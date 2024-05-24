Согласно появившейся информации, Министерство обороны США отправило первую партию беспилотников по программе Replicator в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) для противостояния там Китаю.

Министерство обороны США отправило первую партию беспилотников по программе Replicator в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Поставки начались в первых числах мая, что стало начальным этапом многолетней программы по развертыванию тысяч одноразовых беспилотников для противодействия таким противникам, как Китай.

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Как указывают в Пентагоне, производство и развертывание тысяч беспилотных летательных аппаратов в “массовом порядке” - это только часть цели программы Replicator. Другая цель - создать задел и прецедент для Министерства обороны, чтобы при необходимости производить беспилотники в короткие сроки.

Как поясняет издание Defense One, ожидается, что все военные службы США будут участвовать в тестировании, приобретении и развертывании этой программы. У американских военных есть надежда, что быстрое развертывание большого количества беспилотных летательных аппаратов, объединенных в сеть, может помочь противостоять Китаю в Тихом океане до 2027 года. По прогнозам многих американских военных аналитиков, именно в этот срок Китай якобы может предпринять военные действия с целью аннексии Тайваня. Кроме того, программа может позволить министерству перейти к новым, значительно более быстрым моделям закупок.

В опубликованном заявлении Пентагона обращает на себя внимание отсутствие подробностей о том, какие именно беспилотники были доставлены. Это может быть осознанным шагом, поскольку официальные лица Пентагона по понятным причинам предпочитают держать противников в неведении о потенциальных угрозах.

Однако ожидается, что первоначальная программа Replicator будет включать в себя беспилотные наземные транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам различных размеров и полезной нагрузки от нескольких традиционных и нетрадиционных поставщиков.

“Я рада сообщить, что Министерство обороны начинает инвестировать в масштабируемое производство этих критически важных средств”, - говорится в пресс-релизе, опубликованном заместителем госсекретаря Кэтлин Хикс. “Мы делаем важный шаг к укреплению нашей оборонной и технологической промышленной базы, - добавила она. - И мы демонстрируем способность госдепартамента преодолевать барьеры на пути быстрого масштабирования инноваций не только для автономных систем ADA2, доступных для всех областей применения, но и в нашей способности разрабатывать новые возможности и процессы”.

Как сообщило Defense News, ранее в этом месяце на брифинге высокопоставленные представители министерства обороны, выступая анонимно, упомянули, что первоначальная программа Replicator будет состоять из боеприпаса Switchblade 600 от AeroVironment. Кроме того, программа будет включать в себя морские беспилотники, которые были приобретены в рамках тендера, размещенного ранее в этом году Отделом оборонных инноваций, который занимается закупками высокотехнологичного оружия для Пентагона.

Как было сообщено, другими используемыми этой программой Replicator беспилотниками будут беспилотники V-BAT от Shield AI, а крупные оборонные подрядчики, такие как Northrop Grumman, разрабатывают свои собственные модели. “Это только начало”, - сказал адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов армии США. “Replicator помогает нам ускорить внедрение критически важных возможностей в широком масштабе. Мы будем развивать эту программу вместе с отраслевыми партнерами, чтобы предоставлять то, что нужно военным, и устранять препятствия, мешающие делать это снова и снова”, - добавил он.

Известно, что Пентагон запросил 1 миллиард долларов на финансирование программы Replicator в период с текущего финансового по 2025 финансовый год. В 2024 финансовом году часть средств будет выделена в рамках запроса о перепрограммировании, направленного в Конгресс для получения разрешения на перераспределение имеющихся средств. Оставшиеся 500 миллионов долларов на 2025 финансовый год уже включены в предлагаемый бюджет Пентагона, распределенный по различным категориям финансирования.