Американские военно-производственные компании Textron Systems и Kodiak Robotics объявили о сотрудничестве в создании беспилотных военных наземных транспортных средств для армии США.

Американская военно-производственная компания Adefense заключила партнерство с национальными разработчиками технологий автономного вождения для создания автономных военных транспортных средств, в результате чего Textron Systems и Kodiak Robotics объявили о сотрудничестве в создании военных наземных транспортных средств, специально предназначенных для работы без водителя.

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Технологическая компания Kodiak Robotics, фокусирующаяся на автономных транспортных средствах, интегрирует свою ведущую в отрасли автономную систему в специально созданный прототип военной машины без экипажа компании Textron Systems, которая имеет большой опыт в разработке воздушных, наземных и морских транспортных средств. Это сотрудничество также знаменует собой первую интеграцию автономной беспилотной технологии Kodiak в транспортное средство.

Textron Systems имеет более чем 30-летний опыт работы в наземных, воздушных и морских системах без экипажа, от проектирования до интеграции и производства, пользуется активной поддержкой Министерства обороны США, участвует во многих совместных проектах с американскими военными и их союзниками на Западе. “Интеграция автомобиля Textron Systems с автономным программным обеспечением Kodiak на базе искусственного интеллекта и новаторскими модулями DefensePods представляет собой важный шаг вперед в создании автономной транспортной системы”, отмечают в Textron Systems.

Объединившиеся в совместном проекте две американские компании намерены продемонстрировать беспилотные автомобили до конца 2024 года. После этого компании изучат будущие возможности как с Пентагоном, так и с вооруженными силами других союзных стран, поскольку они стремятся ускорить внедрение автоматизации в наземную военную технику, отмечается в информационных сообщениях указных компаний. По их мнению, использование беспилотных транспортных средств для выполнения сложных задач с высоким уровнем риска в полевых условиях поможет военным США уберечь военнослужащих от опасности, одновременно укрепляя национальную безопасность и военную логистику.

“Будущее автономных военных наземных транспортных средств - за разработчиками технологий двойного назначения, такими как Kodiak, работающими с лидерами отрасли, среди которых Textron Systems”, указывает руководство компании Kodiak. “Сотрудничество с Textron Systems позволит нам продемонстрировать возможности беспилотной технологии Kodiak на базе искусственного интеллекта в военных условиях и на бездорожье. Вместе мы сможем внедрить новые возможности в наземные системы, обеспечивая военным необходимую функциональную деятельность, сказал Дон Бернетт, основатель и генеральный директор Kodiak. Будущие беспилотные военные автомобили будут оснащены той же технологией, которая используется в автономных дальнемагистральных грузовиках Kodiak. Эти автомобили прошли проверку на протяжении почти 3 миллионов миль эксплуатации в реальных условиях”.

Стало известно, что DefensePods, усовершенствованная и адаптированная версия сменных сенсорных модулей Kodiak, также будет интегрирована в автономные транспортные средства. Разработанные для использования в военных целях, DefensePods представляют собой готовые аппаратные корпуса, в которые встроены датчики, необходимые для автономного вождения.

Компания Kodiak представила свой первый беспилотный испытательный автомобиль в декабре 2023 года. На Ford F-150 была установлена автономная система Kodiak Driver. Автомобиль был оснащен автономным оборудованием и программным обеспечением, необходимыми для управления военной наземной машиной.