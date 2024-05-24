По сообщению NASA, началась подготовка к первому полету на МКС созданного компанией Sierra Space космического самолета Dream Chaser DC-100, получившего название Tenacity.

NASA в своих космических программах взяло акцент на развитии программы беспилотных космических самолетов, миссия которых будет заключаться в доставке грузов на МКС и возвращении грузов с космической станции на Землю.

По оценкам известной исследовательской и консультационной компании из Индии Mordor Intelligence, рынок таких космических самолетов в 2029 году достигнет более 7,73 млрд евро и увеличится на 3,95 % в период с 2024 по 2029 год.

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Несмотря на доминирование на авиационном и космическом рынках таких известных компаний, как Boeing и SpaceX, именно базирующаяся в Колорадо и приобретающая все большую известность своими разработками в аэрокосмической отрасли Sierra Space получает возможность запустить первый коммерческий космический самолет Dream Chaser DC-100, получивший название Tenacity. Этот многоразовый космический корабль Tenacit, на котором остановило свой выбор NASA, предназначен для доставки на низкую околоземную орбиту грузов. Сегодня Sierra Space уже активно участвует также в разработке спутников, принимает участие в создании проекта космической орбитальной станции Orbital Reef, курирует который компания Джеффа Безоса Blue Origin.

Tenacity, первый космический самолет, который может приземлиться на любой взлетно-посадочной полосе коммерческой авиации, недавно был доставлен в Космический центр Кеннеди для окончательной подготовки к запуску. После подготовительных работ в Космическом центре Кенненди, которые включают, в частности, оптимизацию его системы теплозащиты, ожидается, что Tenacity будет запущен с базы на мысе Канаверал, Флорида. Во время своего путешествия он отправится на Международную космическую станцию (МКС), чтобы доставить около 3540 кг еды, воды и научных материалов. Затем он останется пристыкованным к МКС в течение 45 дней, после чего вернется на Землю, чтобы доставить примерно 1587 кг груза, включая данные, полученные в результате работы ученых станции.

Этот космический самолет Tenacity изначально был разработан для участия в программе коммерческих экипажей NASA и, следовательно, должен был доставлять астронавтов на борт МКС. Однако в конечном итоге контракт был заключен с Boeing и SpaceX в 2014 году. Только через два года после этого, в 2016 году, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства решило привлечь Sierra Space и ее Dream Chaser для перевозки грузов на Международную космическую станцию.

Как отмечают американские обозреватели, NASA остановило свой выбор на Tenacity при транспортировке грузов в значительной степени благодаря его уникальности. Это связано с тем, что, в отличие от шаттлов, разработанных Boeing и SpaceX, космический корабль Sierra Space может входить в атмосферу и приземляться на взлетно-посадочную полосу как обычный летательный аппарат, способный выдержать обычную перегрузку 1,5 G, используя свои крылья. Эта способность позволяет ему доставлять даже такие хрупкие грузы, как инструменты, фармацевтические препараты или кристаллы с Международной космической станции. По данным NASA, такая способность также позволяет Tenacity перейти с космического челнока на космический самолет. Помимо крыльев, Tenacity оснащен внутренними трехрежимными двигателями, что значительно облегчает его стыковку с МКС.

Чтобы обеспечить плавную посадку на Землю своего космического самолета, Sierra Space оснастила его крыльями и вынуждена была уменьшить его полезную нагрузку, а также размеры. Стремясь увеличить количество грузов, которые могут быть доставлены на МКС, частная компания, специализирующаяся на аэрокосмических технологиях, разработала модуль под названием Shooting Star. Последний позволяет Tenacity доставлять дополнительные 3500 кг грузов на Международную космическую станцию. Однако он не сможет сопровождать самолет по возвращении на Землю. После завершения доставки такой модуль будет дезинтегрирован с 2590 кг мусора на обратном пути при входе в атмосферу.

Как сообщается, Tenacity предназначен для выполнения семи миссий, и Sierra Space планирует запустить линию по производству модулей Shooting Star, чтобы увеличивать вместимость космического самолета с каждым полетом.