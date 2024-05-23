Египетские власти ожидают, что, из-за обострения ситуации в Секторе Газа и Красном море, доходы Суэцкого канала в 2024 году сократятся не менее, чем на 60%.

В 2024 году из-за обострения Израилем ситуации в секторе Газа и ответных действий хуситов, нападающих на корабли поддерживающих Израиль стран, ожидается, что доходы Суэцкого канала сократятся не менее, чем на 60%.

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Еще в феврале с.г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции с нефтяными компаниями объявил, что доходы от Суэцкого канала, одного из основных источников поступления иностранной валюты в страну, «уже упали на 40-50%» с начала года после нападений йеменских повстанцев-хуситов на иностранные корабли. Он также добавил, что объем торговли, проходящей через Суэцкий канал, в феврале сократился на 42% за январь-февраль, по данным ООН, обеспокоенной последствиями для всей мировой торговли. Еженедельное количество транзитных контейнеровозов также сократилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Транзит танкеров сократился на 18%, перевалка навалочных грузов (зерно, уголь...) - на 6%, а перевозки газа прекратились. Как указывают мировые эксперты, это называется "побочным ущербом".

Военные действия Израиля в Газе оказывают негативное влияние на экономику многих стран, особенно Египта. И, прежде всего, на 2 из ее главных финансовых ресурса: туризм и, прежде всего, доходы, получаемые от транзитных пошлин Суэцкого канала. Не следует забывать, что более 12 % мировой торговли проходит через Суэцкий канал.

После того, как начались нападения на суда, курсирующие по этому морскому пути, 4 из 5 крупнейших мировых судовладельцев решили изменить маршрут своих судов, предпочитая обходить Африку. Ситуация, которая приводит для них к увеличению продолжительности поездки как минимум на 10 дней и, следовательно, к значительным дополнительным расходам на топливо, заработную плату и сопровождение экипажа.

Согласно докладу страховой группы Allianz, обнародованному 22 мая, «более ста морских судов стали мишенью повстанцев-хуситов в Красном море в ответ на продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе. Эти атаки серьезно повлияли на транзит через Суэцкий канал, сократившийся на 40% в начале 2024 года».

Последствия для доходов, получаемых от залоговых прав, значительны.

Египетские власти ожидают, что после 2023 года, когда был зафиксирован рекордный доход от морского перехода, соединяющего Красное море со Средиземным морем, порядка $10 миллиардов, к 2024 году наступит катастрофический период.

Так, по словам министра финансов Египта Мохамеда Мааита, ожидается, что доходы, получаемые от Суэцкого канала, упадут на 60 %. В апреле нынешнего года министр планирования и экономического развития Хала Эль-Саид объявила, что доходы от Суэцкого канала уже упали на 50 % из-за напряженности в Красном море.

Это негативно сказывается на поступлениях в египетской иностранной валюте, которые зависят от четырех основных ресурсов: экспортных поступлений, трансфертов диаспоры, доходов от туризма и доходов, получаемых за счет Суэцкого канала.

На этом фоне в последний период резко возрос спрос на использование транспортных путей между Азией и Европой через Россию. Как на транспортировку груза через Северный морской путь, так и на задействование возможностей российской железнодорожной сети. Так, логистические компании заметно увеличивают объемы перевозок грузов через Россию, в частности, только с использованием российских железных дорог на 31%. Значительной части компаний, использовавших ранее Суэцкий канал, пришлось принимать решение о направлении судов в обход Африки через мыс Доброй Надежды, что увеличило время доставки на 7–10 дней, достигая 50–55 дней. Растет число логистических компаний, решивших воспользоваться в указанной кризисной ситуации весьма выгодным в экономическом плане альтернативным транспортным путем – через Северный морской путь России