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vizir47
Финские исследователи создают экологичный пищевой белок из воздуха
Финская группа Solar Foods открыла производство искусственного белка из клеточных культур с использованием в этом процессе всего лишь воздуха и электричества.

Клеточное земледелие, которое включает в себя производство продуктов питания или питательных веществ из клеточных культур, все чаще рассматривается в разных странах как экологическая альтернатива животноводству, одному из основных источников выбросов парниковых газов. Мясо, яйца или молоко, произведенные в лаборатории, вызвали интерес у ученых, которые попробовали свои силы в культивировании клеток животных. Но для его критиков этот процесс считается "неестественным", энергоемким и дорогостоящим.

Финская группа Solar Foods на своем недавно открытом предприятии недалеко от Хельсинки внедряет  новую технологию выращивания белка из клеток с использованием воздуха и электричества. Основанный в 2017 году этот финский стартап в области пищевых технологий Solar Foods использует электричество для производства водорода, который питает и выращивает микробную биомассу в сочетании с углекислым газом, водой, витаминами и минералами, которую можно использовать в качестве пищевого белка.

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Микробы питаются углекислым газом, водородом и минералами в процессе, использующем электроэнергию из возобновляемых источников, в результате чего компании Solar Foods удалось создать порошок с высоким содержанием белка, который можно использовать в качестве заменителя яиц или молока. "Мы можем использовать наше основное сырье для микробов из воздуха", - заявляет Паси Вайникка, генеральный директор Solar Foods. "Большая часть современного животного белка на самом деле может быть получена с помощью клеточного земледелия, и мы можем освободить сельскохозяйственные угодья, пополнить запасы биологического углерода", - считает Вайникка, имея в виду процесс, посредством которого леса и почвы поглощают и накапливают углерод.

Один килограмм этого нового белка, получившего название "solein", выделяет в 130 раз меньше парниковых газов, чем такое же количество белка из говядины в Европейском Союзе, согласно исследованию специалистов по устойчивому питанию из Хельсинкского университета, цитируемому Solar Foods. Новые технологии производства продуктов питания могут помочь сократить выбросы, вызванные интенсивным сельским хозяйством, и "диверсифицировать производство продуктов питания", уверяет Технический исследовательский центр Финляндии VTT.

Технологии ферментации, используемые для производства питательных веществ, существуют уже несколько десятилетий, но их развитие ускорилось с появлением новых исследовательских проектов по всему миру. "Отрасль находится в стадии расширения, построены первые демонстрационные заводы, такие как завод Solar Foods в Финляндии. Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Германия, Нидерланды и Израиль являются одними из наиболее активных стран в области клеточного земледелия", - объясняет VTT.

На данный момент основная цель небольшого финского завода, на котором работает около 40 человек, - "доказать жизнеспособность технологии", чтобы привлечь необходимые инвестиции в ожидании одобрения европейских регулирующих органов.

 Искусственный белок компании Solar Foods был разрешен к продаже в Сингапуре, где некоторые рестораны добавляют его в мороженое, но до сих пор еще не классифицирован как пищевой продукт в ЕС и США.

 

#инновации #финляндия #solein #искусственная биомасса #клеточный белок #финская группа solar foods
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