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vizir47
DARPA представила концепцию будущего вспомогательного беспилотника ANCILLARY
DARPA сообщило о начале разработки концепции вспомогательных беспилотников без использования инфраструктуры - ANCILLARY.

Исходя из сегодняшних заказов американской армии, Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) включило в список первоочередных задач разработку проектной концепции Передовой программы запуска вспомогательных беспилотников без использования инфраструктуры (AdvaNced airCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY - ANCILLARY).  Программа направлена на разработку легкого беспилотного самолета X-класса вертикального взлета и посадки, с увеличенной грузоподъемностью и возможностью длительной эксплуатации. Для разработки окончательного дизайна проекта на втором этапе были отобраны шесть компаний: AeroVironment, Griffon Aerospace, Karem Aircraft, Method Aeronautics, Northrop Grumman и Sikorsky.

DARPA reveals concepts for future VTOL uncrewed aerial system &#8216;ANCILLARY&#8217;

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Перед отобранными компаниями поставлена задача поиска инновационных методов увеличения веса полезной нагрузки и увеличения дальности действия небольших вспомогательных беспилотных летательных аппаратов. “Цель ANCILLARY - увеличить возможности беспилотных летательных аппаратов малого вертикального взлета и посадки (VTOL) в три раза по сравнению с летательными аппаратами, используемыми на сегодняшний день”, - сказал Стив Комадина, руководитель программы DARPA для ANCILLARY, в своем заявлении. DARPA ожидает, что отобранные компании будут совершенствовать конструкцию, используя новые конфигурации, двигательные установки и средства управления. Кроме того, план направлен на устранение потребности в специализированной инфраструктуре для запуска беспилотника.

Предполагаемый небольшой беспилотный летательный аппарат должен выполнять вертикальный взлет и посадку, напоминающие посадку вертолета, на взлетных палубах судов и в отдаленных местах на суше, независимо от погодных условий. Более того, он должен выполнять задачи, сродни высокоэффективному крылатому самолету, даже перевозя значительную полезную нагрузку. “Сеть из этих небольших беспилотных летательных аппаратов может быть запущена с корабля, чтобы обеспечить наблюдение за надводными судами за пределами прямой видимости F2T2 (поиск, фиксация, отслеживание цели), представляющее интерес для командира корабля”, - сказал Стив Комадина.

По данным DARPA, хотя ожидается, что эти усилия будут направлены в первую очередь на поддержку военно-морского флота и морских миссий, интерес со стороны других служб также значителен из-за потенциальных возможностей, которые эта технология может предложить и другим родам войск. В частности, армия, военно-воздушные силы, командование специальных операций и береговая охрана выразили большой интерес к использованию этих возможностей для материально-технического обеспечения, проведения ударных операций и специальных миссий.

На первом этапе (Ia) вспомогательная группа изучила концептуальные проекты девяти компаний, как традиционных, так и нетрадиционных военных подрядчиков.

Шесть отобранных компаний теперь сосредоточатся на доработке своих проектов беспилотника X-класса на этапе Ib. В частности, исполнители будут продолжать проектирование, анализ и тестирование с целью создания демонстрационного образца беспилотника X-класса. Этот демонстратор продемонстрирует технологии, необходимые для перспективного оперативного беспилотного летательного аппарата, способного развертываться с кораблей военно-морского флота без использования громоздких механических пусковых установок и оборудования для посадки/эвакуации, используемых в настоящее время. Согласно DARPA, на этапе Ib основное внимание будет также уделено снижению системных рисков при зависании беспилотника.

После этого 10-месячного этапа команды представят конкурсные предложения для второго этапа, который будет включать в себя детальное проектирование, изготовление и летные испытания. DARPA планирует завершить проект летными испытаниями такого беспилотника X-класса, которые начнутся в начале 2026 года.

Как указывается в план-задании DARPA, в беспилотнике X-класса будут внедрены основные технологии, необходимые для работы летательных аппаратов большой грузоподъемности. “Мы ожидаем, что оперативные возможности, предоставляемые ANCILLARY, будут дополнены другими технологиями, разрабатываемыми различными исследовательскими и инженерными организациями Министерства обороны, такими как достижения в области сенсоров, радиоэлектронной борьбы и особенно автономии и искусственного интеллекта”, - уточнил Стив Комадина.

Одна из компаний, выбранных для участия в проекте, Sikorsky, уже проводит летные испытания, чтобы усовершенствовать свою уникальную конфигурацию с двумя воздушными винтами, известную как "крыло с воздушным винтом’. Такая конфигурация позволяет самолету взлетать и садиться вертикально, напоминая вертолет, и плавно переходить в горизонтальный полет. Как указывается, если компания Sikorsky будет выбрана для создания летательного аппарата для последующего вспомогательного этапа, это будет 136 килограммовый гибридно-электрический летательный аппарат с 27 килограммами полезной нагрузки для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

#сша #darpa #программа #ancillary #вспомогательный беспилотник сша
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Для DARPA разработан высокоскоростной самолет вертикального взлета и посадки для миссий спецназа
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