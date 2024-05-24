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vizir47
США отправляют первую партию беспилотников-камикадзе для противодействия Китаю в ИТР
Согласно появившейся информации, Министерство обороны США отправило первую партию беспилотников по программе Replicator в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) для противостояния там Китаю.

Министерство обороны США отправило первую партию беспилотников по программе Replicator в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Поставки начались в первых числах мая, что стало начальным этапом многолетней программы по развертыванию тысяч одноразовых беспилотников для противодействия таким противникам, как Китай.

US sends Replicator suicide drone swarm to counter China in Indo-Pacific

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Как указывают в Пентагоне, производство и развертывание тысяч беспилотных летательных аппаратов в “массовом порядке” - это только часть цели программы Replicator. Другая цель - создать задел и прецедент для Министерства обороны, чтобы при необходимости производить беспилотники в короткие сроки.

Как поясняет издание Defense One, ожидается, что все военные службы США будут участвовать в тестировании, приобретении и развертывании этой программы. У американских военных есть надежда, что быстрое развертывание большого количества беспилотных летательных аппаратов, объединенных в сеть, может помочь противостоять Китаю в Тихом океане до 2027 года. По прогнозам многих американских военных аналитиков, именно в этот срок Китай якобы может предпринять военные действия с целью аннексии Тайваня. Кроме того, программа может позволить министерству перейти к новым, значительно более быстрым моделям закупок.

В опубликованном заявлении Пентагона обращает на себя внимание отсутствие подробностей о том, какие именно беспилотники были доставлены. Это может быть осознанным шагом, поскольку официальные лица Пентагона по понятным причинам предпочитают держать противников в неведении о потенциальных угрозах.

Однако ожидается, что первоначальная программа Replicator будет включать в себя беспилотные наземные транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам различных размеров и полезной нагрузки от нескольких традиционных и нетрадиционных поставщиков.

 “Я рада сообщить, что Министерство обороны начинает инвестировать в масштабируемое производство этих критически важных средств”, - говорится в пресс-релизе, опубликованном заместителем госсекретаря Кэтлин Хикс. “Мы делаем важный шаг к укреплению нашей оборонной и технологической промышленной базы, - добавила она. - И мы демонстрируем способность госдепартамента преодолевать барьеры на пути быстрого масштабирования инноваций не только для автономных систем ADA2, доступных для всех областей применения, но и в нашей способности разрабатывать новые возможности и процессы”.

Как сообщило Defense News, ранее в этом месяце на брифинге высокопоставленные представители министерства обороны, выступая анонимно, упомянули, что первоначальная программа Replicator будет состоять из боеприпаса Switchblade 600 от AeroVironment. Кроме того, программа будет включать в себя морские беспилотники, которые были приобретены в рамках тендера, размещенного ранее в этом году Отделом оборонных инноваций, который занимается закупками высокотехнологичного оружия для Пентагона.

Как было сообщено, другими используемыми этой программой Replicator беспилотниками будут беспилотники V-BAT от Shield AI, а крупные оборонные подрядчики, такие как Northrop Grumman, разрабатывают свои собственные модели. “Это только начало”, - сказал адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов армии США. “Replicator помогает нам ускорить внедрение критически важных возможностей в широком масштабе. Мы будем развивать эту программу вместе с отраслевыми партнерами, чтобы предоставлять то, что нужно военным, и устранять препятствия, мешающие делать это снова и снова”, - добавил он.

Известно, что Пентагон запросил 1 миллиард долларов на финансирование программы Replicator в период с текущего финансового по 2025 финансовый год. В 2024 финансовом году часть средств будет выделена в рамках запроса о перепрограммировании, направленного в Конгресс для получения разрешения на перераспределение имеющихся средств. Оставшиеся 500 миллионов долларов на 2025 финансовый год уже включены в предлагаемый бюджет Пентагона, распределенный по различным категориям финансирования.

#сша #пентагон #replicator
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