасность будущих пользователей своих аккумуляторов, EnerVenue провела испытание UL 9540A, которое заключается в оценке рисков утечки тепла и распространения огня. В пресс-релизе, опубликованном в мае 2023 года, американский стартап объявил об успешном завершении испытаний своего накопителя энергии. Никель-металлогидридные аккумуляторы прошли в США сертификацию UL 1973 года.