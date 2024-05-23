Польша закупила у США четыре аэростата разведки и раннего предупреждения, оснащенных радарами, транспондерами и определителями системы IFF «свой-чужой» для наблюдения за границей с Россией.

22 мая с.г. Польша подписала с США соглашение о закупке четырех аэростатов разведки и раннего предупреждения, оснащенных радарами, транспондерами и определителями системы IFF «свой-чужой». Аэростаты приобретены в рамках программы Barbara, стоимость соглашения составляет 960 миллионов долларов США. Первый радиолокационный пост, использующий аэростат Barbara, должен заработать через два года, в июле 2026 года.

Ключевыми подрядчиками здесь являются Raytheon Intelligence and Space, TCOM L.P., ELTA North America и Avantus Federal LLC (входит в QinetiQ, Inc.). Приобретение также включает в себя наземные станции управления, оборудование, комплекты материалов для логистики и обучения, а также техническую документацию.

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Четыре аэростата будут размещены на востоке и северо-востоке Польши, что позволит польским военным наблюдать за воздушным пространством и обнаруживать потенциальные угрозы на малых высотах. Аэростаты также смогут отслеживать морские цели. Аэростаты могут находиться в воздухе 24 часа в сутки, в отличие от авиационных платформ AEW, которые ограничены в сроке полета выносливостью, умственными и физическими возможностями экипажа. Аэростаты будут обеспечивать радиолокационный охват на дальностях более 300 километров.

Министерство обороны Польши объявило о намерении закупить такие аэростаты еще 26 мая 2023 года. Государственный департамент США одобрил указанную сделку 7 февраля этого года. Соглашение было подписано в присутствии главы Министерства обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, госсекретаря Министерства обороны Павла Бейды, посла США в Польше Марка Бжезинского и главы Агентства по вооружениям Польши бригадного генерала Артура Куптель.

Как отмечают западные военные эксперты, Польша уже довольно давно предпринимает шаги по расширению зоны действия своих радаров и радиолокационного покрытия воздушного пространства на малых высотах. Радары программы Barbara - это лишь один из элементов такой возможности. Другой вариант представлен платформами Saab 340 AEW&C (Aerial Early Warning & Control), которые военно-морские силы Польши приобрели в Швеции из числа подержанного вооружения. Несмотря на то, что они считаются платформой для восполнения пробелов в имеющемся у Варшавы вооружении и военной техники, учитывая польскую политику закупок за последние годы такое решение потенциально может стать полупостоянным, по оценкам местных наблюдателей.

Для использования и управления этим видами военного оборудования Польша намерена сформировать радиолокационный аэростатный батальон с командованием в Червонном Бору, а также две новые роты поддержки и четыре поста для расположения аэростатов в Куржине-Вельке (Подкарпатское воеводство), Бискупце и Карбовском (Варминьско-Мазурский край/Сувалки-Гап), Побикрах (муниципалитет Цехановец, Подляшское воеводство).

Как сообщают польские обозреватели, идея использования указанных радолокационных аэростатов во многом была позаимствована польскими военными из практики Израиля, вооружившегося подобным военным оборудованием в 2021 году.